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Фотограф задушив модель у Києві: обоє - громадяни Росії, які перебували у розшуку. ФОТО
У Києві затримано чоловіка, який задушив свою співмешканку. Обоє - громадяни Росії.
Про це повідомила пресслужба столичної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
"Чоловік-фотограф та його співмешканка-модель орендували приміщення фотостудії у Святошинському районі. Там вони вживали наркотичні засоби та алкоголь, залишившись ночувати у студії. Під час такого дозвілля підозрюваний задушив 21-річну жінку. На ранок мертву модель та її співмешканця поруч виявила власниця приміщення", - йдеться в повідомленні.
Підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
У прокуратурі зазначили, що чоловік, як і його співмешканка, - громадяни Росії, які перебували там у розшуку.
Топ коментарі
+22 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар30.04.2025 12:39
+18 Юрий Андрияшик
показати весь коментар30.04.2025 12:39
+17 saimansay
показати весь коментар30.04.2025 12:42
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тільки, навіщо воно тут, у нашій тюрмі?
скинути з дрона десь під курськом.
А може вона моделлю танка була взагалі.
А у нас нє. У нас ЗЄ кацапам громадянство роздає.
А скільки на Банковій заховалось...
Фотограф повинен був зарубатися топором.