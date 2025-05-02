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Новини Атака дронів на регіони РФ
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Дрони долетіли до військової частини космічної розвідки РФ у Ставропольському краї, - ЦПД

Частина системи космічної розвідки Звезда у Ставропольському краї РФ

Невідомі дрони долетіли до об'єкта "Звезда" у Ставропольському краї. Це одна з головних станцій космічної радіоелектронної розвідки РФ, центру аналізу космічної інформації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Об‘єкт "Звезда" - це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління генерального штабу ЗС РФ( ГРУ РФ).

Система виникла ще в радянські часи на початку 1970-х років під кодовою назвою "Звезда" і призначалася для глобального перехоплення сигналів зі супутників, міжконтинентальних комунікацій і навіть сигнального обміну між іноземними військовими об’єктами. Вона спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти, іноземними супутниковими системами зв'язку (включаючи комерційні). 

"Сьогодні об'єкт "Звезда" - це не лише технічна база, а й частина стратегічної архітектури російської розвідки, яка використовується як для моніторингу ситуації у воєнних зонах, так і для підготовки інформації для інформаційно-психологічних операцій. Бере участь у кібершпигунстві", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо,  4 липня дрони атакували військову частину Головного розвідувального управління Росії у Ставропольському краї. Попередньо, поранено одного окупанта.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони СБУ атакували Муромський приладобудівний завод, - джерела. ВIДЕО

Автор: 

Центр протидії дезінформації (159) Удари по РФ (288)


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Топ коментарі
+8
До Севастополя через ТОТ півдня України прибув вантажний «Естафетний потяг» із 54 вагонів до патріотичної акції 80-річчя Великої Перемоги. Потяг за 26 годин проїхав маршрутами Донецької та Мелітополь-Херсонської філій Залізниць Новоросії
Хоч би одна паляниця туди прилетіла... (с)
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02.05.2025 12:00
+6
Ну що долетіли, то вже добре, бо є чим долітати! Маю думку, що якщо б нікуди не влучили, то і цієї новини не було б!
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02.05.2025 12:00
+6
Які результати? Все ще "Звєзда" чи вже П..зда?
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02.05.2025 12:02
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Долетіли? Змістовна інформація.
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02.05.2025 11:58 Відповісти
Ну що долетіли, то вже добре, бо є чим долітати! Маю думку, що якщо б нікуди не влучили, то і цієї новини не було б!
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02.05.2025 12:00 Відповісти
До Севастополя через ТОТ півдня України прибув вантажний «Естафетний потяг» із 54 вагонів до патріотичної акції 80-річчя Великої Перемоги. Потяг за 26 годин проїхав маршрутами Донецької та Мелітополь-Херсонської філій Залізниць Новоросії
Хоч би одна паляниця туди прилетіла... (с)
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02.05.2025 12:00 Відповісти
Як було сказано одним з захисників Києва, "Наше щастя в тому, що ми воюємо з ДЛБЙБами... Біда в тому, що їх дуже багато...".
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02.05.2025 13:02 Відповісти
Які результати? Все ще "Звєзда" чи вже П..зда?
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02.05.2025 12:02 Відповісти
🤣👏
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02.05.2025 12:10 Відповісти
Розбили вікно у дєжурці, мабуть
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02.05.2025 12:11 Відповісти
І налякало сторожового собаку.
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02.05.2025 12:15 Відповісти
Не бійся москалику, головне вже ху...ловці встигли обісратися, почекай трохи і як у вас заведено обломки спалять все що потрібно спалити
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02.05.2025 12:52 Відповісти
Ну, як можна порівнювати якийсь об'єкт космічної розвідки з такою приємною річчю?
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02.05.2025 12:45 Відповісти
Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

це, цпд запускав ці дрони? а, чому коваленко про це інформує?
це, підпадає під протидію дезінформації? чи, це дезінформація?
що входить в обов'язки цпд? чи, це державна таємниця?
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02.05.2025 12:17 Відповісти
Коваленко - це просто песик ОП, який постійно підлизує як владі загалом, так і окремим особистостям. Від Коваленка ми ніколи не почуємо про реальну роботу з протидії дезінформації (можливо він навіть і не в курсі, що це таке і як працює)
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02.05.2025 12:36 Відповісти
Цією новиною було проведено перепис шукаючих зраду.
гриша та сірожа та інші ноунейми вже какусьнули.
Чекаємо на інших
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02.05.2025 12:37 Відповісти
"Гори, гори, моя звезда!" (с.) Ну, в смысле, ваша "Звезда".
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02.05.2025 13:24 Відповісти
 
 