Дії Росії є відвертим знущанням із мирних зусиль США та інших партнерів, - Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна виступає за беззастережне та всеосяжне припинення вогню на суші, морі, в повітрі щонайменше на 30 днів.
Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
"Ми готові безумовно припиняти вогонь. Це Росія не готова і прагне війни — демонструючи всьому світові що вона була та є єдиним джерелом і причиною цієї агресії. Робота над просуванням мирних зусиль активно продовжуватиметься, насамперед в рамках уже сформованого формату Україна + Велика Британія, Німеччина, Франція + США", - пояснив міністр.
Сибіга наголосив, що Україна не піде на так званий "мир за будь-яку ціну".
"Принципові позиції України щодо умов миру залишаються чіткими та незмінними.
По-перше, ми не підемо на визнання будь-яких тимчасово окупованих територій України російськими.
По-друге, ми не погодимось на будь-які обмеження щодо структури, чисельності, інших характеристик Сил оборони України, обмеження нашої оборонної промисловості, військової допомоги союзників, чи присутності їхніх контингентів на нашій території.
По-третє, ми не приймемо будь-які обмеження суверенітету України, нашої внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема щодо вибору союзів та альянсів, до яких ми прагнемо приєднатися", - пояснив глава МЗС.
За словами міністра, Росія відверто знущається із мирних зусиль США та інших партнерів.
"Ми наполягаємо, що час посилювати тиск на Москву заради примусу її до миру. Військове стримування та економічний тиск здатні це зробити та унеможливити розширення агресії.
Україна чітко і послідовно виступає за беззастережне та всеосяжне припинення вогню на суші, морі, в повітрі. Щонайменше на 30 днів. Ми готові.
Росія має погодитися на реальне повне і безумовне припинення вогню та заходи зміцнення довіри, такі як насамперед повернення українських військовополонених, викрадених дітей та цивільних заручників. Лише в умовах повної тиші та гуманітарних заходів зміцнення довіри можуть розпочатися переговори — у будь-якому форматі, який принесе мир", - підсумував Сибіга.
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йди у сраку.
не до тебе, зараз.
зе!гниді терміново потрібно провести через раду, свої особисті гарантії недоторканості.
навіть, стерненко не витягнув на себе увагу.
марафон аж перегрівся, все марно.
хоч бери, да мар'яну запускай.
Україна чітко і послідовно виступає за беззастережне та всеосяжне припинення вогню на суші, морі, в повітрі. Щонайменше на 30 днів. Ми готові.
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Потужно задвинув. Тільки до чого тут Верховна Рада до цих закликів і готовностей?