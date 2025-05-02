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Новини Російський ОПК
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РФ отримала обладнання з Південної Кореї для заводів "Ланцетів" та "Іскандерів", - ЗМІ

Росія отримала верстати з компанії Південної Кореї

Верстати, виготовлені південнокорейською компанією DN Solutions, були виявлені на російських підприємствах, що виробляють бойові дрони "Ланцет" і пускові установки для ракет "Іскандер".

Про це повідомляє The Korea Times з посиланням на дослідження Ради економічної безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обладнання корейської компанії вартістю понад 19 мільйонів доларів було поставлено до Росії через китайських дистриб'юторів, зокрема компанію Silver Technology.

"Наявні митні та закупівельні записи вказують на те, що це були поставки нового обладнання, здійснені за контрактами 2023 і 2024 років", - заявив радник президента з питань санкцій Владислав Власюк.

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Водночас фірма DN Solutions заперечує постачання до Росії після початку повномасштабної війни проти України.

У компанії заявили, що суворо дотримуються законодавства Республіки Корея, яке забороняє експорт стратегічної продукції без дозволу.

Там також повідомили, що припинили співпрацю з компаніями з Китаю після того, як дізналася про факти їхнього реекспорту до Росії.

"Ми поінформували дилерів і агентства, що продаж нашого обладнання до Росії та обходження експортного контролю суворо заборонені. Ми також попередили їх, що недотримання цієї політики є не лише порушенням умов контракту, а й може призвести до суворих санкцій з боку державних органів", - заявив представник компанії.

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Автор: 

росія (65328) Південна Корея (463) війна в Україні (4102)


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Топ коментарі
+10
Проблєма в тому , що в Україні розкрадається і вимивається СТІЛЬКИ бабла , що за ці 3 роки можна було збудувати що завгодно !
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02.05.2025 18:27
+6
А Україна отримала спостерігачів за кількістю північнокорейських військових в Курську.
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02.05.2025 18:21
+4
Немецкий Сименс под крылышком Меркель тоже дурака клеил с газовыми турбинами в Крыму и куча других европейских компаний тоже не знали, что они строят Крымский мост на россии, типа на Волге мост строили.
Усім пікуй, бо гроші гівном і кровью не тхнуть, особливо безготівкові.
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02.05.2025 18:34
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02.05.2025 18:19 Відповісти
А Україна отримала спостерігачів за кількістю північнокорейських військових в Курську.
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02.05.2025 18:21 Відповісти
Кожен отримує те , що хоче
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02.05.2025 18:22 Відповісти
І те що може.
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02.05.2025 18:24 Відповісти
І ще листівки з побажаннями
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02.05.2025 18:25 Відповісти
Нічого особистого, тільки бізнес!
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02.05.2025 18:25 Відповісти
Ви статтю читали?
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02.05.2025 18:38 Відповісти
1000 південнокорейських верстатів з"явилось в рашці
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02.05.2025 18:25 Відповісти
Тобто на Європу вони напасти готуються. Наче зачем їм так багато ланцетів
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02.05.2025 18:27 Відповісти
А Трамп їм нульові мита
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02.05.2025 18:28 Відповісти
Проблєма в тому , що в Україні розкрадається і вимивається СТІЛЬКИ бабла , що за ці 3 роки можна було збудувати що завгодно !
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02.05.2025 18:27 Відповісти
У декого завдання лазити й гадити на Україну під кожною новиною!
Смердить лаптями від таких коментунів.
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02.05.2025 18:54 Відповісти
Щоб не смерділо, потрібно жити в Україні, а не в Британії.
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02.05.2025 19:16 Відповісти
А Україна отримала проти себе солдатів Ина .
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02.05.2025 18:28 Відповісти
Корея така: Краще торгувать чим воювать!
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02.05.2025 18:29 Відповісти
Make cash, not war....
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02.05.2025 18:39 Відповісти
Прошу прощения, я перепутал её с северной кореей.
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02.05.2025 18:37 Відповісти
Ну ось і стало відомо що там за черга була, з-за якої корея відмовилась від поставок в Україну.
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02.05.2025 18:29 Відповісти
Зате Україна отримала від південної кореї перекладачів щоб забезпечували права північних корейців яких українці взяли в полон
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02.05.2025 18:32 Відповісти
Немецкий Сименс под крылышком Меркель тоже дурака клеил с газовыми турбинами в Крыму и куча других европейских компаний тоже не знали, что они строят Крымский мост на россии, типа на Волге мост строили.
Усім пікуй, бо гроші гівном і кровью не тхнуть, особливо безготівкові.
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02.05.2025 18:34 Відповісти
На південну півкорею чекає доля в'єтнаму.
Доба "вассаєдінєнія народав азіі, раздєльоних омєріканскімі імперіалістамі" продовжується.
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02.05.2025 18:35 Відповісти
ГАН-ДО-НИ!
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02.05.2025 18:47 Відповісти
Китайці вони таки. Ви не знали?
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02.05.2025 18:56 Відповісти
 
 