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Новости Прекращение войны Экономическое давление на РФ Давление на Россию
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У Трампа подготовили варианты экономического давления на РФ для прекращения войны в Украине, - Bloomberg

Команда Трампа подготовила варианты усиления экономического давления на Россию

Американские чиновники подготовили для президента США Дональда Трампа ряд вариантов усиления экономического давления на Россию, поскольку диктатор Владимир Путин медлит с попытками прекратить войну против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Bloomberg.

Источники отметили, что Трамп еще не принял никакого решения, поскольку дипломатические усилия продолжаются. Они отказались предоставлять детали относительно того, какие варианты есть на столе, и сказали, что любое решение остается исключительно за президентом.

В то же время Украина и ее союзники призывают США усилить давление на Москву, в частности путем введения дополнительных ограничений на экспорт энергоносителей и доходы от нефти, чтобы заставить РФ пойти на перемирие на условиях, предложенных Трампом.

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Обсуждение следующих шагов затрудняет внезапная отставка советника по национальной безопасности Трампа Майка Уолтца и назначение временным заместителем госсекретаря Марко Рубио. Это может помочь согласовать стратегию США, ведь Рубио теперь занимает обе должности.

Союзник Трампа, американский сенатор Линдси Грэм, заявил в начале этой недели, что он имеет поддержку 72 коллег по законопроекту, который введет "сокрушительные" новые санкции против России и тарифы на страны, которые покупают ее нефть, газ и другие ключевые продукты, если Путин не пойдет на серьезные переговоры о прекращении войны.

Этот законопроект предусматривает 500% пошлины на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран.

Также читайте: Действия России являются откровенным издевательством над мирными усилиями США и других партнеров, - Сибига

Автор: 

россия (95645) США (26815) Трамп Дональд (5349) война в Украине (4068)


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Топ комментарии
+2
От таких новостей только тошнит, эти засранцы просто заболтали весь мир, даже куры перестали

смеяться от их обещаний!
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02.05.2025 16:49
+2
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02.05.2025 16:56
+2
"нищівні" нові санкції проти Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3550122 -це буде Vladimir STOP! або кацапською АСТАНАВІТЄСЬ!
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02.05.2025 16:59
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От таких новостей только тошнит, эти засранцы просто заболтали весь мир, даже куры перестали

смеяться от их обещаний!
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02.05.2025 16:49 Ответить
ви на ті слова менше уваги звертайте. подивіться на ціни на нафту. які вони були під час заїзду Чуба у Білий дім і які вони є зараз.
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02.05.2025 17:03 Ответить
******* не мішки носити, як дочекаемось то оцінемо
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02.05.2025 16:49 Ответить
Ну хто його знає коли. Зараз на затвердженні у ху....ла
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02.05.2025 17:59 Ответить
Всі ці санкції від Трупа скінчаться обмеженням закупівлі у Параші балалаєк та ликових лаптів.
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02.05.2025 16:50 Ответить
Хіба ви не розумієте, що по наказу пуйла тромб затягує нас у путінське перемирʼя. Він тягне до 7 числа щоб оголосити що пуйло оброзумився. Ці всі заяви, що санкційні документи на столі. На наступну середу руде заявить що ось воно перемирʼя. І ми не зможемо вистрелити навііть у небо. Таким чином продовжимо грати у путінське перемирʼя, яку веде до капітуляції.
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02.05.2025 16:54 Ответить
стидаюся спитать - він що, він що, всі 4 роки буде отакий цирк щодня влаштовувать?
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02.05.2025 16:56 Ответить
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02.05.2025 16:56 Ответить
знову трампьож-кіздьож
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02.05.2025 16:58 Ответить
"нищівні" нові санкції проти Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3550122 -це буде Vladimir STOP! або кацапською АСТАНАВІТЄСЬ!
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02.05.2025 16:59 Ответить
Тільки тиск на яблучко врятує ситуацію
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02.05.2025 17:03 Ответить
как в старом еврейском анекдоте: ... а у меня еще столько вариантов было...
да, кстати, трамп официально обратился в иудейство
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02.05.2025 17:04 Ответить
Ніякого толку не буде. Для чого Трамп впрягся у це я не розумію. Спіздюнькать красіво спіздюнькав, хоча і знав що виконати не вдасться. Тепер як вийти з цього місива не зап'ятнавши репутацію.
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02.05.2025 17:04 Ответить
Та нам один цап в 14 році обіцяв це закінчити.. Інша гнида в 19 обіцяла ...ще не звикла??
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02.05.2025 17:17 Ответить
Ясно, що у вас в голові вітер гуляє.
Коли на тебе нападають, то не закінчувати треба, а готуватись. Це саме робив той цап який в 2014 очолював державу. А закінчив його підготовку придур обраний вами в 2019. Ну як, поржали ?
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02.05.2025 17:20 Ответить
У вашій голові лайно...памятаю порошенкове готування ---суди над Торнадо та відкриття кримінальних справ на понад 10 тисяч добровольців.. Доготувався шо армія проголосувала за зелю
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02.05.2025 17:27 Ответить
ох ти ж йомайо
а чого ж за 6 років зеленої дупи ми так і не побачили 10 тисяч добровольців засуджених Порошенком ? Навіть 1. Окрім мародерів з Торнадо
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02.05.2025 17:29 Ответить
А ти знаєш скільки добровольців знищено політикою зеленського ? Читай, дебіле . Дивись фото. З цих людей уже майже нікого не лишилось.
Зуби з присмаком Коко Шанель
@PCoChanel
Пам'ятаєте фото цієї чудової дівчинки, зроблене на Ході Ветеранів на Хрещатику? На жаль,
30 квітня 2022 року її тато загинув.
Руслан Боровик (29.04.1981-30.04.2022), молодший сержант, командир відділення 95-ї ДШБ, захисник ДАПу.
Світла пам'ять і вдячність Герою. 🇺🇦
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02.05.2025 17:31 Ответить
🤣🤣🤣🤣Ти якась бидлувата чорнорота хамлюга ..🤣🤣🤣🤣🤣 видно добре тобе порошенко підгодовує раз коли за ньго так в тебе жопа підгорає🤣🤣🤣🤣
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02.05.2025 17:33 Ответить
Ти ржеж над загиблими ?
Кончена істота.
Пшол вон
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02.05.2025 17:35 Ответить
Та я над тобою ржу дурепа,,,🤣🤣🤣шо ти така тупа,,,
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02.05.2025 17:37 Ответить
ти ржеж бо ти не людина і не тварина
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02.05.2025 17:58 Ответить
І де ти мразіна побачила шо я сміюсь над загиблими?? Ти брехлива порохососушка🤣🤣🤣
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02.05.2025 18:02 Ответить
Бо ти так і не назвав жодного прізвища доьровольця з 10 тисяч ув'язнених Порошенком.
Ти лише ржеж над трагедією , яку створив твій ідіотизм і зеленський з ******.
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02.05.2025 18:04 Ответить
Комбат Руслан Онищенко і ще 12 його бійців ....

