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Новости помощь Украине от США
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Уверен, что поддержка Украины со стороны США не уменьшится, - Шольц

Шольц уверен, что США продолжат помогать Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц, который вскоре покинет пост, оптимистично настроен относительно продолжения военной помощи Украине со стороны США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

"Я вполне уверен, что поддержка Украины со стороны США не уменьшится", - отметил он.

Заявление прозвучало на фоне подписания между Украиной и США соглашения "о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления".

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Автор: 

помощь (7816) США (26791) Шольц Олаф (907)


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Так куди від 0 вже менше
Хіба що забирати почнуть
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02.05.2025 15:56 Ответить
І штормхедени не літають. Навряд чи англійці перестали їх нам поставляти. А от рижі могли і ненадавати потрібну навігацію.
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02.05.2025 15:59 Ответить
Credo absurdum est.
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02.05.2025 16:07 Ответить
Розказує той, хто ногами і руками впирався, що нам ракети не дати...
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02.05.2025 16:07 Ответить
Шольц задоволен?
Мене це НЕРВУЄ!
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02.05.2025 16:10 Ответить
Та йди вже до бісової матері.
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02.05.2025 16:14 Ответить
 
 