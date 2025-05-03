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Новости Европа и США
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Европа планирует уменьшить военную зависимость от США. В планах разработка истребителя, который заменит американский F-35, - Newsweek

Истребитель F-35

Страны ЕС намерены уменьшать военную зависимость от США. В частности, Европа планирует работать над разработкой собственного истребителя, который в будущем сможет заменить американский F-35.

Об этом пишет Newsweek, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отмечает Newsweek, скандальное прекращение американской военной помощи Украине со стороны администрации президента Дональда Трампа вызвало волнение среди европейских стран НАТО. Кроме того, появились слухи, что американские истребители пятого поколения F-35, которые заказали себе страны Европы на замену F-16, имеют "аварийный выключатель", чтобы Вашингтон мог их контролировать.

F-35 производства Lockheed Martin - единственный истребитель пятого поколения, доступный западным военным, замечает Newsweek. И хотя эксперты и чиновники преуменьшают значение этих опасений, они признают, что США действительно могут иметь влияние на эксплуатацию этих бортов. Например, перестать обновлять их программное обеспечение или закрыть доступ к разведывательным данным.

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Поэтому у Европы есть планы построить несколько различных истребителей шестого поколения, которые могут постепенно поступать на вооружение стран с середины 2030-х годов, рассказывает Newsweek. В частности, совместная британская, итальянская и японская программа шестого поколения GCAP, нацеленная на то, чтобы каждая страна-оператор могла самостоятельно принимать военные решения без какого-либо внешнего вмешательства.

Однако Европа пока не планирует отказываться от уже заказанных F-35, сказал Newsweek чиновник из Центральной Европы, добавив, что США также не сигнализировали о каком-либо намерении ограничить их использование партнерами. Такое вмешательство могло бы подорвать экспорт оборонной продукции США по всему миру.

В то же время Европа хочет постепенно уменьшать зависимость от США в военном плане. И противовоздушная оборона - приоритет номер один на следующие два десятилетия, заявил чиновник. Сейчас в Европе внимательно рассматриваются немецкие Iris-T как альтернативу Patriot. При этом полностью отказываться от американского оружия Европа не собирается.

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Автор: 

Европа (1867) самолет (3596) США (26827)


