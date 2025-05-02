РФ получила оборудование из Южной Кореи для заводов "Ланцетов" и "Искандеров", - СМИ
Станки, изготовленные южнокорейской компанией DN Solutions, были обнаружены на российских предприятиях, производящих боевые дроны "Ланцет" и пусковые установки для ракет "Искандер".
Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на исследование Совета экономической безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что оборудование корейской компании стоимостью более 19 миллионов долларов было поставлено в Россию через китайских дистрибьюторов, в частности компанию Silver Technology.
"Имеющиеся таможенные и закупочные записи указывают на то, что это были поставки нового оборудования, осуществленные по контрактам 2023 и 2024 годов", - заявил советник президента по вопросам санкций Владислав Власюк.
В то же время фирма DN Solutions отрицает поставки в Россию после начала полномасштабной войны против Украины.
В компании заявили, что строго придерживаются законодательства Республики Корея, которое запрещает экспорт стратегической продукции без разрешения.
Там также сообщили, что прекратили сотрудничество с компаниями из Китая после того, как узнали о фактах их реэкспорта в Россию.
"Мы проинформировали дилеров и агентства, что продажа нашего оборудования в Россию и обхождение экспортного контроля строго запрещены. Мы также предупредили их, что несоблюдение этой политики является не только нарушением условий контракта, но и может привести к строгим санкциям со стороны государственных органов", - заявил представитель компании.
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