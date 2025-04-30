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Новини Фото Вбивство у Києві
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Фотограф задушив модель у Києві: обоє - громадяни Росії, які перебували у розшуку. ФОТО

У Києві затримано чоловіка, який задушив свою співмешканку. Обоє - громадяни Росії.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік-фотограф та його співмешканка-модель орендували приміщення фотостудії у Святошинському районі. Там вони вживали наркотичні засоби та алкоголь, залишившись ночувати у студії. Під час такого дозвілля підозрюваний задушив 21-річну жінку. На ранок мертву модель та її співмешканця поруч виявила власниця приміщення", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначили, що чоловік, як і його співмешканка, - громадяни Росії, які перебували там у розшуку.

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Чоловік задушив жінку в Києві. Обоє громадяни Росії
Чоловік задушив жінку в Києві. Обоє громадяни Росії

Автор: 

Київ (19515) вбивство (3090)


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Топ коментарі
+22
Все правильно зробив тільки треба було ще самому мінусуватися.
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30.04.2025 12:39
+18
Дивно одне, як ці іноземці проникають в Україну та ще й отримають тут громадянство типу різних наємів.
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30.04.2025 12:39
+17
Как это мило - милие кацапы браняться и душаться...
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30.04.2025 12:42
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Все правильно зробив.
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30.04.2025 12:37 Відповісти
Как это мило - милие кацапы браняться и душаться...
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30.04.2025 12:42 Відповісти
БДСМ
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30.04.2025 13:05 Відповісти
браніть і душіть сіндром москаліка
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30.04.2025 13:47 Відповісти
На одну хорошую кацапку стало больше.
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30.04.2025 12:38 Відповісти
Дивно одне, як ці іноземці проникають в Україну та ще й отримають тут громадянство типу різних наємів.
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30.04.2025 12:39 Відповісти
Так саме як Арєстовіч виїхав, тільки навпаки.
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30.04.2025 13:18 Відповісти
Все правильно зробив тільки треба було ще самому мінусуватися.
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30.04.2025 12:39 Відповісти
Дебилізм, спочатку надо було виїхати на ху...лостан, а там би получив вирок суду і до армії, і може перетворився у білу ладу
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30.04.2025 12:40 Відповісти
Є такий збочений вид сексу.
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30.04.2025 12:40 Відповісти
Харошие узкие?
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30.04.2025 12:41 Відповісти
Я думаю, що перестарався в рольовій грі
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30.04.2025 12:41 Відповісти
Отдуплились на славу
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30.04.2025 12:44 Відповісти
Є такі жінки - коли їм зменьшують подачу воздуха - вони скоріше кончають - навіть научна назва є, правда не пам'ятаю.
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30.04.2025 12:52 Відповісти
Кацапа пустили в Україну,воно тут живе,заробляє,шикує,гуляє,а Українці воюйте.
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30.04.2025 12:46 Відповісти
Стесняюсь спросить, за что именно были в розыске. Наверное видные борцы с режимом х#ла, не иначе.
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30.04.2025 12:46 Відповісти
Задушив під час мінету?🤣
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30.04.2025 12:49 Відповісти
Такой вот интересный момент, если бы это случилось в Мордоре то он уже ехал бы в учебку проходить КМБ, а Украине теперь его судить-рядить и потом кормить и охранять 10 лет? Проверьте его если не полный орк пусть идёт воюет, или на обмен его рашкованам.
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30.04.2025 12:51 Відповісти
обожнюю коли кацапи душать кацапів! на смерть.
тільки, навіщо воно тут, у нашій тюрмі?
скинути з дрона десь під курськом.
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30.04.2025 12:52 Відповісти
кохати по російськи
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30.04.2025 12:56 Відповісти
Українці намагаються втекти з країни, а вони приперлися в Україну. Ідіоти.
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30.04.2025 12:56 Відповісти
Українці не тікають.Тікають обісрані ухилянти.
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30.04.2025 12:59 Відповісти
А він , справді фотограф ?
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30.04.2025 13:01 Відповісти
У мене є телефон. Я теж фотограф.
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30.04.2025 13:04 Відповісти
І у кожної жіночки є цицьки та дупка. Вони теж моделі. 😆
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30.04.2025 14:12 Відповісти
Цікаво, встиг фото на пам'ятник зробити? Бо сірники в очі прийдеться вставляти. Хоча і так піде. "спящая красавіца" - казковий образ кацапів.
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30.04.2025 13:04 Відповісти
А покажить цю модель, ну цікаво ж
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30.04.2025 13:14 Відповісти
Так вона ж здохла некрасіва. 😁
А може вона моделлю танка була взагалі.
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30.04.2025 14:10 Відповісти
Гарно живеться кацапам в Україні під час війни з рашкою. Не думаю, що німці у Британії, чи японці у Штатах так гарно жили під час 2ї світової.
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30.04.2025 13:14 Відповісти
Японців у спецтабори інтернували.
А у нас нє. У нас ЗЄ кацапам громадянство роздає.
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30.04.2025 14:09 Відповісти
Рольні ігрища
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30.04.2025 13:31 Відповісти
Ніби хтось проти...
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30.04.2025 13:31 Відповісти
А де ж іще ховатись москалям, як не в Києві...
А скільки на Банковій заховалось...
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30.04.2025 13:34 Відповісти
Имя, сестRa!!!
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30.04.2025 13:53 Відповісти
Гарний початок і нікчемний фінал квцапського життя.
Фотограф повинен був зарубатися топором.
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30.04.2025 14:07 Відповісти
 
 