Тепер я сміюсь над трагедією??? Яка ж ти брехлива та чорнорота
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02.05.2025 18:11 Ответить
І це всі 10 тисяч? Одне зашкварене на мародерстві Торнадо.
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02.05.2025 18:12 Ответить
Яка ж ти все таки тупа..https://gazeta.ua/articles/donbas/_ponad-10-tis-kriminalnih-sprav-vidkrito-proti-dobrovolciv-ato/756444
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02.05.2025 18:15 Ответить
Та не було ніяких справ. Уймись вже, тупню. Правильно тебе сумасшедшим в іншому дописі назвали. Бо це видно всім адекватним.
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02.05.2025 18:18 Ответить
Понад 10 тисяч справ ..і це тільки до 17року🤣🤣а ти брехлива чорнорота... Я ж тебе за руку спіймав
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02.05.2025 18:22 Ответить
можна написати і 20 тисяч . Але де вони ? Хто ці люди ?
назви ж прізвища.
Якщо не назвеш то ти автоматично стаєш чмом.
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02.05.2025 18:25 Ответить
Ти брехлива чорнорота обізвала добровольців які захищали твою дупу зашквареними мародерами
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02.05.2025 18:16 Ответить
І плювати я хотів на зелебобу-я за нього не голосував ......а от за пороха в 14 голосував але барига не виправдав моїх очікувань
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02.05.2025 17:36 Ответить
"АТО повинно тривати лічені години" - от єдина причина чкрез яку , за нього , тоді проголосували
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02.05.2025 17:41 Ответить
100% ,,, і зелений урод також на цьому виліз
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02.05.2025 17:43 Ответить
Так , по факту , нічого ж і не змінилося - окрім ротації в уряді і ОП всі інші на своїх місцях - Система залишається непохитною !
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02.05.2025 17:48 Ответить
На жаль так, систему порох зберіг і укріпив і цей зберігає і укріплює
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02.05.2025 17:49 Ответить
Всі ці коментарі «українських патріотів « на гілці викликає дуже багато питань з приводу того, а хто власне висить на Цензорі? Хлопчики-дівчатка, ви часом не кацапи?)
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02.05.2025 17:05 Ответить
Трампу пропонують натиснути на руку яка тримає його за яйця, а як натисне рука ***** на його "орешки" Трамп не уявляє собі. Двійний капкан.
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02.05.2025 17:09 Ответить
...змусити РФ піти на перемир'я на умовах, запропонованих Трампом...

Яке гоніво... А нічо шо умови "запропоновані трампом" ідентичні вимогам ху-йла?
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02.05.2025 17:14 Ответить
А ти все надриваєшся 🤣🤣🤣🤣 отак тебе Дональд скинув з грандів🤣🤣🤣
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02.05.2025 17:18 Ответить
То что все это будет не быстро, я уже почти смирился (можно подумать у нас есть выбор), но все еще остается неопределенность - Они вообще собираются, перепробовав все неправильные варианты, в конечном итоге, реально давить на кремль, или все это затягивание в основном для того, что бы Украина дозрела до нужного им результата... как бы там ни было, они не понимают, что украинцы в массе своей не прогнутся, и это не тупая упертость - как можно после всего того цинизма и варварства, идти на большие уступки да еще без гарантий безопасности, перед такой мразью, хтонью, которая не признает твое право на существование.
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02.05.2025 17:16 Ответить
Як щодо того щоб вибити борг по ленд-лізу з правопріємніків совка?
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02.05.2025 17:18 Ответить
 
 