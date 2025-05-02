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РФ получила оборудование из Южной Кореи для заводов "Ланцетов" и "Искандеров", - СМИ

Россия получила станки от компании из Южной Кореи

Станки, изготовленные южнокорейской компанией DN Solutions, были обнаружены на российских предприятиях, производящих боевые дроны "Ланцет" и пусковые установки для ракет "Искандер".

Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на исследование Совета экономической безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оборудование корейской компании стоимостью более 19 миллионов долларов было поставлено в Россию через китайских дистрибьюторов, в частности компанию Silver Technology.

"Имеющиеся таможенные и закупочные записи указывают на то, что это были поставки нового оборудования, осуществленные по контрактам 2023 и 2024 годов", - заявил советник президента по вопросам санкций Владислав Власюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Южная Корея осудила заявление КНДР об участии своих войск в войне против Украины: Это издевательство над международным сообществом

В то же время фирма DN Solutions отрицает поставки в Россию после начала полномасштабной войны против Украины.

В компании заявили, что строго придерживаются законодательства Республики Корея, которое запрещает экспорт стратегической продукции без разрешения.

Там также сообщили, что прекратили сотрудничество с компаниями из Китая после того, как узнали о фактах их реэкспорта в Россию.

"Мы проинформировали дилеров и агентства, что продажа нашего оборудования в Россию и обхождение экспортного контроля строго запрещены. Мы также предупредили их, что несоблюдение этой политики является не только нарушением условий контракта, но и может привести к строгим санкциям со стороны государственных органов", - заявил представитель компании.

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Автор: 

россия (95645) Южная Корея (337) война в Украине (4068)


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Топ комментарии
+7
Проблєма в тому , що в Україні розкрадається і вимивається СТІЛЬКИ бабла , що за ці 3 роки можна було збудувати що завгодно !
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02.05.2025 18:27
+5
А Україна отримала спостерігачів за кількістю північнокорейських військових в Курську.
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02.05.2025 18:21
+2
Нічого особистого, тільки бізнес!
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02.05.2025 18:25
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Правила форума Совет форумчан
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02.05.2025 18:19 Ответить
А Україна отримала спостерігачів за кількістю північнокорейських військових в Курську.
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02.05.2025 18:21 Ответить
Кожен отримує те , що хоче
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02.05.2025 18:22 Ответить
І те що може.
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02.05.2025 18:24 Ответить
І ще листівки з побажаннями
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02.05.2025 18:25 Ответить
Нічого особистого, тільки бізнес!
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02.05.2025 18:25 Ответить
Ви статтю читали?
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02.05.2025 18:38 Ответить
1000 південнокорейських верстатів з"явилось в рашці
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02.05.2025 18:25 Ответить
Тобто на Європу вони напасти готуються. Наче зачем їм так багато ланцетів
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02.05.2025 18:27 Ответить
А Трамп їм нульові мита
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02.05.2025 18:28 Ответить
Проблєма в тому , що в Україні розкрадається і вимивається СТІЛЬКИ бабла , що за ці 3 роки можна було збудувати що завгодно !
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02.05.2025 18:27 Ответить
У декого завдання лазити й гадити на Україну під кожною новиною!
Смердить лаптями від таких коментунів.
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02.05.2025 18:54 Ответить
А Україна отримала проти себе солдатів Ина .
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02.05.2025 18:28 Ответить
Корея така: Краще торгувать чим воювать!
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02.05.2025 18:29 Ответить
Make cash, not war....
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02.05.2025 18:39 Ответить
Прошу прощения, я перепутал её с северной кореей.
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02.05.2025 18:37 Ответить
Ну ось і стало відомо що там за черга була, з-за якої корея відмовилась від поставок в Україну.
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02.05.2025 18:29 Ответить
Зате Україна отримала від південної кореї перекладачів щоб забезпечували права північних корейців яких українці взяли в полон
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02.05.2025 18:32 Ответить
Немецкий Сименс под крылышком Меркель тоже дурака клеил с газовыми турбинами в Крыму и куча других европейских компаний тоже не знали, что они строят Крымский мост на россии, типа на Волге мост строили.
Усім пікуй, бо гроші гівном і кровью не тхнуть, особливо безготівкові.
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02.05.2025 18:34 Ответить
На південну півкорею чекає доля в'єтнаму.
Доба "вассаєдінєнія народав азіі, раздєльоних омєріканскімі імперіалістамі" продовжується.
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02.05.2025 18:35 Ответить
ГАН-ДО-НИ!
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02.05.2025 18:47 Ответить
Китайці вони таки. Ви не знали?
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02.05.2025 18:56 Ответить
 
 