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Топ комментарии
+9
так тут не тільки винищувач.
усе, що потребує докупівлю американських запчастин тепер в сраку летить.
купуватимуть лише ті кого америка змусить силою, всі инші нормальні більше не купуватимуть.
і навіть зміна влади америку не врятує бо це постріл в ногу = нікого не потрібен такий гниленький союзничок.
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03.05.2025 20:29
+8
Який Тампон великий многоходовочник. Просрав не тільки американську репутацію і вплив в світі а і всю військову американську промисловість яка займала в сша один з самих важливих пунктів які формували бюджет сша
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03.05.2025 20:41
+4
Це від того, що ти погано друкований текст сприймаєш.
В статті мова про перспективний літак 6- го покоління. Його будуть розробляти. А 5- го буде Ф 35
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03.05.2025 20:42
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Правила форума Совет форумчан
на перспективу американську зброю має можливість закуповувати куйло...
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03.05.2025 20:27 Ответить
Отже можливо через 10 років будуть новітні європейські винищувачі. Чому так довго. Вони що, бабло в асфальт закопували, чи садили міільярд дерев.
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03.05.2025 20:35 Ответить
Це від того, що ти погано друкований текст сприймаєш.
В статті мова про перспективний літак 6- го покоління. Його будуть розробляти. А 5- го буде Ф 35
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03.05.2025 20:42 Ответить
Я просто сміюся з наших гура- патріотів , які від українського ВПК вимагають неможливого.
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03.05.2025 21:07 Ответить
про можливі терміни- це писанина "вилами по воді2 а от про те.що країни ЄС.КОТРІ Є ОСНОВНИМИ ЧЛЕНАМИ НАТО ЗРОЗУМІЛИ США.ЯК НЕНАДІЙНИХ ПАРТНЕРІВ І ПОРА САМИМ ОЗБРОЮВАТИ ********* ЛІТАКАМИ СВОЇ АРМІЇЮ,,,Зокрема, спільна британська, італійська та японська програма шостого покоління GCAP, ЯПОНЦІ МАБУТЬ ТОЧНО ВЖЕ МАЮТЬ ПРОЕКТ ЛІТАКА.АДЖЕ І ВОНИ ЗРОЗУМІЛИ.ЩО США ВСЕ БІЛЬШЕ ПЕРЕСТАЄ БУТИ НАДІЙНИМ ПАРТНЕРОМ В ПИТАННІ ОЗБРОЄННЯ НА КОТРОГО МОЖНА ПОКЛАСТИСЯ В МАЙБУТНЬОМУ...
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03.05.2025 21:01 Ответить
Ех, забули Василь Довганенко взяти консультантом! З ним - зробили б за рік.
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03.05.2025 21:31 Ответить
так тут не тільки винищувач.
усе, що потребує докупівлю американських запчастин тепер в сраку летить.
купуватимуть лише ті кого америка змусить силою, всі инші нормальні більше не купуватимуть.
і навіть зміна влади америку не врятує бо це постріл в ногу = нікого не потрібен такий гниленький союзничок.
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03.05.2025 20:29 Ответить
та ж наче Temrest має буть..
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03.05.2025 20:35 Ответить
Tempest
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03.05.2025 20:44 Ответить
Дуже цікавий проект Future Air Combat System (FCAS), за участю Великої Британії, Швеції, Італії, Японії, цілком можливо, що буде найкращим у світі, кращим, ніж в США:
https://en.wikipedia.org/wiki/BAE_Systems_Tempest
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03.05.2025 22:02 Ответить
Який Тампон великий многоходовочник. Просрав не тільки американську репутацію і вплив в світі а і всю військову американську промисловість яка займала в сша один з самих важливих пунктів які формували бюджет сша
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03.05.2025 20:41 Ответить
Усё горазд з промисловістю і у бюджет вона давала і дає копійки. Почитайте квартальні звіти ціх компаній
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03.05.2025 20:52 Ответить
Поздно
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03.05.2025 20:49 Ответить
Сама концепція літаків тактичних у світлі ******** війни є під питанням.
Що потрібно літаку?
1 GBU, що літає 60- 70 км.
2. Ракета воздух- воздух даоїльністтю 120 180 км.
3.Бути носієм ракет воздух- поверхня.
Із цим всім справляється комплекс АВАКС і літак Ф15, Ф16, Рафаль, Гріппен Тайфун.
Всі ці ігри із стелс- технологіями, маневрами у повітрі- до опи дверці.
Висновок. Доводьде радари і системиикерування на діючих літакпх, а гроші на модернізацію і збільшення виробництва ракет і бомб повітряного базування.
А то, вбухає Європа трлн євро у 10 літаків, а ракет кіт наплакав..
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03.05.2025 20:55 Ответить
Чем раньше Европа это сделает и не только в вопросах вооружения, тем больше у неё шансов

противостоять дебильной политике трампа.
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03.05.2025 20:55 Ответить
дрони і піхота зараз вирішують все
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03.05.2025 20:59 Ответить
Незважаючи на домінування літаків-невидимок на кшталт F-35, французький Dassault Rafale залишається світовим успіхом.

Його привабливість полягає в тому, що він пропонує універсальні можливості «всебічної ролі» - ведення повітряного бою, наземного удару та розвідки - приблизно вдвічі дешевше за експлуатаційні витрати F-35. Використовуючи потужну внутрішню промислову базу, Dassault історично пропонував швидку доставку.
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03.05.2025 21:03 Ответить
Не всі військово-повітряні сили потребують малопомітних можливостей, і Dassault може дуже швидко доставити мінімально малопомітні, але все ж боєздатні реактивні літаки, частково завдяки успіху своєї внутрішньої оборонно-промислової бази.
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03.05.2025 21:05 Ответить
Сім країн-партнерів, включаючи Велику Британію, Австралію, Канаду, Норвегію, Нідерланди, Італію та Данію, виробляють, підтримують або іншим чином сприяють розробці F-35.

