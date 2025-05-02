Дії Росії є відвертим знущанням із мирних зусиль США та інших партнерів, - Сибіга

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна виступає за беззастережне та всеосяжне припинення вогню на суші, морі, в повітрі щонайменше на 30 днів.

Про це він заявив під час виступу у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

"Ми готові безумовно припиняти вогонь. Це Росія не готова і прагне війни — демонструючи всьому світові що вона була та є єдиним джерелом і причиною цієї агресії. Робота над просуванням мирних зусиль активно продовжуватиметься, насамперед в рамках уже сформованого формату Україна + Велика Британія, Німеччина, Франція + США", - пояснив міністр.

Сибіга наголосив, що Україна не піде на так званий "мир за будь-яку ціну".

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"Принципові позиції України щодо умов миру залишаються чіткими та незмінними.

По-перше, ми не підемо на визнання будь-яких тимчасово окупованих територій України російськими.

По-друге, ми не погодимось на будь-які обмеження щодо структури, чисельності, інших характеристик Сил оборони України, обмеження нашої оборонної промисловості, військової допомоги союзників, чи присутності їхніх контингентів на нашій території.

По-третє, ми не приймемо будь-які обмеження суверенітету України, нашої внутрішньої та зовнішньої політики, зокрема щодо вибору союзів та альянсів, до яких ми прагнемо приєднатися", - пояснив глава МЗС.

За словами міністра, Росія відверто знущається із мирних зусиль США та інших партнерів.

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"Ми наполягаємо, що час посилювати тиск на Москву заради примусу її до миру. Військове стримування та економічний тиск здатні це зробити та унеможливити розширення агресії.

Україна чітко і послідовно виступає за беззастережне та всеосяжне припинення вогню на суші, морі, в повітрі. Щонайменше на 30 днів. Ми готові.

Росія має погодитися на реальне повне і безумовне припинення вогню та заходи зміцнення довіри, такі як насамперед повернення українських військовополонених, викрадених дітей та цивільних заручників. Лише в умовах повної тиші та гуманітарних заходів зміцнення довіри можуть розпочатися переговори — у будь-якому форматі, який принесе мир", - підсумував Сибіга.

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