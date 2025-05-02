Уверен, что поддержка Украины со стороны США не уменьшится, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц, который вскоре покинет пост, оптимистично настроен относительно продолжения военной помощи Украине со стороны США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.
"Я вполне уверен, что поддержка Украины со стороны США не уменьшится", - отметил он.
Заявление прозвучало на фоне подписания между Украиной и США соглашения "о создании Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления".
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