Росіяни нарощують наступальні спроможності на Лимано-Куп’янському напрямку, - НГУ "Рубіж"

Лимано-Куп'янський напрямок є одним із найгарячіших на фронті, нині росіяни там нарощують наступальні спроможності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це розповів майор НГУ, офіцер секції планування бригади "Рубіж" Дмитро Кожубенко.

"Бригада "Рубіж" не змінює своєї дислокації. Ми продовжуємо тримати оборону на Лиманському напрямку. Відповідно, можна уявити, який тиск зараз відчувають наші хлопці, адже Лимано-Куп'янський напрямок - один із найгарячіших. На жаль, РФ, згідно зі зведеннями Генштабу, має певне просування в цьому районі", - зазначив Кожубенко.

Він додав, що в районі оборони бригади "Рубіж" противник не має успіхів, адже наші оборонці стоять мужньо. Але ситуація залишається складною, оскільки ворог кидає значні сили на прорив нашої оборони.

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"Погодні умови також впливають, ворог нарощує свої наступальні спроможності. Ґрунт уже нев’язкий, і бронетехніка може вільно пересуватись. З'являється листя на деревах - це додаткове маскування для противника", - розповів він.

Також повідомляється, що оператори розвідувальних дронів виявляють скупчення особового складу ворога, після чого артилерія та оператори FPV-дронів відпрацьовують по цих скупченнях.

"Відпрацьовуємо по великих і малих цілях, без різниці. Адже будь-яка ціль - це загроза для життя наших військовослужбовців", - додав Кожубенко.

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