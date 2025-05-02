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Новини Вбивство у Києві
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Максим Цуцкірідзе про серійного вбивцю в Києві: це перший випадок за 10 років, понад 99% вбивств розкриваються одразу

Вбивці 11 осіб оголосили вирок у Києві

В Україні до довічного ув'язнення засудили громадянина Узбекистану, який вбив 11 людей. Цей серійний вбивця в столиці - перший випадок за 10 років. Більшість убивств побутові, понад 99% розкриваються одразу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це  повідомив перший заступник голови - начальник Головного слідчого управління Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.

Зазначається, що серед жертв серійного вбивці — чоловіки та жінки віком від 35 до 81 року. Злочинець входив до них у довіру, спілкувався, вживав разом з ними алкогольні напої, а після того, як вони втрачали пильність — душив або забивав камінням та заволодівав майном вбитих.

Як повідомив Максим Цуцкірідзе, в Києві подібний випадок серійних вбивств — перший за десять років і це — велика рідкість.

Більшість убивств - побутові і швидко розкриваються

"Переважна кількість розслідуваних слідчими поліції вбивств — побутові: такі, що бувають на слуху дуже рідко, але робота по них триває щодня і приносить свої результати. Показник розкриття умисних вбивств завжди був стабільно високим, а в 2024 році взагалі побив рекорд за всі роки Незалежності: у 99,1% випадків поліцейські ідентифікували, розшукали та притягнули злочинців до відповідальності", - зазначив він.

За його словами, аналогічна ситуація — із завданням тяжких тілесних ушкоджень, що спричиняють смерть потерпілого: в 2024 році слідчі поліції повідомили про підозру зловмисникам у 99,6% з зареєстрованих випадків.

Майже стовідсоткове розкриття цих видів злочинів стало можливим, в тому числі, і завдяки новітнім технологіям, які дозволяють встановлювати зловмисників за лічені години.

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Останній епізод серійника - убивство квітникарки

Так, київського серійника виявили й затримали після резонансного нападу на продавчиню квіткового магазину, яку знайшли мертвою за місцем роботи. Оперативники карного розшуку поліції Києва відстежили шлях пересування зловмисника, встановили його місцезнаходження і впродовж доби затримали неподалік від місця скоєння злочину. Під час допиту затриманий не тільки підтвердив факт скоєння вбивства працівниці квіткового магазину, а і розповів поліцейським у подробицях про інші скоєні ним убивства.

Засудили до довічного ув'язнення

Всі ці факти ретельно досліджені, задокументовані та підтверджені слідчими поліції у ході численних допитів, слідчих експериментів, оглядів місць подій та експертиз, в тому числі — психіатричної. Слідчі поліції оголосили фігуранту про підозру за одинадцяти статтями кримінального кодексу, в результаті чого його засудили до довічного увʼязнення.

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"Жорстокий вбивця отримав справедливий вирок, суспільство може зітхнути з полегшенням — попри жахи війни, серійний вбивця, яких країна не бачила роками — викритий поліцейськими та отримав вирок у вигляді довічного увʼязнення. Він більше ніколи не вийде на свободу, ніколи не забере чиєсь життя і це — заслуга профільних слідчих та оперативних підрозділів, які цілодобово працюють задля безпеки наших громадян", - наголосив Максим Цуцкірідзе.

Нагадаємо, у Києві засудили до довічного позбавлення волі 38-річного громадянина Узбекистану, який протягом 6 років здійснив 11 вбивств.

Автор: 

вбивство (3092) Цуцкірідзе Максим (37)


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02.05.2025 14:54 Відповісти
"понад 99% вбивств розкриваються одразу"
Дивно що не 101% з вашими методами гестапо
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02.05.2025 14:58 Відповісти
це у нас гестапо?
тобі до росііян, чи в ордло, кацапчику. Там порівняєш.
Чи навмисно такий вкид?
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02.05.2025 15:22 Відповісти
А в США відсоток розкритих вбивств становить приблизно 50-60%, просто там не вміють працювати як Цуцкірідзе.
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02.05.2025 15:03 Відповісти
Побутові вбивства, це коли у вечері повернулися до дому з роботи, сіли вечеряти, випили, посварилися, тьотя в афекті схопила сковороду і бемс по голові чоловіка. А потім вся у соплях і сльозах йде до поліції зізнаватися.
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02.05.2025 15:10 Відповісти
Як повідомив Максим Цуцкірідзе, в Києві подібний випадок серійних вбивств - перший за десять років..., забувся добавити, що під керівництвом Боневтіка. Лизьнув так лизьнув. При такій кількості відеокамер, комендантської години і користування злочинцями мобільними, то процент розкриття таких злочинів мав би бути 99,9%.
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02.05.2025 15:16 Відповісти
щодо мобільних телефонів. аби отримати будь яку послугу на сьогодні, треба обов'язково мати мобільний. немає мобільного, немає послуги! Я взимку зламав руку, в травмпукті сказав шо немає мобільного. Мені одразу сказали що обслуговувати не будуть (?!) бо ім потрібен доступ до медкарти в який вони можуть потрапити лише при умові ввода мого номеру. Сказав старий номер, який змінив і на якому рахується ця мед.карта. Але смс не прийшло з відомих причин. Не повірили що то мій номер був. Тільки після погроз що викличу поліцію за відмову надати медичну допомогу вони наклали гіпс.
Скласти декларацію з дільничним лікарем, треба мобільний. Абсурд взагалі: Отримати послугу щодо міського номеру телефону, потрібен номер мобільного телефону. Якщо не надати номер мобільного, допомоги по міському номеру не буде. Одразу кладуть слухавку.
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02.05.2025 15:31 Відповісти
якби поліціянти дійсно працювали то у цього чучмека не було б такого "послужного". То поліціянти винні в цьому. І ім'я президента тут ні до чого. Таке діється десятиліттями
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02.05.2025 15:34 Відповісти
Брехня ! В моїй родині був випадок, коли такий "спец" допоміг на вулиці
старенькій жінці-підніс до хати валізки. Жінка відкрила двері і пропустила чоловіка. Той зайшов до хати, поставив валізки і представився людиною з СОБЕЗу. Попросив показати документи і коли вона їх показала, вдарив по
голові. Общукавши оселю і забравши цінні речі,гроші ,паспорт та посвідчення --зник. Коли визвали поліцію,ті все записали . А при отримуванні довідки на новий паспорт,там була вказани причина
"карманна кража ". Більше, ані разу поліція і не зверталася до потерпілої.
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02.05.2025 15:42 Відповісти
А чого пику заблюрили? Це коли людина підозрювана, а не засуджена, тоді варто блюрити, бо не факт, що вина буде доведена і людина засуджена. А тут вина доведена, людина засуджена, то вже можна і пику показувати, які вже тут таємниці.
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02.05.2025 15:42 Відповісти
вбив 11 чоловік, і вони лише після 11-го вбивства професійно виявили і розкрили, а про решту він зізнався, круто. Цікаво, а скільки людей невинуватих вже посадили за ці попередні 10 вбивств?
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02.05.2025 15:51 Відповісти
 
 