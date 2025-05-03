Противник тестирует новую тактику на Донетчине, применяя мотоколонны и наземные дроны. ВИДЕО

Противник тестирует новую тактику в Донецкой области, применяя мото-колонны и наземные дроны. Под прицелом пограничников-операторов БПЛА "Фенікс" были два вражеских роботизированных комплекса, танк, укрытие и целая группа мотоциклистов. Все были уничтожены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

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