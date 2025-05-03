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Новости Атака дронов на регионы РФ
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В РФ заявили об уничтожении 170 беспилотников, 96 из них - над Крымом, и 11 ракет над Черным морем

Атака дронов на РФ

В течение минувшей ночи дежурные средства российской ПВО якобы уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

Об этом сообщает минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

Так, россияне заявили, что якобы сбили:

  • 96 БПЛА - над территорией Республики Крым,
  • 47 БПЛА - над территорией Краснодарского края,
  • 9 БПЛА - над территорией Ростовской области,
  • 8 БПЛА - над территорией Брянской области,
  • 8 БПЛА - над территорией Курской области,
  • 2 - над территорией Белгородской области.

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Кроме того, в российском минобороны говорят об уничтожении дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря восьми крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и трех украинских управляемых ракет "Нептун-МД".

Также якобы дежурные огневые средства Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 14 украинских безэкипажных катеров.

Напомним, в ночь на 3 мая в разных регионах Российской Федерации летали дроны и было шумно. ПВО работала в Краснодарском крае, Анапе, Новороссийске и Ростовской области.

Автор: 

россия (95645) Минобороны рф (931) Удары по РФ (287)


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Тож московитам буде дуже гарячо на 9 травня на червоній площі, маю надію!!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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03.05.2025 10:16 Ответить
Куртка замшевая. Три ..
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03.05.2025 10:21 Ответить
Треба на військовий парад запустити на машкву стільки безпілотників, щоб створити жах і паніку в узькощелепних. Хай відчувають на собі всі радощі "сво".
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03.05.2025 10:27 Ответить
У кацапні вже рівень пи₴діжа такий що і Трамп позаздрить.
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03.05.2025 10:28 Ответить
Та прямо так взяли і всЄ унічтожілі, мля...
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03.05.2025 10:38 Ответить
Місцеві "кореспонденти" вже показали чим знищували - багатоповерхівкми, зерновим терміналом та гелікоптером.
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03.05.2025 10:43 Ответить
Бачите сусліків уламки ракет і дронів?Іх нема но вони існують
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03.05.2025 10:54 Ответить
 
 