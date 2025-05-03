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Противник тестує нову тактику на Донеччині, застосовуючи мотоколони та наземні дрони. ВIДЕО

Противник тестує нову тактику на Донеччині, застосовуючи мотоколони та наземні дрони. Під прицілом прикордонників-операторів БпЛА "Фенікс" були два ворожі роботизовані комплекси, танк, укриття та ціла група мотоциклістів. Усі були знищені.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

Дивіться: Сили оборони знищили вантажівку, БТР, танк, легковик з особовим складом, також здетонував склад БК росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17491) Держприкордонслужба ДПСУ (6016) знищення (7307)


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Яке вдале тестування!
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03.05.2025 09:00 Відповісти
для здешевлення атак російькі волонтери почали скуповувати у Китаї вживані скутери. Головна вимога - щоб надійно заводився. Бронювання - бронєжілєт "Варяг".
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03.05.2025 09:10 Відповісти
зомбаки
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03.05.2025 09:29 Відповісти
А де ж поділися бойові ішаки?
Згвалтовані?
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03.05.2025 09:48 Відповісти
Чекають на поповнення осломоскалями.
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03.05.2025 10:32 Відповісти
Всё больше и больше миллионеров на земле российской. Верной дорогой идёте товарищи !!! Так держать!!!
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03.05.2025 10:20 Відповісти
 
 