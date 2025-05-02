Действия России являются откровенным издевательством над мирными усилиями США и других партнеров, - Сибига

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина выступает за безоговорочное и всеобъемлющее прекращение огня на суше, море, в воздухе минимум на 30 дней.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы безусловно прекращать огонь. Это Россия не готова и стремится к войне - демонстрируя всему миру, что она была и является единственным источником и причиной этой агрессии. Работа над продвижением мирных усилий активно будет продолжаться, прежде всего в рамках уже сформированного формата Украина + Великобритания, Германия, Франция + США", - объяснил министр.

Сибига подчеркнул, что Украина не пойдет на так называемый "мир любой ценой".

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"Принципиальные позиции Украины относительно условий мира остаются четкими и неизменными.

Во-первых, мы не пойдем на признание любых временно оккупированных территорий Украины российскими.

Во-вторых, мы не согласимся на любые ограничения по структуре, численности, других характеристик Сил обороны Украины, ограничения нашей оборонной промышленности, военной помощи союзников, или присутствия их контингентов на нашей территории.

В-третьих, мы не примем любые ограничения суверенитета Украины, нашей внутренней и внешней политики, в частности по выбору союзов и альянсов, к которым мы стремимся присоединиться", - пояснил глава МИД.

По словам министра, Россия откровенно издевается над мирными усилиями США и других партнеров.

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"Мы настаиваем, что время усиливать давление на Москву ради принуждения ее к миру. Военное сдерживание и экономическое давление способны это сделать и сделать невозможным расширение агрессии.

Украина четко и последовательно выступает за безоговорочное и всеобъемлющее прекращение огня на суше, море, в воздухе. Как минимум на 30 дней. Мы готовы.

Россия должна согласиться на реальное полное и безусловное прекращение огня и меры укрепления доверия, такие как прежде всего возвращение украинских военнопленных, похищенных детей и гражданских заложников. Только в условиях полной тишины и гуманитарных мер укрепления доверия могут начаться переговоры - в любом формате, который принесет мир", - подытожил Сибига.

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