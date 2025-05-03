Європа хоче зменшити військову залежність від США. У планах розробка винищувача, який замінить американський F-35, - Newsweek
Країни ЄС мають намір зменшувати військову залежність від США. Зокрема, Європа планує працювати над розробкою власного винищувача, який у майбутньому зможе замінити американський F-35.
Про це пише Newsweek, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначає Newsweek, скандальне припинення американської військової допомоги Україні з боку адміністрації президента Дональда Трампа викликало хвилювання серед європейських країн НАТО. Крім того, з'явилися чутки, що американські винищувачі п'ятого покоління F-35, які замовили собі країни Європи на заміну F-16, мають "аварійний вимикач", щоб Вашингтон міг їх контролювати.
F-35 виробництва Lockheed Martin - єдиний винищувач п'ятого покоління, доступний західним військовим, зауважує Newsweek. І хоч експерти та чиновники применшують значення цих побоювань, вони визнають, що США дійсно можуть мати вплив на експлуатацію цих бортів. Наприклад, перестати оновлювати їх програмне забезпечення чи закрити доступ до розвідувальних даних.
Тому у Європи є плани побудувати кілька різних винищувачів шостого покоління, які можуть поступово надходити на озброєння країн з середини 2030-х років, розповідає Newsweek. Зокрема, спільна британська, італійська та японська програма шостого покоління GCAP, націлена на те, щоб кожна країна-оператор могла самостійно ухвалювати військові рішення без будь-якого зовнішнього втручання.
Однак Європа наразі не планує відмовлятися від вже замовлених F-35, сказав Newsweek чиновник з Центральної Європи, додавши, що США також не сигналізували про будь-який намір обмежити їх використання партнерами. Таке втручання могло б підірвати експорт оборонної продукції США по всьому.
Водночас Європа хоче поступово зменшувати залежність від США у військовому плані. І протиповітряна оборона - пріоритет номер один на наступні два десятиліття, заявив чиновник. Зараз в Європі уважно розглядаються німецькі Iris-T як альтернативу Patriot. При цьому повністю відмовлятися від американської зброї Європа не збирається.
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В статті мова про перспективний літак 6- го покоління. Його будуть розробляти. А 5- го буде Ф 35
усе, що потребує докупівлю американських запчастин тепер в сраку летить.
купуватимуть лише ті кого америка змусить силою, всі инші нормальні більше не купуватимуть.
і навіть зміна влади америку не врятує бо це постріл в ногу = нікого не потрібен такий гниленький союзничок.
Що потрібно літаку?
1 GBU, що літає 60- 70 км.
2. Ракета воздух- воздух даоїльністтю 120 180 км.
3.Бути носієм ракет воздух- поверхня.
Із цим всім справляється комплекс АВАКС і літак Ф15, Ф16, Рафаль, Гріппен Тайфун.
Всі ці ігри із стелс- технологіями, маневрами у повітрі- до опи дверці.
Висновок. Доводьде радари і системиикерування на діючих літакпх, а гроші на модернізацію і збільшення виробництва ракет і бомб повітряного базування.
А то, вбухає Європа трлн євро у 10 літаків, а ракет кіт наплакав..
противостоять дебильной политике трампа.
Його привабливість полягає в тому, що він пропонує універсальні можливості «всебічної ролі» - ведення повітряного бою, наземного удару та розвідки - приблизно вдвічі дешевше за експлуатаційні витрати F-35. Використовуючи потужну внутрішню промислову базу, Dassault історично пропонував швидку доставку.
Стратегія розподіленого виробництва, безумовно, має переваги, включаючи розподіл витрат на виробництво, зміцнення стратегічних зв'язків з країнами-партнерами та підвищення економічної вигоди програми для учасників програми F-35. Однак ці розгалужені ланцюжки поставок ризикують подовжити терміни виробництва та зіткнутися з вузькими місцями в ланцюжку поставок.
На противагу цьому, Dassault вже давно рекламує свою здатність доставляти реактивні літаки Rafale клієнтам через три роки після отримання підписаних форм замовлень. Кілька країн розширили пропозицію Dassault і підписалися, включаючи Єгипет, Індію, Катар, Грецію, Хорватію, Об'єднані Арабські Емірати, Індонезію та Сербію. У поєднанні з Rafales на французькій службі, Dassault виготовив понад 500 реактивних літаків.
З іншого боку, Китай швидко просувається вперед у своїх місцевих літаках 5-го покоління, хоча значною мірою завдяки вкраденим американським технологіям.
Якщо країна, швидше за все, не зіткнеться з суперниками на передньому краї військових технологій, аргумент на користь участі в програмі стелс-винищувачів п'ятого покоління буде важким аргументом. Rafale з Dassault легко ступає в цю порожнечу.
Dassault є великим підрядником нового покоління винищувачів або NGF, що лежать в основі бойової системи, а Airbus є основним партнером від імені Німеччини та Іспанії. Після фази розробки, наступним кроком є створення демонстраторів у фазі 2. Франція заявила, що раніше оголосила, що буде оголошена у 2026 році про свій перший рейс, запланований на 2029 рік.
«Ми маємо постійно йти назустріч і постійно вести переговори. Це те, що ми називаємо перманентними переговорами. Ми сподіваємося, що ми отримаємо домовленість, щоб рухатися вперед", - сказав він.
Генеральний директор заявив, що розрахунки для майбутніх форм літаків завершені і "знає, як їх зробити, знає, як літати максимально швидко".
Франція хоче літак наступного покоління, який може виконувати роль придушення ядерної зброї, здатний виконувати місії «без іноземних обмежень».
Французькі винищувачі також повинні мати можливість діяти з авіаносців.