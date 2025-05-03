Ночью в разных регионах РФ прогремели взрывы: работали силы ПВО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 3 мая в разных регионах Российской Федерации летали дроны и было шумно. ПВО работала в Краснодарском крае, Анапе, Новороссийске и Ростовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские телеграм-каналы.

По информации местных, над Таманью в Краснодарском крае прозвучало около 10 взрывов. Один из дронов упал в камыши и загорелся, поврежден частный дом.

В Ростовской области беспилотники атаковали шесть населенных пунктов. В поселке Целина загорелись два жилых дома, из одного из них эвакуировали четырех человек.

Обломки дронов повредили три частных дома в Анапе и еще несколько в селах Юровка и Цибанобалка. Там выбиты окна и повреждены двери.

Над Новороссийском и в акватории Черного моря прозвучало более 15 взрывов, местные жители говорят о как минимум двух волнах атак.





По информации местных, один из дронов врезался в многоэтажку в Новороссийске. Сообщается, что дрон повредил квартиру в ЖК "Аврора-2". После того, как дрон врезался в помещение там загорелся пожар. Очевидцы пишут, что на место происшествия направились экстренные службы.

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