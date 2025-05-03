Противник тестує нову тактику на Донеччині, застосовуючи мотоколони та наземні дрони. ВIДЕО

Противник тестує нову тактику на Донеччині, застосовуючи мотоколони та наземні дрони. Під прицілом прикордонників-операторів БпЛА "Фенікс" були два ворожі роботизовані комплекси, танк, укриття та ціла група мотоциклістів. Усі були знищені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

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