На фронте произошло 109 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте произошло 109 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

От российских артиллерийских обстрелов сегодня пострадали населенные пункты Тимоновичи Черниговской области; Стариково, Бруски, Дмитровка, Архиповка, Толстодубово, Нововасильевка, Рясное, Покровка и Поповка Сумской области. Под авиаударами были Турья и Малая Рыбица Сумской области.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня противник трижды пытался атаковать позиции наших войск в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг с начала суток совершил три попытки продвинуться к нашим позициям в районе населенных пунктов Колесниковка, Новая Кругляковка и Загрызово, которые успешно отбили украинские защитники.

Боевые действия на Донбассе

Агрессор 14 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении вблизи населенных пунктов Новое, Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Сергеевка, Грековка и Копанки. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Северском направлении Силы обороны отбили вражеский штурм в районе Белогоровки.

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На Краматорском направлении наши защитники успешно отбили шесть атак противника в районе Часова Яра и в сторону Новомаркового и Белой Горы. Еще один бой сейчас продолжается.

На Торецком направлении враг трижды атаковал позиции наших войск в районах Торецка и Сухой Балки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Тридцать девять раз сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Украинские подразделения отражают вражеские атаки в районах населенных пунктов Водяного Второго, Новоторецкое, Елизаветовка, Лисовка, Даченское, Шевченко, Котлино, Удачное, Надиевка, Котляровка, Преображенка и Андреевка. Наши защитники дают оккупанту достойный отпор, семь боев продолжаются. Авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по населенным пунктам Полтавка, Малиновка, Новая Полтавка, Гнатовка, Покровск, Новосергиевка, Удачное и Новопавловка.

Оккупанты 15 раз пытались прорваться в районах Ровнополя, Привольного, Разлива, Константинополя, Бурлацкого и в направлении Одрадного и Богатиря на Новопавловском направлении, были остановлены нашими защитниками, однако три боестолкновения до сих пор продолжаются.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении, в районе населенного пункта Красное, Силы обороны успешно отбили две вражеские атаки, еще два боестолкновения остаются незавершенными. Также противник применил неуправляемые авиационные ракеты по Малиновке.

Украинские защитники отбили три атаки захватчиков вблизи Малой Токмачки и Степного, еще один бой продолжается. Враг нанес авиаудар КАБами по Новоандреевке.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

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Боевые действия на Курщине

На Курском направлении украинские защитники отбили 13 атак захватчиков, еще три боестолкновения продолжаются. Кроме этого, враг нанес пять авиационных ударов, применив девять управляемых бомб, совершил 112 обстрелов, из которых восемь из реактивных систем залпового огня.