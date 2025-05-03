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Новости Ситуация на фронте
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Противник тестирует новую тактику на Донетчине, применяя мотоколонны и наземные дроны. ВИДЕО

Противник тестирует новую тактику в Донецкой области, применяя мото-колонны и наземные дроны. Под прицелом пограничников-операторов БПЛА "Фенікс" были два вражеских роботизированных комплекса, танк, укрытие и целая группа мотоциклистов. Все были уничтожены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите: Силы обороны уничтожили грузовик, БТР, танк, легковушку с личным составом, также сдетонировал склад БК россиян. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19340) Госпогранслужба (6461) уничтожение (6995)


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Яке вдале тестування!
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03.05.2025 09:00 Ответить
для здешевлення атак російькі волонтери почали скуповувати у Китаї вживані скутери. Головна вимога - щоб надійно заводився. Бронювання - бронєжілєт "Варяг".
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03.05.2025 09:10 Ответить
зомбаки
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03.05.2025 09:29 Ответить
А де ж поділися бойові ішаки?
Згвалтовані?
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03.05.2025 09:48 Ответить
Чекають на поповнення осломоскалями.
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03.05.2025 10:32 Ответить
Всё больше и больше миллионеров на земле российской. Верной дорогой идёте товарищи !!! Так держать!!!
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03.05.2025 10:20 Ответить
 
 