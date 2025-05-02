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Новини Припинення війни Економічний тиск на РФ Тиск на Росію
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У Трампа підготували варіанти економічного тиску на РФ для припинення війни в Україні, - Bloomberg

Команда Трампа підготувала варіанти посилення економічного тиску на Росію

Американські посадовці підготували для президента США Дональда Трампа низку варіантів посилення економічного тиску на Росію, оскільки диктатор Володимир Путін зволікає зі спробами припинити війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише агентство Bloomberg.

Джерела зазначили, що Трамп ще не ухвалив жодного рішення, оскільки дипломатичні зусилля тривають. Вони відмовилися надавати деталі щодо того, які варіанти є на столі, і сказали, що будь-яке рішення залишається виключно за президентом.

Водночас Україна та її союзники закликають США посилити тиск на Москву, зокрема шляхом введення додаткових обмежень на експорт енергоносіїв і доходи від нафти, щоб змусити РФ піти на перемир'я на умовах, запропонованих Трампом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США розглядають наступні кроки щодо тиску на РФ після підписання угоди з Україною про надра, - Politico

Обговорення наступних кроків ускладнює раптова відставка радника з національної безпеки Трампа Майка Волца та призначення тимчасовим замісником держсекретаря Марко Рубіо. Це може допомогти узгодити стратегію США, адже Рубіо тепер обіймає обидві посади.

Союзник Трампа, американський сенатор Ліндсі Грем, заявив на початку цього тижня, що він має підтримку 72 колег щодо законопроєкту, який запровадить "нищівні" нові санкції проти Росії та тарифи на країни, які купують її нафту, газ та інші ключові продукти, якщо Путін не піде на серйозні переговори про припинення війни.

Цей законопроєкт передбачає 500% мита на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран.

Також читайте: Дії Росії є відвертим знущанням із мирних зусиль США та інших партнерів, - Сибіга

Автор: 

росія (65328) США (23009) Трамп Дональд (5785) війна в Україні (4102)


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Топ коментарі
+2
От таких новостей только тошнит, эти засранцы просто заболтали весь мир, даже куры перестали

смеяться от их обещаний!
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02.05.2025 16:49
+2
"нищівні" нові санкції проти Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3550122 -це буде Vladimir STOP! або кацапською АСТАНАВІТЄСЬ!
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02.05.2025 16:59
+1
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02.05.2025 16:56
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От таких новостей только тошнит, эти засранцы просто заболтали весь мир, даже куры перестали

