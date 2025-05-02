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Новости Прекращение войны
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Действия России являются откровенным издевательством над мирными усилиями США и других партнеров, - Сибига

Сибига выступил в Верховной Раде. Что он сказал о России

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина выступает за безоговорочное и всеобъемлющее прекращение огня на суше, море, в воздухе минимум на 30 дней.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

"Мы готовы безусловно прекращать огонь. Это Россия не готова и стремится к войне - демонстрируя всему миру, что она была и является единственным источником и причиной этой агрессии. Работа над продвижением мирных усилий активно будет продолжаться, прежде всего в рамках уже сформированного формата Украина + Великобритания, Германия, Франция + США", - объяснил министр.

Сибига подчеркнул, что Украина не пойдет на так называемый "мир любой ценой".

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"Принципиальные позиции Украины относительно условий мира остаются четкими и неизменными.

Во-первых, мы не пойдем на признание любых временно оккупированных территорий Украины российскими.

Во-вторых, мы не согласимся на любые ограничения по структуре, численности, других характеристик Сил обороны Украины, ограничения нашей оборонной промышленности, военной помощи союзников, или присутствия их контингентов на нашей территории.

В-третьих, мы не примем любые ограничения суверенитета Украины, нашей внутренней и внешней политики, в частности по выбору союзов и альянсов, к которым мы стремимся присоединиться", - пояснил глава МИД.

По словам министра, Россия откровенно издевается над мирными усилиями США и других партнеров.

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"Мы настаиваем, что время усиливать давление на Москву ради принуждения ее к миру. Военное сдерживание и экономическое давление способны это сделать и сделать невозможным расширение агрессии.

Украина четко и последовательно выступает за безоговорочное и всеобъемлющее прекращение огня на суше, море, в воздухе. Как минимум на 30 дней. Мы готовы.

Россия должна согласиться на реальное полное и безусловное прекращение огня и меры укрепления доверия, такие как прежде всего возвращение украинских военнопленных, похищенных детей и гражданских заложников. Только в условиях полной тишины и гуманитарных мер укрепления доверия могут начаться переговоры - в любом формате, который принесет мир", - подытожил Сибига.

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Автор: 

Сибига Андрей (415) война в Украине (4044)


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Комментировать
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мирних зусиль США
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02.05.2025 14:01 Ответить
сибіга!
йди у сраку.
не до тебе, зараз.
зе!гниді терміново потрібно провести через раду, свої особисті гарантії недоторканості.
навіть, стерненко не витягнув на себе увагу.
марафон аж перегрівся, все марно.
хоч бери, да мар'яну запускай.
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02.05.2025 14:02 Ответить
Адміністрація США -дебіли,куколди та кацапські підстилки. Ганьба покидькам.
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02.05.2025 14:03 Ответить
Дії влади України є відвертим знущанням з народу, чи ето другоє?
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02.05.2025 14:05 Ответить
Дії "зелених" є знущанням над суверинітктом України.а договір із США про корисні копалини.вказує на те.що "зелені торгаші роду Юди" підписують тим самим собі звинувачення, у нарушенні Конституції України .продаючи власність українського народу,чого вони не мають права робити.
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02.05.2025 14:06 Ответить
Ми наполягаємо, що час посилювати тиск на Москву заради примусу її до миру. Військове стримування та економічний тиск здатні це зробити та унеможливити розширення агресії.

Україна чітко і послідовно виступає за беззастережне та всеосяжне припинення вогню на суші, морі, в повітрі. Щонайменше на 30 днів. Ми готові.
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Потужно задвинув. Тільки до чого тут Верховна Рада до цих закликів і готовностей?
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02.05.2025 14:10 Ответить
Блд, сибіга - це вже знущання..над Україною, над українцями..та на харю цього дебіла-жиденятка тілько гляньте..а про пости мовчу
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02.05.2025 14:12 Ответить
Сибіга, твої щоденні перді ротом нідочого. В Україні твоїх слухачів меншає щодня, а закордонним ти не цікавий взагалі.
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02.05.2025 14:14 Ответить
 
 