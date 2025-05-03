РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8338 посетителей онлайн
Новости Атака дронов на регионы РФ
4 713 20

Ночью в разных регионах РФ прогремели взрывы: работали силы ПВО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 3 мая в разных регионах Российской Федерации летали дроны и было шумно. ПВО работала в Краснодарском крае, Анапе, Новороссийске и Ростовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По информации местных, над Таманью в Краснодарском крае прозвучало около 10 взрывов. Один из дронов упал в камыши и загорелся, поврежден частный дом.

В Ростовской области беспилотники атаковали шесть населенных пунктов. В поселке Целина загорелись два жилых дома, из одного из них эвакуировали четырех человек.

Обломки дронов повредили три частных дома в Анапе и еще несколько в селах Юровка и Цибанобалка. Там выбиты окна и повреждены двери.

Над Новороссийском и в акватории Черного моря прозвучало более 15 взрывов, местные жители говорят о как минимум двух волнах атак.

Ростов
Ростов

По информации местных, один из дронов врезался в многоэтажку в Новороссийске. Сообщается, что дрон повредил квартиру в ЖК "Аврора-2". После того, как дрон врезался в помещение там загорелся пожар. Очевидцы пишут, что на место происшествия направились экстренные службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дроны долетели до воинской части космической разведки РФ в Ставропольском крае, - ЦПД

Автор: 

беспилотник (3634) Удары по РФ (287)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Ну хоть так. Чем никак. А адекватный ответ - это не 3 кг взрывчатки, а 50 кг, как у шахеда. И конечно, ракет по-прежнему у зеленой падлы нет.
показать весь комментарий
03.05.2025 07:39
+7
миленькие наши умнички, бейте ету падаль где можите
показать весь комментарий
03.05.2025 07:38
+7
Так, ці невідомі добрі безпілотники несуть явно вкрай малу масу вибухівки. Жоден мацкало-ублюдок чи його личинка не здохли.
показать весь комментарий
03.05.2025 08:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что значит "Вот наш дом"?
Надо говорить "Лучше поздно чем никогда".
показать весь комментарий
03.05.2025 07:26 Ответить
судячі по полум'ю, у Целіні горить не приватний будинок, а https://www.google.com.ua/maps/place/46%C2%B032'35.9%22N+41%C2%B001'55.8%22E/@46.5433093,41.0295864,483m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d46.5433056!4d41.0321667?hl=ru&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDQzMC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D нафтобаза.
показать весь комментарий
03.05.2025 08:04 Ответить
То гарно. 350+ км.
показать весь комментарий
03.05.2025 08:22 Ответить
не думаю, що їх запускають з Полтави або Кривого Рогу.
показать весь комментарий
03.05.2025 08:29 Ответить
354 км по прямій з найближчого кордону Дніпропетровської області.
показать весь комментарий
03.05.2025 08:45 Ответить
скоріш за все стартують з під Вольнянська, Сінельниково... Нема сенсу дирчати вночі лишніх сто км.
показать весь комментарий
03.05.2025 08:49 Ответить
мацкву давай!!!
показать весь комментарий
03.05.2025 07:27 Ответить
миленькие наши умнички, бейте ету падаль где можите
показать весь комментарий
03.05.2025 07:38 Ответить
Ну хоть так. Чем никак. А адекватный ответ - это не 3 кг взрывчатки, а 50 кг, как у шахеда. И конечно, ракет по-прежнему у зеленой падлы нет.
показать весь комментарий
03.05.2025 07:39 Ответить
Так, ці невідомі добрі безпілотники несуть явно вкрай малу масу вибухівки. Жоден мацкало-ублюдок чи його личинка не здохли.
показать весь комментарий
03.05.2025 08:02 Ответить
Смерть кацапским.............вікнам!
показать весь комментарий
03.05.2025 07:44 Ответить
... ну, і канєшно очерету коМИШАМ, кацапским, тожи - смєрдь!
показать весь комментарий
03.05.2025 07:46 Ответить
Москальня, що з ******?
показать весь комментарий
03.05.2025 08:01 Ответить
Поки мацкальські пожежники не виймають трупи своїх дітей з завалів будинків - це ***** буде реготати
показать весь комментарий
03.05.2025 08:03 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2025 08:21 Ответить
Ти диви що нацисти денафіковані та демілітарізовані витворяють з миролюбивими кідарами.
показать весь комментарий
03.05.2025 08:39 Ответить
дрончики завітали на обєкт російської системи космічної розвідки "Звезда" (в/ч 33443 ОсНаз ГУ ГШ рф) на Ставропільському краю.
показать весь комментарий
03.05.2025 08:54 Ответить
показать весь комментарий
03.05.2025 08:55 Ответить
 
 