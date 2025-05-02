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Новости Атака дронов на регионы РФ
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Дроны долетели до воинской части космической разведки РФ в Ставропольском крае, - ЦПД

Часть системы космической разведки

Неизвестные дроны долетели до объекта "Звезда" в Ставропольском крае. Это одна из главных станций космической радиоэлектронной разведки РФ, центра анализа космической информации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

"Объект "Звезда" - это фактически центр анализа космической информации, который относится к структуре главного разведывательного управления генерального штаба ВС РФ (ГРУ РФ).

Система возникла еще в советские времена в начале 1970-х годов под кодовым названием "Звезда" и предназначалась для глобального перехвата сигналов со спутников, межконтинентальных коммуникаций и даже сигнального обмена между иностранными военными объектами. Она специализируется на электронном наблюдении за сигналами с орбиты, иностранными спутниковыми системами связи (включая коммерческие).

"Сегодня объект "Звезда" - это не только техническая база, но и часть стратегической архитектуры российской разведки, которая используется как для мониторинга ситуации в военных зонах, так и для подготовки информации для информационно-психологических операций. Участвует в кибершпионаже", - отметил Коваленко.

Напомним, 4 июля дроны атаковали воинскую часть Главного разведывательного управления России в Ставропольском крае. Предварительно, ранен один оккупант.

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Автор: 

Центр противодействия дезинформации (131) Удары по РФ (287)


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Топ комментарии
+8
До Севастополя через ТОТ півдня України прибув вантажний «Естафетний потяг» із 54 вагонів до патріотичної акції 80-річчя Великої Перемоги. Потяг за 26 годин проїхав маршрутами Донецької та Мелітополь-Херсонської філій Залізниць Новоросії
Хоч би одна паляниця туди прилетіла... (с)
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02.05.2025 12:00
+7
Ну що долетіли, то вже добре, бо є чим долітати! Маю думку, що якщо б нікуди не влучили, то і цієї новини не було б!
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02.05.2025 12:00
+6
Які результати? Все ще "Звєзда" чи вже П..зда?
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02.05.2025 12:02
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Долетіли? Змістовна інформація.
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02.05.2025 11:58 Ответить
Ну що долетіли, то вже добре, бо є чим долітати! Маю думку, що якщо б нікуди не влучили, то і цієї новини не було б!
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02.05.2025 12:00 Ответить
До Севастополя через ТОТ півдня України прибув вантажний «Естафетний потяг» із 54 вагонів до патріотичної акції 80-річчя Великої Перемоги. Потяг за 26 годин проїхав маршрутами Донецької та Мелітополь-Херсонської філій Залізниць Новоросії
Хоч би одна паляниця туди прилетіла... (с)
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02.05.2025 12:00 Ответить
Як було сказано одним з захисників Києва, "Наше щастя в тому, що ми воюємо з ДЛБЙБами... Біда в тому, що їх дуже багато...".
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02.05.2025 13:02 Ответить
Які результати? Все ще "Звєзда" чи вже П..зда?
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02.05.2025 12:02 Ответить
🤣👏
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02.05.2025 12:10 Ответить
Розбили вікно у дєжурці, мабуть
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02.05.2025 12:11 Ответить
І налякало сторожового собаку.
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02.05.2025 12:15 Ответить
Не бійся москалику, головне вже ху...ловці встигли обісратися, почекай трохи і як у вас заведено обломки спалять все що потрібно спалити
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02.05.2025 12:52 Ответить
А чого мені боятися, москалику, мені собаку шкода!
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02.05.2025 13:54 Ответить
Ну, як можна порівнювати якийсь об'єкт космічної розвідки з такою приємною річчю?
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02.05.2025 12:45 Ответить
Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

це, цпд запускав ці дрони? а, чому коваленко про це інформує?
це, підпадає під протидію дезінформації? чи, це дезінформація?
що входить в обов'язки цпд? чи, це державна таємниця?
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02.05.2025 12:17 Ответить
Коваленко - це просто песик ОП, який постійно підлизує як владі загалом, так і окремим особистостям. Від Коваленка ми ніколи не почуємо про реальну роботу з протидії дезінформації (можливо він навіть і не в курсі, що це таке і як працює)
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02.05.2025 12:36 Ответить
Цією новиною було проведено перепис шукаючих зраду.
гриша та сірожа та інші ноунейми вже какусьнули.
Чекаємо на інших
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02.05.2025 12:37 Ответить
"Гори, гори, моя звезда!" (с.) Ну, в смысле, ваша "Звезда".
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02.05.2025 13:24 Ответить
 
 