Впевнений, що підтримка України з боку США не зменшиться, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який незабаром залишить посаду, оптимістично налаштований щодо продовження військової допомоги Україні з боку США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

"Я цілком впевнений, що підтримка України з боку США не зменшиться", - зазначив він.

Заява пролунала на тлі підписання між Україною та США угоди "про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови".

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