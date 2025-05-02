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Новости Убийство в Киеве
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Максим Цуцкиридзе о серийном убийце в Киеве: это первый случай за 10 лет, более 99% убийств раскрываются сразу

Убийце 11 человек вынесли приговор в Киеве

В Украине к пожизненному заключению приговорили гражданина Узбекистана, убившего 11 человек. Этот серийный убийца в столице - первый случай за 10 лет. Большинство убийств - бытовые, более 99% раскрываются сразу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя - начальник Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

Отмечается, что среди жертв серийного убийцы - мужчины и женщины в возрасте от 35 до 81 года. Преступник входил к ним в доверие, общался, употреблял вместе с ними алкогольные напитки, а после того, как они теряли бдительность - душил или забивал камнями и завладевал имуществом убитых.

Как сообщил Максим Цуцкиридзе, в Киеве подобный случай серийных убийств - первый за десять лет, и это - большая редкость.

Большинство убийств - бытовые и быстро раскрываются

"Подавляющее количество расследуемых следователями полиции убийств - бытовые: такие, которые бывают на слуху очень редко, но работа по ним продолжается ежедневно и приносит свои результаты. Показатель раскрытия умышленных убийств всегда был стабильно высоким, а в 2024 году вообще побил рекорд за все годы Независимости: в 99,1% случаев полицейские идентифицировали, разыскали и привлекли преступников к ответственности", - отметил он.

По его словам, аналогичная ситуация - с нанесением тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего: в 2024 году следователи полиции сообщили о подозрении злоумышленникам в 99,6% из зарегистрированных случаев.

Почти стопроцентное раскрытие этих видов преступлений стало возможным, в том числе, и благодаря новейшим технологиям, которые позволяют устанавливать злоумышленников за считанные часы.

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Последний эпизод серийника - убийство цветовода

Так, киевского серийника обнаружили и задержали после резонансного нападения на продавщицу цветочного магазина, которую нашли мертвой по месту работы. Оперативники уголовного розыска полиции Киева отследили путь передвижения злоумышленника, установили его местонахождение и в течение суток задержали неподалеку от места совершения преступления. Во время допроса задержанный не только подтвердил факт совершения убийства работницы цветочного магазина, а и рассказал полицейским в подробностях о других совершенных им убийствах.

Приговорили к пожизненному заключению

Все эти факты тщательно исследованы, задокументированы и подтверждены следователями полиции в ходе многочисленных допросов, следственных экспериментов, осмотров мест событий и экспертиз, в том числе - психиатрической. Следователи полиции объявили фигуранту о подозрении по одиннадцати статьям уголовного кодекса, в результате чего его приговорили к пожизненному заключению.

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"Жестокий убийца получил справедливый приговор, общество может вздохнуть с облегчением - несмотря на ужасы войны, серийный убийца, которых страна не видела годами - разоблачен полицейскими и получил приговор в виде пожизненного заключения. Он больше никогда не выйдет на свободу, никогда не заберет чью-то жизнь и это - заслуга профильных следственных и оперативных подразделений, которые круглосуточно работают для безопасности наших граждан", - отметил Максим Цуцкиридзе.

Напомним, в Киеве приговорили к пожизненному лишению свободы 38-летнего гражданина Узбекистана, который в течение 6 лет совершил 11 убийств.

Автор: 

убийство (6488) Цуцкиридзе Максим (37)


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Топ комментарии
+3
А в США відсоток розкритих вбивств становить приблизно 50-60%, просто там не вміють працювати як Цуцкірідзе.
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02.05.2025 15:03
+1
"понад 99% вбивств розкриваються одразу"
Дивно що не 101% з вашими методами гестапо
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02.05.2025 14:58
+1
Як повідомив Максим Цуцкірідзе, в Києві подібний випадок серійних вбивств - перший за десять років..., забувся добавити, що під керівництвом Боневтіка. Лизьнув так лизьнув. При такій кількості відеокамер, комендантської години і користування злочинцями мобільними, то процент розкриття таких злочинів мав би бути 99,9%.
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02.05.2025 15:16
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02.05.2025 14:54 Ответить
"понад 99% вбивств розкриваються одразу"
Дивно що не 101% з вашими методами гестапо
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02.05.2025 14:58 Ответить
це у нас гестапо?
тобі до росііян, чи в ордло, кацапчику. Там порівняєш.
Чи навмисно такий вкид?
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02.05.2025 15:22 Ответить
А в США відсоток розкритих вбивств становить приблизно 50-60%, просто там не вміють працювати як Цуцкірідзе.
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02.05.2025 15:03 Ответить
Побутові вбивства, це коли у вечері повернулися до дому з роботи, сіли вечеряти, випили, посварилися, тьотя в афекті схопила сковороду і бемс по голові чоловіка. А потім вся у соплях і сльозах йде до поліції зізнаватися.
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02.05.2025 15:10 Ответить
Як повідомив Максим Цуцкірідзе, в Києві подібний випадок серійних вбивств - перший за десять років..., забувся добавити, що під керівництвом Боневтіка. Лизьнув так лизьнув. При такій кількості відеокамер, комендантської години і користування злочинцями мобільними, то процент розкриття таких злочинів мав би бути 99,9%.
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02.05.2025 15:16 Ответить
щодо мобільних телефонів. аби отримати будь яку послугу на сьогодні, треба обов'язково мати мобільний. немає мобільного, немає послуги! Я взимку зламав руку, в травмпукті сказав шо немає мобільного. Мені одразу сказали що обслуговувати не будуть (?!) бо ім потрібен доступ до медкарти в який вони можуть потрапити лише при умові ввода мого номеру. Сказав старий номер, який змінив і на якому рахується ця мед.карта. Але смс не прийшло з відомих причин. Не повірили що то мій номер був. Тільки після погроз що викличу поліцію за відмову надати медичну допомогу вони наклали гіпс.
Скласти декларацію з дільничним лікарем, треба мобільний. Абсурд взагалі: Отримати послугу щодо міського номеру телефону, потрібен номер мобільного телефону. Якщо не надати номер мобільного, допомоги по міському номеру не буде. Одразу кладуть слухавку.
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02.05.2025 15:31 Ответить
якби поліціянти дійсно працювали то у цього чучмека не було б такого "послужного". То поліціянти винні в цьому. І ім'я президента тут ні до чого. Таке діється десятиліттями
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02.05.2025 15:34 Ответить
Брехня ! В моїй родині був випадок, коли такий "спец" допоміг на вулиці
старенькій жінці-підніс до хати валізки. Жінка відкрила двері і пропустила чоловіка. Той зайшов до хати, поставив валізки і представився людиною з СОБЕЗу. Попросив показати документи і коли вона їх показала, вдарив по
голові. Общукавши оселю і забравши цінні речі,гроші ,паспорт та посвідчення --зник. Коли визвали поліцію,ті все записали . А при отримуванні довідки на новий паспорт,там була вказани причина
"карманна кража ". Більше, ані разу поліція і не зверталася до потерпілої.
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02.05.2025 15:42 Ответить
А чого пику заблюрили? Це коли людина підозрювана, а не засуджена, тоді варто блюрити, бо не факт, що вина буде доведена і людина засуджена. А тут вина доведена, людина засуджена, то вже можна і пику показувати, які вже тут таємниці.
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02.05.2025 15:42 Ответить
вбив 11 чоловік, і вони лише після 11-го вбивства професійно виявили і розкрили, а про решту він зізнався, круто. Цікаво, а скільки людей невинуватих вже посадили за ці попередні 10 вбивств?
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02.05.2025 15:51 Ответить
 
 