Стратегія розподіленого виробництва, безумовно, має переваги, включаючи розподіл витрат на виробництво, зміцнення стратегічних зв'язків з країнами-партнерами та підвищення економічної вигоди програми для учасників програми F-35. Однак ці розгалужені ланцюжки поставок ризикують подовжити терміни виробництва та зіткнутися з вузькими місцями в ланцюжку поставок.

На противагу цьому, Dassault вже давно рекламує свою здатність доставляти реактивні літаки Rafale клієнтам через три роки після отримання підписаних форм замовлень. Кілька країн розширили пропозицію Dassault і підписалися, включаючи Єгипет, Індію, Катар, Грецію, Хорватію, Об'єднані Арабські Емірати, Індонезію та Сербію. У поєднанні з Rafales на французькій службі, Dassault виготовив понад 500 реактивних літаків.
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03.05.2025 21:08 Ответить
Рішення про закупівлі за програмою F-35 є, по суті, аналізом геополітичних суперників, з якими стикається країна поруч - насамперед Росії та Китаю, а також того, що ці суперники пропонують щодо можливостей.

З іншого боку, Китай швидко просувається вперед у своїх місцевих літаках 5-го покоління, хоча значною мірою завдяки вкраденим американським технологіям.

Якщо країна, швидше за все, не зіткнеться з суперниками на передньому краї військових технологій, аргумент на користь участі в програмі стелс-винищувачів п'ятого покоління буде важким аргументом. Rafale з Dassault легко ступає в цю порожнечу.
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03.05.2025 21:15 Ответить
У грудні 2022 року Франція, Німеччина та Іспанія уклали контракти на фазу 1B системи Future Combat Airlines (FCAS) на суму 3,2 мільярда євро Dassault Airlines, Airbus, Indrasis Mass та Emmett. Це сталося після того, як Dassault і Airbus досягли угоди про наступне покоління винищувачів на початку місяця після більш ніж року конфлікту.

Dassault є великим підрядником нового покоління винищувачів або NGF, що лежать в основі бойової системи, а Airbus є основним партнером від імені Німеччини та Іспанії. Після фази розробки, наступним кроком є створення демонстраторів у фазі 2. Франція заявила, що раніше оголосила, що буде оголошена у 2026 році про свій перший рейс, запланований на 2029 рік.
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03.05.2025 21:26 Ответить
Dassault є великим підрядником, але французька компанія має лише третину рішень і лише третину голосів, тоді як Airbus має дві третини голосів від імені Німеччини та Іспанії. Це означає, що провідні компанії NGF не можуть розділити свою роботу, тому що вона здається доречною, поскаржився генеральний директор.

«Ми маємо постійно йти назустріч і постійно вести переговори. Це те, що ми називаємо перманентними переговорами. Ми сподіваємося, що ми отримаємо домовленість, щоб рухатися вперед", - сказав він.

Генеральний директор заявив, що розрахунки для майбутніх форм літаків завершені і "знає, як їх зробити, знає, як літати максимально швидко".
Франція хоче літак наступного покоління, який може виконувати роль придушення ядерної зброї, здатний виконувати місії «без іноземних обмежень».
Французькі винищувачі також повинні мати можливість діяти з авіаносців.
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03.05.2025 21:34 Ответить
Потужна потужність від Трампа
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03.05.2025 21:33 Ответить
ну тупіє, простіше як ізраільтяне ставити свою авіоніку та озброєння щоб янкі не відключили в разі чого, вони то знають про це багато, адже американці та європейці не раз і не два зі зброєю кидали...
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03.05.2025 22:19 Ответить
 
 