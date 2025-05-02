РФ отримала обладнання з Південної Кореї для заводів "Ланцетів" та "Іскандерів", - ЗМІ

Верстати, виготовлені південнокорейською компанією DN Solutions, були виявлені на російських підприємствах, що виробляють бойові дрони "Ланцет" і пускові установки для ракет "Іскандер".

Про це повідомляє The Korea Times з посиланням на дослідження Ради економічної безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обладнання корейської компанії вартістю понад 19 мільйонів доларів було поставлено до Росії через китайських дистриб'юторів, зокрема компанію Silver Technology.

"Наявні митні та закупівельні записи вказують на те, що це були поставки нового обладнання, здійснені за контрактами 2023 і 2024 років", - заявив радник президента з питань санкцій Владислав Власюк.

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Водночас фірма DN Solutions заперечує постачання до Росії після початку повномасштабної війни проти України.

У компанії заявили, що суворо дотримуються законодавства Республіки Корея, яке забороняє експорт стратегічної продукції без дозволу.

Там також повідомили, що припинили співпрацю з компаніями з Китаю після того, як дізналася про факти їхнього реекспорту до Росії.

"Ми поінформували дилерів і агентства, що продаж нашого обладнання до Росії та обходження експортного контролю суворо заборонені. Ми також попередили їх, що недотримання цієї політики є не лише порушенням умов контракту, а й може призвести до суворих санкцій з боку державних органів", - заявив представник компанії.

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