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Новини Атака дронів на регіони РФ
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У РФ заявили про знищення 170 безпілотників, 96 із них - над Кримом, та 11 ракет над Чорним морем

Атака дронів на РФ

Протягом минулої ночі чергові засоби російської ППО нібито знищили та перехопили 170 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу

Про це повідомляє міноборони РФ, передає Цензор.НЕТ.

Так, росіяни заявили, що нібито збили:

  • 96 БПЛА - над територією Республіки Крим,
  • 47 БПЛА - над територією Краснодарського краю,
  • 9 БПЛА - над територією Ростовської області,
  • 8 БПЛА - над територією Брянської області,
  • 8 БПЛА - над територією Курської області,
  • 2 - над територією Бєлгородської області.

Також читайте: Дрони долетіли до військової частини космічної розвідки РФ у Ставропольському краї, - ЦПД

Крім того, і російському міноборони кажуть про знищення черговими засобами ППО над акваторією Чорного моря восьми крилатих ракет повітряного базування "Storm Shadow" та трьох українських керованих ракет "Нептун-МД".

Також нібито чергові вогневі засоби Чорноморського флоту в акваторії Чорного моря знищили 14 українських безекіпажних катерів.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня у різних регіонах Російської Федерації літали дрони та було гучно. ППО працювала в Краснодарському краї, Анапі, Новоросійську та Ростовській області.

Автор: 

росія (65328) Міноборони рф (708) Удари по РФ (289)


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Топ коментарі
+7
Тож московитам буде дуже гарячо на 9 травня на червоній площі, маю надію!!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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03.05.2025 10:16
+7
Куртка замшевая. Три ..
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03.05.2025 10:21
+7
У кацапні вже рівень пи₴діжа такий що і Трамп позаздрить.
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03.05.2025 10:28
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Тож московитам буде дуже гарячо на 9 травня на червоній площі, маю надію!!! Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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03.05.2025 10:16 Відповісти
Всьо, всьо посбивали... И Томагавки , и Трайденти всьо!
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03.05.2025 10:57 Відповісти
Куртка замшевая. Три ..
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03.05.2025 10:21 Відповісти
Треба на військовий парад запустити на машкву стільки безпілотників, щоб створити жах і паніку в узькощелепних. Хай відчувають на собі всі радощі "сво".
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03.05.2025 10:27 Відповісти
У кацапні вже рівень пи₴діжа такий що і Трамп позаздрить.
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03.05.2025 10:28 Відповісти
Та прямо так взяли і всЄ унічтожілі, мля...
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03.05.2025 10:38 Відповісти
Місцеві "кореспонденти" вже показали чим знищували - багатоповерхівкми, зерновим терміналом та гелікоптером.
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03.05.2025 10:43 Відповісти
Пишут что Су-30 сбили, а не вертолет...
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03.05.2025 11:52 Відповісти
Так, су30. Спочатку морозились, писали лише про порятунок екіпажу.
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03.05.2025 11:58 Відповісти
Бачите сусліків уламки ракет і дронів?Іх нема но вони існують
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03.05.2025 10:54 Відповісти
Трохи пізніше буде відомо чим саме кацапи збивали дрони і ракети.
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03.05.2025 10:56 Відповісти
отже, атаки по параду не буде бо якби була то відбувалося б накопичення а не витрачання масове.
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03.05.2025 11:16 Відповісти
Не довго чекати, не ний
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03.05.2025 11:45 Відповісти
З 30 випущених дронов ми збили 170, і хоча ракети по нас не випускали але наші доблесні війська ху.... лостану збили 11, причому це тільки на Уралі
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03.05.2025 11:50 Відповісти
Якщо так "збивали" як руснявим Су-30, який після "збиття" ,за 50км. від новарассєйска ,став прихистком для чорноморських крабів, то бог їм в поміч.( Сьогоднішня інформація на ресурсі Хартия'97).
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03.05.2025 12:22 Відповісти
 
 