Уверен, что поддержка Украины со стороны США не уменьшится, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц, который вскоре покинет пост, оптимистично настроен относительно продолжения военной помощи Украине со стороны США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

"Я вполне уверен, что поддержка Украины со стороны США не уменьшится", - отметил он.

Заявление прозвучало на фоне подписания между Украиной и США соглашения "о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления".

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