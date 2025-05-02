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Новини допомога Україні від США
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Впевнений, що підтримка України з боку США не зменшиться, - Шольц

Шольц впевнений, що США продовжать допомагати Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який незабаром залишить посаду, оптимістично налаштований щодо продовження військової допомоги Україні з боку США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

"Я цілком впевнений, що підтримка України з боку США не зменшиться", - зазначив він.

Заява пролунала на тлі підписання між Україною та США угоди "про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови".

Читайте: Рада може ратифікувати першу угоду із США 8 травня, дві наступні підпишуть без згоди депутатів, – Железняк (оновлено)

Автор: 

допомога (8367) США (23009) Шольц Олаф (1137)


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Так куди від 0 вже менше
Хіба що забирати почнуть
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02.05.2025 15:56 Відповісти
І штормхедени не літають. Навряд чи англійці перестали їх нам поставляти. А от рижі могли і ненадавати потрібну навігацію.
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02.05.2025 15:59 Відповісти
Так вже і так почали забирати
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02.05.2025 17:29 Відповісти
Credo absurdum est.
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02.05.2025 16:07 Відповісти
Розказує той, хто ногами і руками впирався, що нам ракети не дати...
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02.05.2025 16:07 Відповісти
Шольц задоволен?
Мене це НЕРВУЄ!
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02.05.2025 16:10 Відповісти
Та йди вже до бісової матері.
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02.05.2025 16:14 Відповісти
 
 