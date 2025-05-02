На фронті відбулося 109 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби, станом на 16:00, на фронті відбулося 109 бойових зіткнень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Ситуація на півночі

Від російських артилерійських обстрілів сьогодні постраждали населені пункти Тимоновичі Чернігівської області; Старикове, Бруски, Дмитрівка, Архипівка, Товстодубове, Нововасилівка, Рясне, Покровка та Попівка Сумської області. Під авіаударами були Тур’я та Мала Рибиця Сумської області.

Бойові дії на Харківщині

Сьогодні противник тричі намагався атакувати позиції наших військ в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог з початку доби здійснив три спроби просунутися до наших позицій в районі населених пунктів Колісниківка, Нова Кругляківка та Загризове, які успішно відбили українські захисники.

Бойові дії на Донбасі

Агресор 14 разів атакував позиції наших військ на Лиманському напрямку поблизу населених пунктів Нове, Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Сергіївка, Греківка та Копанки. На даний час продовжуються три боєзіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили ворожий штурм в районі Білогорівки.

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На Краматорському напрямку наші оборонці успішно відбили шість атак противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового і Білої Гори. Ще один бій наразі триває.

На Торецькому напрямку ворог тричі атакував позиції наших військ в районах Торецька та Сухої Балки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Тридцять дев’ять разів сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Українські підрозділи відбивають ворожі атаки в районах населених пунктів Водяного Другого, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Надіївка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. Наші захисники дають окупанту гідну відсіч, сім боїв тривають. Авіація противника завдала ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Полтавка, Малинівка, Нова Полтавка, Гнатівка, Покровськ, Новосергіївка, Удачне та Новопавлівка.

Окупанти 15 разів намагалися прорватися в районах Рівнополя, Привільного, Розливу, Костянтинополя, Бурлацького та в напрямку Одрадного і Багатиря на Новопавлівському напрямку, були зупинені нашими захисниками, однак три боєзіткнення досі тривають.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку, в районі населеного пункту Червоне, Сили оборони успішно відбили дві ворожі атаки, ще два боєзіткнення залишаються незавершеними. Також противник застосував некеровані авіаційні ракети по Малинівці.

Українські захисники відбили три атаки загарбників поблизу Малої Токмачки та Степового, ще один бій триває. Ворог завдав авіаудару КАБами по Новоандріївці.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

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Бойові дії на Курщині

На Курському напрямку українські захисники відбили 13 атак загарбників, ще три боєзіткнення тривають. Крім цього, ворог завдав п’ять авіаційних ударів, застосувавши дев’ять керованих бомб, здійснив 112 обстрілів, з яких вісім з реактивних систем залпового вогню.