смеяться от их обещаний!
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02.05.2025 16:49 Відповісти
ви на ті слова менше уваги звертайте. подивіться на ціни на нафту. які вони були під час заїзду Чуба у Білий дім і які вони є зараз.
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02.05.2025 17:03 Відповісти
******* не мішки носити, як дочекаемось то оцінемо
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02.05.2025 16:49 Відповісти
Всі ці санкції від Трупа скінчаться обмеженням закупівлі у Параші балалаєк та ликових лаптів.
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02.05.2025 16:50 Відповісти
Хіба ви не розумієте, що по наказу пуйла тромб затягує нас у путінське перемирʼя. Він тягне до 7 числа щоб оголосити що пуйло оброзумився. Ці всі заяви, що санкційні документи на столі. На наступну середу руде заявить що ось воно перемирʼя. І ми не зможемо вистрелити навііть у небо. Таким чином продовжимо грати у путінське перемирʼя, яку веде до капітуляції.
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02.05.2025 16:54 Відповісти
стидаюся спитать - він що, він що, всі 4 роки буде отакий цирк щодня влаштовувать?
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02.05.2025 16:56 Відповісти
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02.05.2025 16:56 Відповісти
знову трампьож-кіздьож
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02.05.2025 16:58 Відповісти
"нищівні" нові санкції проти Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3550122 -це буде Vladimir STOP! або кацапською АСТАНАВІТЄСЬ!
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02.05.2025 16:59 Відповісти
Тільки тиск на яблучко врятує ситуацію
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02.05.2025 17:03 Відповісти
как в старом еврейском анекдоте: ... а у меня еще столько вариантов было...
да, кстати, трамп официально обратился в иудейство
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02.05.2025 17:04 Відповісти
Ніякого толку не буде. Для чого Трамп впрягся у це я не розумію. Спіздюнькать красіво спіздюнькав, хоча і знав що виконати не вдасться. Тепер як вийти з цього місива не зап'ятнавши репутацію.
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02.05.2025 17:04 Відповісти
Та нам один цап в 14 році обіцяв це закінчити.. Інша гнида в 19 обіцяла ...ще не звикла??
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02.05.2025 17:17 Відповісти
Ясно, що у вас в голові вітер гуляє.
Коли на тебе нападають, то не закінчувати треба, а готуватись. Це саме робив той цап який в 2014 очолював державу. А закінчив його підготовку придур обраний вами в 2019. Ну як, поржали ?
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02.05.2025 17:20 Відповісти
У вашій голові лайно...памятаю порошенкове готування ---суди над Торнадо та відкриття кримінальних справ на понад 10 тисяч добровольців.. Доготувався шо армія проголосувала за зелю
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02.05.2025 17:27 Відповісти
ох ти ж йомайо
а чого ж за 6 років зеленої дупи ми так і не побачили 10 тисяч добровольців засуджених Порошенком ? Навіть 1. Окрім мародерів з Торнадо
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02.05.2025 17:29 Відповісти
А ти знаєш скільки добровольців знищено політикою зеленського ? Читай, дебіле . Дивись фото. З цих людей уже майже нікого не лишилось.
Зуби з присмаком Коко Шанель
@PCoChanel
Пам'ятаєте фото цієї чудової дівчинки, зроблене на Ході Ветеранів на Хрещатику? На жаль,
30 квітня 2022 року її тато загинув.
Руслан Боровик (29.04.1981-30.04.2022), молодший сержант, командир відділення 95-ї ДШБ, захисник ДАПу.
Світла пам'ять і вдячність Герою. 🇺🇦
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02.05.2025 17:31 Відповісти
🤣🤣🤣🤣Ти якась бидлувата чорнорота хамлюга ..🤣🤣🤣🤣🤣 видно добре тобе порошенко підгодовує раз коли за ньго так в тебе жопа підгорає🤣🤣🤣🤣
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02.05.2025 17:33 Відповісти
Ти ржеж над загиблими ?
Кончена істота.
Пшол вон
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02.05.2025 17:35 Відповісти
Та я над тобою ржу дурепа,,,🤣🤣🤣шо ти така тупа,,,
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02.05.2025 17:37 Відповісти
І плювати я хотів на зелебобу-я за нього не голосував ......а от за пороха в 14 голосував але барига не виправдав моїх очікувань
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02.05.2025 17:36 Відповісти
"АТО повинно тривати лічені години" - от єдина причина чкрез яку , за нього , тоді проголосували
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02.05.2025 17:41 Відповісти
100% ,,, і зелений урод також на цьому виліз
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02.05.2025 17:43 Відповісти
Так , по факту , нічого ж і не змінилося - окрім ротації в уряді і ОП всі інші на своїх місцях - Система залишається непохитною !
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02.05.2025 17:48 Відповісти
На жаль так, систему порох зберіг і укріпив і цей зберігає і укріплює
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02.05.2025 17:49 Відповісти
Всі ці коментарі «українських патріотів « на гілці викликає дуже багато питань з приводу того, а хто власне висить на Цензорі? Хлопчики-дівчатка, ви часом не кацапи?)
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02.05.2025 17:05 Відповісти
Трампу пропонують натиснути на руку яка тримає його за яйця, а як натисне рука ***** на його "орешки" Трамп не уявляє собі. Двійний капкан.
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02.05.2025 17:09 Відповісти
...змусити РФ піти на перемир'я на умовах, запропонованих Трампом...

Яке гоніво... А нічо шо умови "запропоновані трампом" ідентичні вимогам ху-йла?
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02.05.2025 17:14 Відповісти
А ти все надриваєшся 🤣🤣🤣🤣 отак тебе Дональд скинув з грандів🤣🤣🤣
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02.05.2025 17:18 Відповісти
То что все это будет не быстро, я уже почти смирился (можно подумать у нас есть выбор), но все еще остается неопределенность - Они вообще собираются, перепробовав все неправильные варианты, в конечном итоге, реально давить на кремль, или все это затягивание в основном для того, что бы Украина дозрела до нужного им результата... как бы там ни было, они не понимают, что украинцы в массе своей не прогнутся, и это не тупая упертость - как можно после всего того цинизма и варварства, идти на большие уступки да еще без гарантий безопасности, перед такой мразью, хтонью, которая не признает твое право на существование.
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02.05.2025 17:16 Відповісти
Як щодо того щоб вибити борг по ленд-лізу з правопріємніків совка?
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02.05.2025 17:18 Відповісти
 
 