Премьер Канады Карни отправится на переговоры с Трампом: Договорились встретиться в Вашингтоне

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что 6 мая встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Накануне лидеры государств провели телефонный разговор.

Об этом Карни рассказал на пресс-конференции, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Комментируя отношения с США премьер Канады отметил, что "старые отношения, основанные на постоянном росте интеграции, закончились".

"Теперь вопрос заключается в том, как наши страны будут сотрудничать в будущем и куда мы, канадцы, будем двигаться дальше. Я имел очень конструктивный разговор с президентом Трампом, и мы договорились встретиться в следующий вторник в Вашингтоне. Мы сосредоточимся как на непосредственных торговых проблемах, так и на более широких будущих экономических отношениях и отношениях в сфере безопасности между нашими суверенными государствами. Мое правительство будет бороться за лучшую сделку для Канады", - сказал Карни.

Политик добавил, что во время телефонного разговора Трамп не называл Канаду 51 штатом.

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На вопрос журналистов, как он планирует избежать напряжения в общении с Трампом, подобного инциденту в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским, Карни ответил, что едет в Вашингтон с ожиданием "сложных, но конструктивных переговоров".

"Именно в этом и заключался дух разговоров, которые мы с президентом имели: вы идете на эти встречи хорошо подготовленными, понимаете цели своего коллеги и всегда действуете в лучших интересах Канады, и оттуда мы и будем двигаться дальше",- сказал глава канадского правительства.

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