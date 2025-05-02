Прем’єр Канади Карні вирушить на переговори з Трампом: Домовилися зустрітися у Вашингтоні

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що 6 травня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні. Напередодні лідери держав провели телефонну розмову.

Про це Карні розповів на пресконференції, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Коментуючи відносини зі США прем'єр Канади зазначив, що "старі відносини, засновані на постійному зростанні інтеграції, закінчилися".

"Тепер питання полягає в тому, як наші країни будуть співпрацювати в майбутньому і куди ми, канадці, будемо рухатися далі. Я мав дуже конструктивну розмову з президентом Трампом, і ми домовилися зустрітися наступного вівторка у Вашингтоні. Ми зосередимося як на безпосередніх торгівельних проблемах, так і на ширших майбутніх економічних відносинах і відносинах у сфері безпеки між нашими суверенними державами. Мій уряд боротиметься за найкращу угоду для Канади", - сказав Карні.

Політик додав, що під час телефонної розмови Трамп не називав Канаду 51 штатом.

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На запитання журналістів, як він планує уникнути напруги у спілкуванні з Трампом, подібної до інциденту в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським, Карні відповів, що їде до Вашингтона з очікуванням "складних, але конструктивних переговорів".

"Саме в цьому і полягав дух розмов, які ми з президентом мали: ви йдете на ці зустрічі добре підготовленими, розумієте цілі свого колеги та завжди дієте в найкращих інтересах Канади, і звідти ми й рухатимемося далі",- сказав глава канадського уряду.

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