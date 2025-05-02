У Трампа підготували варіанти економічного тиску на РФ для припинення війни в Україні, - Bloomberg
Американські посадовці підготували для президента США Дональда Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію, оскільки диктатор Володимир Путін зволікає зі спробами припинити війну проти України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише агентство Bloomberg.
Джерела зазначили, що Трамп ще не ухвалив жодного рішення, оскільки дипломатичні зусилля тривають. Вони відмовилися надавати деталі щодо того, які варіанти є на столі, і сказали, що будь-яке рішення залишається виключно за президентом.
Водночас Україна та її союзники закликають США посилити тиск на Москву, зокрема шляхом введення додаткових обмежень на експорт енергоносіїв і доходи від нафти, щоб змусити РФ піти на перемир'я на умовах, запропонованих Трампом.
Обговорення наступних кроків ускладнює раптова відставка радника з національної безпеки Трампа Майка Волца та призначення тимчасовим замісником держсекретаря Марко Рубіо. Це може допомогти узгодити стратегію США, адже Рубіо тепер обіймає обидві посади.
Союзник Трампа, американський сенатор Ліндсі Грем, заявив на початку цього тижня, що він має підтримку 72 колег щодо законопроєкту, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи на країни, які купують її нафту, газ та інші ключові продукти, якщо Путін не піде на серйозні переговори про припинення війни.
Цей законопроєкт передбачає 500% мита на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.
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смеяться от их обещаний!
да, кстати, трамп официально обратился в иудейство
Коли на тебе нападають, то не закінчувати треба, а готуватись. Це саме робив той цап який в 2014 очолював державу. А закінчив його підготовку придур обраний вами в 2019. Ну як, поржали ?
а чого ж за 6 років зеленої дупи ми так і не побачили 10 тисяч добровольців засуджених Порошенком ? Навіть 1. Окрім мародерів з Торнадо
Зуби з присмаком Коко Шанель
@PCoChanel
Пам'ятаєте фото цієї чудової дівчинки, зроблене на Ході Ветеранів на Хрещатику? На жаль,
30 квітня 2022 року її тато загинув.
Руслан Боровик (29.04.1981-30.04.2022), молодший сержант, командир відділення 95-ї ДШБ, захисник ДАПу.
Світла пам'ять і вдячність Герою. 🇺🇦
Кончена істота.
Пшол вон
Яке гоніво... А нічо шо умови "запропоновані трампом" ідентичні вимогам ху-йла?