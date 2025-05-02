Впевнений, що підтримка України з боку США не зменшиться, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який незабаром залишить посаду, оптимістично налаштований щодо продовження військової допомоги Україні з боку США.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.
"Я цілком впевнений, що підтримка України з боку США не зменшиться", - зазначив він.
Заява пролунала на тлі підписання між Україною та США угоди "про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови".
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