УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9041 відвідувач онлайн
Новини Атака дронів на регіони РФ
4 492 20

Вночі у різних регіонах РФ пролунали вибухи: працювали сили ППО. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 3 травня у різних регіонах Російської Федерації літали дрони та було гучно. ППО працювала в Краснодарському краї, Анапі, Новоросійську та Ростовській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

За інформацією місцевих, над Таманню у Краснодарському краї  пролунало близько 10 вибухів. Один з дронів впав у комиші та загорівся, пошкоджено приватний будинок.

У Ростовській області безпілотники атакували шість населених пунктів. У селищі Целина загорілися два житлові будинки, з одного з них евакуювали чотирьох осіб.

Уламки дронів пошкодили три приватні будинки в Анапі та ще кілька в селах Юровка й Цибанобалка. Там вибиті вікна й пошкоджені двері.

Над Новоросійськом і в акваторії Чорного моря пролунало понад 15 вибухів, місцеві жителі говорять про щонайменше дві хвилі атак.

Ростов
Ростов

За інформацією місцевих, один з дронів врізався у багатоповерхівку у Новоросійську. Повідомляється, що дрон пошкодив квартиру в ЖК "Аврора-2". Після того, як дрон врізався в помешкання там зайнялась пожежа. Очевидці пишуть, що на місце події попрямували екстрені служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дрони долетіли до військової частини космічної розвідки РФ у Ставропольському краї, - ЦПД

Автор: 

безпілотник (4198) Удари по РФ (289)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
Ну хоть так. Чем никак. А адекватный ответ - это не 3 кг взрывчатки, а 50 кг, как у шахеда. И конечно, ракет по-прежнему у зеленой падлы нет.
показати весь коментар
03.05.2025 07:39
+7
миленькие наши умнички, бейте ету падаль где можите
показати весь коментар
03.05.2025 07:38
+7
судячі по полум'ю, у Целіні горить не приватний будинок, а https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032'35.9%22N+41%C2%B001'55.8%22E/@46.5433093,41.0295864,483m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d46.5433056!4d41.0321667?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQzMC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D нафтобаза.
показати весь коментар
03.05.2025 08:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Что значит "Вот наш дом"?
Надо говорить "Лучше поздно чем никогда".
показати весь коментар
03.05.2025 07:26 Відповісти
судячі по полум'ю, у Целіні горить не приватний будинок, а https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032'35.9%22N+41%C2%B001'55.8%22E/@46.5433093,41.0295864,483m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d46.5433056!4d41.0321667?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQzMC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D нафтобаза.
показати весь коментар
03.05.2025 08:04 Відповісти
То гарно. 350+ км.
показати весь коментар
03.05.2025 08:22 Відповісти
не думаю, що їх запускають з Полтави або Кривого Рогу.
показати весь коментар
03.05.2025 08:29 Відповісти
354 км по прямій з найближчого кордону Дніпропетровської області.
показати весь коментар
03.05.2025 08:45 Відповісти
скоріш за все стартують з під Вольнянська, Сінельниково... Нема сенсу дирчати вночі лишніх сто км.
показати весь коментар
03.05.2025 08:49 Відповісти
мацкву давай!!!
показати весь коментар
03.05.2025 07:27 Відповісти
миленькие наши умнички, бейте ету падаль где можите
показати весь коментар
03.05.2025 07:38 Відповісти
Ну хоть так. Чем никак. А адекватный ответ - это не 3 кг взрывчатки, а 50 кг, как у шахеда. И конечно, ракет по-прежнему у зеленой падлы нет.
показати весь коментар
03.05.2025 07:39 Відповісти
Так, ці невідомі добрі безпілотники несуть явно вкрай малу масу вибухівки. Жоден мацкало-ублюдок чи його личинка не здохли.
показати весь коментар
03.05.2025 08:02 Відповісти
Смерть кацапским.............вікнам!
показати весь коментар
03.05.2025 07:44 Відповісти
... ну, і канєшно очерету коМИШАМ, кацапским, тожи - смєрдь!
показати весь коментар
03.05.2025 07:46 Відповісти
Москальня, що з ******?
показати весь коментар
03.05.2025 08:01 Відповісти
Поки мацкальські пожежники не виймають трупи своїх дітей з завалів будинків - це ***** буде реготати
показати весь коментар
03.05.2025 08:03 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2025 08:21 Відповісти
Ти диви що нацисти денафіковані та демілітарізовані витворяють з миролюбивими кідарами.
показати весь коментар
03.05.2025 08:39 Відповісти
дрончики завітали на обєкт російської системи космічної розвідки "Звезда" (в/ч 33443 ОсНаз ГУ ГШ рф) на Ставропільському краю.
показати весь коментар
03.05.2025 08:54 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2025 08:55 Відповісти
 
 