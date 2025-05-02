Дрони долетіли до військової частини космічної розвідки РФ у Ставропольському краї, - ЦПД

Невідомі дрони долетіли до об'єкта "Звезда" у Ставропольському краї. Це одна з головних станцій космічної радіоелектронної розвідки РФ, центру аналізу космічної інформації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

"Об‘єкт "Звезда" - це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління генерального штабу ЗС РФ( ГРУ РФ).

Система виникла ще в радянські часи на початку 1970-х років під кодовою назвою "Звезда" і призначалася для глобального перехоплення сигналів зі супутників, міжконтинентальних комунікацій і навіть сигнального обміну між іноземними військовими об’єктами. Вона спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти, іноземними супутниковими системами зв'язку (включаючи комерційні).

"Сьогодні об'єкт "Звезда" - це не лише технічна база, а й частина стратегічної архітектури російської розвідки, яка використовується як для моніторингу ситуації у воєнних зонах, так і для підготовки інформації для інформаційно-психологічних операцій. Бере участь у кібершпигунстві", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, 4 липня дрони атакували військову частину Головного розвідувального управління Росії у Ставропольському краї. Попередньо, поранено одного окупанта.

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