Фотограф задушил модель в Киеве: оба - граждане России, которые находились в розыске. ФОТО

В Киеве задержан мужчина, который задушил свою сожительницу. Оба - граждане России.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчина-фотограф и его сожительница-модель арендовали помещение фотостудии в Святошинском районе. Там они употребляли наркотические средства и алкоголь, оставшись ночевать в студии. Во время такого досуга подозреваемый задушил 21-летнюю женщину. На утро мертвую модель и ее сожителя рядом обнаружила владелица помещения", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что мужчина, как и его сожительница - граждане России, которые находились там в розыске.

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