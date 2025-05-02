У Трампа подготовили варианты экономического давления на РФ для прекращения войны в Украине, - Bloomberg
Американские чиновники подготовили для президента США Дональда Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию, поскольку диктатор Владимир Путин медлит с попытками прекратить войну против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Bloomberg.
Источники отметили, что Трамп еще не принял никакого решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются. Они отказались предоставлять детали относительно того, какие варианты есть на столе, и сказали, что любое решение остается исключительно за президентом.
В то же время Украина и ее союзники призывают США усилить давление на Москву, в частности путем введения дополнительных ограничений на экспорт энергоносителей и доходы от нефти, чтобы заставить РФ пойти на перемирие на условиях, предложенных Трампом.
Обсуждение следующих шагов затрудняет внезапная отставка советника по национальной безопасности Трампа Майка Уолтца и назначение временным заместителем госсекретаря Марко Рубио. Это может помочь согласовать стратегию США, ведь Рубио теперь занимает обе должности.
Союзник Трампа, американский сенатор Линдси Грэм, заявил в начале этой недели, что он имеет поддержку 72 коллег по законопроекту, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы на страны, которые покупают ее нефть, газ и другие ключевые продукты, если Путин не пойдет на серьезные переговоры о прекращении войны.
Этот законопроект предусматривает 500% пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.
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смеяться от их обещаний!
да, кстати, трамп официально обратился в иудейство
Коли на тебе нападають, то не закінчувати треба, а готуватись. Це саме робив той цап який в 2014 очолював державу. А закінчив його підготовку придур обраний вами в 2019. Ну як, поржали ?
а чого ж за 6 років зеленої дупи ми так і не побачили 10 тисяч добровольців засуджених Порошенком ? Навіть 1. Окрім мародерів з Торнадо
Зуби з присмаком Коко Шанель
@PCoChanel
Пам'ятаєте фото цієї чудової дівчинки, зроблене на Ході Ветеранів на Хрещатику? На жаль,
30 квітня 2022 року її тато загинув.
Руслан Боровик (29.04.1981-30.04.2022), молодший сержант, командир відділення 95-ї ДШБ, захисник ДАПу.
Світла пам'ять і вдячність Герою. 🇺🇦
Кончена істота.
Пшол вон
Ти лише ржеж над трагедією , яку створив твій ідіотизм і зеленський з ******.
Тепер я сміюсь над трагедією??? Яка ж ти брехлива та чорнорота
назви ж прізвища.
Якщо не назвеш то ти автоматично стаєш чмом.
Яке гоніво... А нічо шо умови "запропоновані трампом" ідентичні вимогам ху-йла?