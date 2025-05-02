Дрони долетіли до військової частини космічної розвідки РФ у Ставропольському краї, - ЦПД
Невідомі дрони долетіли до об'єкта "Звезда" у Ставропольському краї. Це одна з головних станцій космічної радіоелектронної розвідки РФ, центру аналізу космічної інформації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.
"Об‘єкт "Звезда" - це фактично центр аналізу космічної інформації, який належить до структури головного розвідувального управління генерального штабу ЗС РФ( ГРУ РФ).
Система виникла ще в радянські часи на початку 1970-х років під кодовою назвою "Звезда" і призначалася для глобального перехоплення сигналів зі супутників, міжконтинентальних комунікацій і навіть сигнального обміну між іноземними військовими об’єктами. Вона спеціалізується на електронному спостереженні за сигналами з орбіти, іноземними супутниковими системами зв'язку (включаючи комерційні).
"Сьогодні об'єкт "Звезда" - це не лише технічна база, а й частина стратегічної архітектури російської розвідки, яка використовується як для моніторингу ситуації у воєнних зонах, так і для підготовки інформації для інформаційно-психологічних операцій. Бере участь у кібершпигунстві", - зазначив Коваленко.
Нагадаємо, 4 липня дрони атакували військову частину Головного розвідувального управління Росії у Ставропольському краї. Попередньо, поранено одного окупанта.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Хоч би одна паляниця туди прилетіла... (с)
це, цпд запускав ці дрони? а, чому коваленко про це інформує?
це, підпадає під протидію дезінформації? чи, це дезінформація?
що входить в обов'язки цпд? чи, це державна таємниця?
гриша та сірожа та інші ноунейми вже какусьнули.
Чекаємо на інших