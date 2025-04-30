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Новости Фото Убийство в Киеве
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Фотограф задушил модель в Киеве: оба - граждане России, которые находились в розыске. ФОТО

В Киеве задержан мужчина, который задушил свою сожительницу. Оба - граждане России.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Мужчина-фотограф и его сожительница-модель арендовали помещение фотостудии в Святошинском районе. Там они употребляли наркотические средства и алкоголь, оставшись ночевать в студии. Во время такого досуга подозреваемый задушил 21-летнюю женщину. На утро мертвую модель и ее сожителя рядом обнаружила владелица помещения", - говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В прокуратуре отметили, что мужчина, как и его сожительница - граждане России, которые находились там в розыске.

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Мужчина задушил женщину в Киеве. Оба граждане России
Мужчина задушил женщину в Киеве. Оба граждане России

Автор: 

Киев (25563) убийство (6486)


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Топ комментарии
+23
Все правильно зробив тільки треба було ще самому мінусуватися.
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30.04.2025 12:39
+20
Дивно одне, як ці іноземці проникають в Україну та ще й отримають тут громадянство типу різних наємів.
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30.04.2025 12:39
+19
Как это мило - милие кацапы браняться и душаться...
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30.04.2025 12:42
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Все правильно зробив.
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30.04.2025 12:37 Ответить
Как это мило - милие кацапы браняться и душаться...
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30.04.2025 12:42 Ответить
БДСМ
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30.04.2025 13:05 Ответить
браніть і душіть сіндром москаліка
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30.04.2025 13:47 Ответить
На одну хорошую кацапку стало больше.
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30.04.2025 12:38 Ответить
Дивно одне, як ці іноземці проникають в Україну та ще й отримають тут громадянство типу різних наємів.
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30.04.2025 12:39 Ответить
Так саме як Арєстовіч виїхав, тільки навпаки.
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30.04.2025 13:18 Ответить
Все правильно зробив тільки треба було ще самому мінусуватися.
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30.04.2025 12:39 Ответить
Дебилізм, спочатку надо було виїхати на ху...лостан, а там би получив вирок суду і до армії, і може перетворився у білу ладу
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30.04.2025 12:40 Ответить
Є такий збочений вид сексу.
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30.04.2025 12:40 Ответить
Харошие узкие?
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30.04.2025 12:41 Ответить
Я думаю, що перестарався в рольовій грі
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30.04.2025 12:41 Ответить
Отдуплились на славу
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30.04.2025 12:44 Ответить
Є такі жінки - коли їм зменьшують подачу воздуха - вони скоріше кончають - навіть научна назва є, правда не пам'ятаю.
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30.04.2025 12:52 Ответить
Асфікція. У всіх вісильників під час задухи відбувається сильна ерекція з виділеннями. На Тібеті монахи практикували такий засіб досягання, так би мовити, стану просвітлення. Богато хто від самопередозу назавжди залишається просвітленим. А взагалі в совку була така така проблема, бо існувала така гра у дітей, коли діти так само самопридушувались в пошуках цікавих відчуттів.
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30.04.2025 14:49 Ответить
Кацапа пустили в Україну,воно тут живе,заробляє,шикує,гуляє,а Українці воюйте.
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30.04.2025 12:46 Ответить
Стесняюсь спросить, за что именно были в розыске. Наверное видные борцы с режимом х#ла, не иначе.
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30.04.2025 12:46 Ответить
Задушив під час мінету?🤣
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30.04.2025 12:49 Ответить
Такой вот интересный момент, если бы это случилось в Мордоре то он уже ехал бы в учебку проходить КМБ, а Украине теперь его судить-рядить и потом кормить и охранять 10 лет? Проверьте его если не полный орк пусть идёт воюет, или на обмен его рашкованам.
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30.04.2025 12:51 Ответить
обожнюю коли кацапи душать кацапів! на смерть.
тільки, навіщо воно тут, у нашій тюрмі?
скинути з дрона десь під курськом.
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30.04.2025 12:52 Ответить
кохати по російськи
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30.04.2025 12:56 Ответить
Українці намагаються втекти з країни, а вони приперлися в Україну. Ідіоти.
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30.04.2025 12:56 Ответить
Українці не тікають.Тікають обісрані ухилянти.
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30.04.2025 12:59 Ответить
А він , справді фотограф ?
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30.04.2025 13:01 Ответить
У мене є телефон. Я теж фотограф.
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30.04.2025 13:04 Ответить
І у кожної жіночки є цицьки та дупка. Вони теж моделі. 😆
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30.04.2025 14:12 Ответить
Цікаво, встиг фото на пам'ятник зробити? Бо сірники в очі прийдеться вставляти. Хоча і так піде. "спящая красавіца" - казковий образ кацапів.
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30.04.2025 13:04 Ответить
А покажить цю модель, ну цікаво ж
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30.04.2025 13:14 Ответить
Так вона ж здохла некрасіва. 😁
А може вона моделлю танка була взагалі.
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30.04.2025 14:10 Ответить
Гарно живеться кацапам в Україні під час війни з рашкою. Не думаю, що німці у Британії, чи японці у Штатах так гарно жили під час 2ї світової.
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30.04.2025 13:14 Ответить
Японців у спецтабори інтернували.
А у нас нє. У нас ЗЄ кацапам громадянство роздає.
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30.04.2025 14:09 Ответить
Рольні ігрища
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30.04.2025 13:31 Ответить
Угу..Рольнік тавой...чуть-чуть переграв.
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30.04.2025 14:19 Ответить
Ніби хтось проти...
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30.04.2025 13:31 Ответить
А де ж іще ховатись москалям, як не в Києві...
А скільки на Банковій заховалось...
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30.04.2025 13:34 Ответить
Имя, сестRa!!!
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30.04.2025 13:53 Ответить
Гарний початок і нікчемний фінал квцапського життя.
Фотограф повинен був зарубатися топором.
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30.04.2025 14:07 Ответить
Невже це така подія щоб її розміщувати на цензор.нет і потім так коментувати.
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30.04.2025 14:42 Ответить
 
 