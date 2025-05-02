Дроны долетели до воинской части космической разведки РФ в Ставропольском крае, - ЦПД

Неизвестные дроны долетели до объекта "Звезда" в Ставропольском крае. Это одна из главных станций космической радиоэлектронной разведки РФ, центра анализа космической информации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Объект "Звезда" - это фактически центр анализа космической информации, который относится к структуре главного разведывательного управления генерального штаба ВС РФ (ГРУ РФ).

Система возникла еще в советские времена в начале 1970-х годов под кодовым названием "Звезда" и предназначалась для глобального перехвата сигналов со спутников, межконтинентальных коммуникаций и даже сигнального обмена между иностранными военными объектами. Она специализируется на электронном наблюдении за сигналами с орбиты, иностранными спутниковыми системами связи (включая коммерческие).

"Сегодня объект "Звезда" - это не только техническая база, но и часть стратегической архитектуры российской разведки, которая используется как для мониторинга ситуации в военных зонах, так и для подготовки информации для информационно-психологических операций. Участвует в кибершпионаже", - отметил Коваленко.

Напомним, 4 июля дроны атаковали воинскую часть Главного разведывательного управления России в Ставропольском крае. Предварительно, ранен один оккупант.

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