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Фотограф задушил модель в Киеве: оба - граждане России, которые находились в розыске. ФОТО
В Киеве задержан мужчина, который задушил свою сожительницу. Оба - граждане России.
Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
"Мужчина-фотограф и его сожительница-модель арендовали помещение фотостудии в Святошинском районе. Там они употребляли наркотические средства и алкоголь, оставшись ночевать в студии. Во время такого досуга подозреваемый задушил 21-летнюю женщину. На утро мертвую модель и ее сожителя рядом обнаружила владелица помещения", - говорится в сообщении.
Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
В прокуратуре отметили, что мужчина, как и его сожительница - граждане России, которые находились там в розыске.
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+23 Serhiy Talatynnik
показать весь комментарий30.04.2025 12:39
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тільки, навіщо воно тут, у нашій тюрмі?
скинути з дрона десь під курськом.
А може вона моделлю танка була взагалі.
А у нас нє. У нас ЗЄ кацапам громадянство роздає.
А скільки на Банковій заховалось...
Фотограф повинен був зарубатися топором.