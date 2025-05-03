В РФ заявили об уничтожении 170 беспилотников, 96 из них - над Крымом, и 11 ракет над Черным морем

В течение минувшей ночи дежурные средства российской ПВО якобы уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

Об этом сообщает минобороны РФ, передает Цензор.НЕТ.

Так, россияне заявили, что якобы сбили:

96 БПЛА - над территорией Республики Крым,

47 БПЛА - над территорией Краснодарского края,

9 БПЛА - над территорией Ростовской области,

8 БПЛА - над территорией Брянской области,

8 БПЛА - над территорией Курской области,

2 - над территорией Белгородской области.

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Кроме того, в российском минобороны говорят об уничтожении дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря восьми крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и трех украинских управляемых ракет "Нептун-МД".

Также якобы дежурные огневые средства Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожили 14 украинских безэкипажных катеров.

Напомним, в ночь на 3 мая в разных регионах Российской Федерации летали дроны и было шумно. ПВО работала в Краснодарском крае, Анапе, Новороссийске и Ростовской области.