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Противник тестирует новую тактику на Донетчине, применяя мотоколонны и наземные дроны. ВИДЕО
Противник тестирует новую тактику в Донецкой области, применяя мото-колонны и наземные дроны. Под прицелом пограничников-операторов БПЛА "Фенікс" были два вражеских роботизированных комплекса, танк, укрытие и целая группа мотоциклистов. Все были уничтожены.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
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