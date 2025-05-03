Вночі у різних регіонах РФ пролунали вибухи: працювали сили ППО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч на 3 травня у різних регіонах Російської Федерації літали дрони та було гучно. ППО працювала в Краснодарському краї, Анапі, Новоросійську та Ростовській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
За інформацією місцевих, над Таманню у Краснодарському краї пролунало близько 10 вибухів. Один з дронів впав у комиші та загорівся, пошкоджено приватний будинок.
У Ростовській області безпілотники атакували шість населених пунктів. У селищі Целина загорілися два житлові будинки, з одного з них евакуювали чотирьох осіб.
Уламки дронів пошкодили три приватні будинки в Анапі та ще кілька в селах Юровка й Цибанобалка. Там вибиті вікна й пошкоджені двері.
Над Новоросійськом і в акваторії Чорного моря пролунало понад 15 вибухів, місцеві жителі говорять про щонайменше дві хвилі атак.
За інформацією місцевих, один з дронів врізався у багатоповерхівку у Новоросійську. Повідомляється, що дрон пошкодив квартиру в ЖК "Аврора-2". Після того, як дрон врізався в помешкання там зайнялась пожежа. Очевидці пишуть, що на місце події попрямували екстрені служби.
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