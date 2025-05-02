Максим Цуцкиридзе о серийном убийце в Киеве: это первый случай за 10 лет, более 99% убийств раскрываются сразу
В Украине к пожизненному заключению приговорили гражданина Узбекистана, убившего 11 человек. Этот серийный убийца в столице - первый случай за 10 лет. Большинство убийств - бытовые, более 99% раскрываются сразу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя - начальник Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.
Отмечается, что среди жертв серийного убийцы - мужчины и женщины в возрасте от 35 до 81 года. Преступник входил к ним в доверие, общался, употреблял вместе с ними алкогольные напитки, а после того, как они теряли бдительность - душил или забивал камнями и завладевал имуществом убитых.
Как сообщил Максим Цуцкиридзе, в Киеве подобный случай серийных убийств - первый за десять лет, и это - большая редкость.
Большинство убийств - бытовые и быстро раскрываются
"Подавляющее количество расследуемых следователями полиции убийств - бытовые: такие, которые бывают на слуху очень редко, но работа по ним продолжается ежедневно и приносит свои результаты. Показатель раскрытия умышленных убийств всегда был стабильно высоким, а в 2024 году вообще побил рекорд за все годы Независимости: в 99,1% случаев полицейские идентифицировали, разыскали и привлекли преступников к ответственности", - отметил он.
По его словам, аналогичная ситуация - с нанесением тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего: в 2024 году следователи полиции сообщили о подозрении злоумышленникам в 99,6% из зарегистрированных случаев.
Почти стопроцентное раскрытие этих видов преступлений стало возможным, в том числе, и благодаря новейшим технологиям, которые позволяют устанавливать злоумышленников за считанные часы.
Последний эпизод серийника - убийство цветовода
Так, киевского серийника обнаружили и задержали после резонансного нападения на продавщицу цветочного магазина, которую нашли мертвой по месту работы. Оперативники уголовного розыска полиции Киева отследили путь передвижения злоумышленника, установили его местонахождение и в течение суток задержали неподалеку от места совершения преступления. Во время допроса задержанный не только подтвердил факт совершения убийства работницы цветочного магазина, а и рассказал полицейским в подробностях о других совершенных им убийствах.
Приговорили к пожизненному заключению
Все эти факты тщательно исследованы, задокументированы и подтверждены следователями полиции в ходе многочисленных допросов, следственных экспериментов, осмотров мест событий и экспертиз, в том числе - психиатрической. Следователи полиции объявили фигуранту о подозрении по одиннадцати статьям уголовного кодекса, в результате чего его приговорили к пожизненному заключению.
"Жестокий убийца получил справедливый приговор, общество может вздохнуть с облегчением - несмотря на ужасы войны, серийный убийца, которых страна не видела годами - разоблачен полицейскими и получил приговор в виде пожизненного заключения. Он больше никогда не выйдет на свободу, никогда не заберет чью-то жизнь и это - заслуга профильных следственных и оперативных подразделений, которые круглосуточно работают для безопасности наших граждан", - отметил Максим Цуцкиридзе.
Напомним, в Киеве приговорили к пожизненному лишению свободы 38-летнего гражданина Узбекистана, который в течение 6 лет совершил 11 убийств.
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Дивно що не 101% з вашими методами гестапо
тобі до росііян, чи в ордло, кацапчику. Там порівняєш.
Чи навмисно такий вкид?
Скласти декларацію з дільничним лікарем, треба мобільний. Абсурд взагалі: Отримати послугу щодо міського номеру телефону, потрібен номер мобільного телефону. Якщо не надати номер мобільного, допомоги по міському номеру не буде. Одразу кладуть слухавку.
старенькій жінці-підніс до хати валізки. Жінка відкрила двері і пропустила чоловіка. Той зайшов до хати, поставив валізки і представився людиною з СОБЕЗу. Попросив показати документи і коли вона їх показала, вдарив по
голові. Общукавши оселю і забравши цінні речі,гроші ,паспорт та посвідчення --зник. Коли визвали поліцію,ті все записали . А при отримуванні довідки на новий паспорт,там була вказани причина
"карманна кража ". Більше, ані разу поліція і не зверталася до потерпілої.