Фотограф задушив модель у Києві: обоє - громадяни Росії, які перебували у розшуку. ФОТО

У Києві затримано чоловіка, який задушив свою співмешканку. Обоє - громадяни Росії.

Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік-фотограф та його співмешканка-модель орендували приміщення фотостудії у Святошинському районі. Там вони вживали наркотичні засоби та алкоголь, залишившись ночувати у студії. Під час такого дозвілля підозрюваний задушив 21-річну жінку. На ранок мертву модель та її співмешканця поруч виявила власниця приміщення", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначили, що чоловік, як і його співмешканка, - громадяни Росії, які перебували там у розшуку.

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