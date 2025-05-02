У Трампа підготували варіанти економічного тиску на РФ для припинення війни в Україні, - Bloomberg

Американські посадовці підготували для президента США Дональда Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію, оскільки диктатор Володимир Путін зволікає зі спробами припинити війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише агентство Bloomberg.

Джерела зазначили, що Трамп ще не ухвалив жодного рішення, оскільки дипломатичні зусилля тривають. Вони відмовилися надавати деталі щодо того, які варіанти є на столі, і сказали, що будь-яке рішення залишається виключно за президентом.

Водночас Україна та її союзники закликають США посилити тиск на Москву, зокрема шляхом введення додаткових обмежень на експорт енергоносіїв і доходи від нафти, щоб змусити РФ піти на перемир'я на умовах, запропонованих Трампом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США розглядають наступні кроки щодо тиску на РФ після підписання угоди з Україною про надра, - Politico

Обговорення наступних кроків ускладнює раптова відставка радника з національної безпеки Трампа Майка Волца та призначення тимчасовим замісником держсекретаря Марко Рубіо. Це може допомогти узгодити стратегію США, адже Рубіо тепер обіймає обидві посади.

Союзник Трампа, американський сенатор Ліндсі Грем, заявив на початку цього тижня, що він має підтримку 72 колег щодо законопроєкту, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи на країни, які купують її нафту, газ та інші ключові продукти, якщо Путін не піде на серйозні переговори про припинення війни.

Цей законопроєкт передбачає 500% мита на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.

Також читайте: Дії Росії є відвертим знущанням із мирних зусиль США та інших партнерів, - Сибіга