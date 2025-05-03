Европа планирует уменьшить военную зависимость от США. В планах разработка истребителя, который заменит американский F-35, - Newsweek
Страны ЕС намерены уменьшать военную зависимость от США. В частности, Европа планирует работать над разработкой собственного истребителя, который в будущем сможет заменить американский F-35.
Об этом пишет Newsweek, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечает Newsweek, скандальное прекращение американской военной помощи Украине со стороны администрации президента Дональда Трампа вызвало волнение среди европейских стран НАТО. Кроме того, появились слухи, что американские истребители пятого поколения F-35, которые заказали себе страны Европы на замену F-16, имеют "аварийный выключатель", чтобы Вашингтон мог их контролировать.
F-35 производства Lockheed Martin - единственный истребитель пятого поколения, доступный западным военным, замечает Newsweek. И хотя эксперты и чиновники преуменьшают значение этих опасений, они признают, что США действительно могут иметь влияние на эксплуатацию этих бортов. Например, перестать обновлять их программное обеспечение или закрыть доступ к разведывательным данным.
Поэтому у Европы есть планы построить несколько различных истребителей шестого поколения, которые могут постепенно поступать на вооружение стран с середины 2030-х годов, рассказывает Newsweek. В частности, совместная британская, итальянская и японская программа шестого поколения GCAP, нацеленная на то, чтобы каждая страна-оператор могла самостоятельно принимать военные решения без какого-либо внешнего вмешательства.
Однако Европа пока не планирует отказываться от уже заказанных F-35, сказал Newsweek чиновник из Центральной Европы, добавив, что США также не сигнализировали о каком-либо намерении ограничить их использование партнерами. Такое вмешательство могло бы подорвать экспорт оборонной продукции США по всему миру.
В то же время Европа хочет постепенно уменьшать зависимость от США в военном плане. И противовоздушная оборона - приоритет номер один на следующие два десятилетия, заявил чиновник. Сейчас в Европе внимательно рассматриваются немецкие Iris-T как альтернативу Patriot. При этом полностью отказываться от американского оружия Европа не собирается.
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В статті мова про перспективний літак 6- го покоління. Його будуть розробляти. А 5- го буде Ф 35
усе, що потребує докупівлю американських запчастин тепер в сраку летить.
купуватимуть лише ті кого америка змусить силою, всі инші нормальні більше не купуватимуть.
і навіть зміна влади америку не врятує бо це постріл в ногу = нікого не потрібен такий гниленький союзничок.
https://en.wikipedia.org/wiki/BAE_Systems_Tempest
Що потрібно літаку?
1 GBU, що літає 60- 70 км.
2. Ракета воздух- воздух даоїльністтю 120 180 км.
3.Бути носієм ракет воздух- поверхня.
Із цим всім справляється комплекс АВАКС і літак Ф15, Ф16, Рафаль, Гріппен Тайфун.
Всі ці ігри із стелс- технологіями, маневрами у повітрі- до опи дверці.
Висновок. Доводьде радари і системиикерування на діючих літакпх, а гроші на модернізацію і збільшення виробництва ракет і бомб повітряного базування.
А то, вбухає Європа трлн євро у 10 літаків, а ракет кіт наплакав..
противостоять дебильной политике трампа.
Його привабливість полягає в тому, що він пропонує універсальні можливості «всебічної ролі» - ведення повітряного бою, наземного удару та розвідки - приблизно вдвічі дешевше за експлуатаційні витрати F-35. Використовуючи потужну внутрішню промислову базу, Dassault історично пропонував швидку доставку.
Стратегія розподіленого виробництва, безумовно, має переваги, включаючи розподіл витрат на виробництво, зміцнення стратегічних зв'язків з країнами-партнерами та підвищення економічної вигоди програми для учасників програми F-35. Однак ці розгалужені ланцюжки поставок ризикують подовжити терміни виробництва та зіткнутися з вузькими місцями в ланцюжку поставок.
На противагу цьому, Dassault вже давно рекламує свою здатність доставляти реактивні літаки Rafale клієнтам через три роки після отримання підписаних форм замовлень. Кілька країн розширили пропозицію Dassault і підписалися, включаючи Єгипет, Індію, Катар, Грецію, Хорватію, Об'єднані Арабські Емірати, Індонезію та Сербію. У поєднанні з Rafales на французькій службі, Dassault виготовив понад 500 реактивних літаків.
З іншого боку, Китай швидко просувається вперед у своїх місцевих літаках 5-го покоління, хоча значною мірою завдяки вкраденим американським технологіям.
Якщо країна, швидше за все, не зіткнеться з суперниками на передньому краї військових технологій, аргумент на користь участі в програмі стелс-винищувачів п'ятого покоління буде важким аргументом. Rafale з Dassault легко ступає в цю порожнечу.
Dassault є великим підрядником нового покоління винищувачів або NGF, що лежать в основі бойової системи, а Airbus є основним партнером від імені Німеччини та Іспанії. Після фази розробки, наступним кроком є створення демонстраторів у фазі 2. Франція заявила, що раніше оголосила, що буде оголошена у 2026 році про свій перший рейс, запланований на 2029 рік.
«Ми маємо постійно йти назустріч і постійно вести переговори. Це те, що ми називаємо перманентними переговорами. Ми сподіваємося, що ми отримаємо домовленість, щоб рухатися вперед", - сказав він.
Генеральний директор заявив, що розрахунки для майбутніх форм літаків завершені і "знає, як їх зробити, знає, як літати максимально швидко".
Франція хоче літак наступного покоління, який може виконувати роль придушення ядерної зброї, здатний виконувати місії «без іноземних обмежень».
Французькі винищувачі також повинні мати можливість діяти з авіаносців.