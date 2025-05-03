У РФ заявили про знищення 170 безпілотників, 96 із них - над Кримом, та 11 ракет над Чорним морем

Протягом минулої ночі чергові засоби російської ППО нібито знищили та перехопили 170 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу

Про це повідомляє міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.

Так, росіяни заявили, що нібито збили:

96 БПЛА - над територією Республіки Крим,

47 БПЛА - над територією Краснодарського краю,

9 БПЛА - над територією Ростовської області,

8 БПЛА - над територією Брянської області,

8 БПЛА - над територією Курської області,

2 - над територією Бєлгородської області.

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Крім того, і російському міноборони кажуть про знищення черговими засобами ППО над акваторією Чорного моря восьми крилатих ракет повітряного базування "Storm Shadow" та трьох українських керованих ракет "Нептун-МД".

Також нібито чергові вогневі засоби Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря знищили 14 українських безекіпажних катерів.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня у різних регіонах Російської Федерації літали дрони та було гучно. ППО працювала в Краснодарському краї, Анапі, Новоросійську та Ростовській області.