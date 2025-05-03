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Новини Європа та США
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Європа хоче зменшити військову залежність від США. У планах розробка винищувача, який замінить американський F-35, - Newsweek

Винищувач F-35

Країни ЄС мають намір зменшувати військову залежність від США. Зокрема, Європа планує працювати над розробкою власного винищувача, який у майбутньому зможе замінити американський F-35.

Про це пише Newsweek, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначає Newsweek, скандальне припинення американської військової допомоги Україні з боку адміністрації президента Дональда Трампа викликало хвилювання серед європейських країн НАТО. Крім того, з'явилися чутки, що американські винищувачі п'ятого покоління F-35, які замовили собі країни Європи на заміну F-16, мають "аварійний вимикач", щоб Вашингтон міг їх контролювати.

F-35 виробництва Lockheed Martin - єдиний винищувач п'ятого покоління, доступний західним військовим, зауважує Newsweek. І хоч експерти та чиновники применшують значення цих побоювань, вони визнають, що США дійсно можуть мати вплив на експлуатацію цих бортів. Наприклад, перестати оновлювати їх програмне забезпечення чи закрити доступ до розвідувальних даних.

Також читайте: Оборонна допомога Україні в майбутньому має надаватися під керівництвом Європи, - Волц

Тому у Європи є плани побудувати кілька різних винищувачів шостого покоління, які можуть поступово надходити на озброєння країн з середини 2030-х років, розповідає Newsweek. Зокрема, спільна британська, італійська та японська програма шостого покоління GCAP, націлена на те, щоб кожна країна-оператор могла самостійно ухвалювати військові рішення без будь-якого зовнішнього втручання.

Однак Європа наразі не планує відмовлятися від вже замовлених F-35, сказав Newsweek чиновник з Центральної Європи, додавши, що США також не сигналізували про будь-який намір обмежити їх використання партнерами. Таке втручання могло б підірвати експорт оборонної продукції США по всьому.

Водночас Європа хоче поступово зменшувати залежність від США у військовому плані. І протиповітряна оборона - пріоритет номер один на наступні два десятиліття, заявив чиновник. Зараз в Європі уважно розглядаються німецькі Iris-T як альтернативу Patriot. При цьому повністю відмовлятися від американської зброї Європа не збирається.

Також читайте: У Європі та Україні побоюються, що Трамп шукає передумови для виходу з мирних перемовин, - FT

Автор: 

Європа (1824) літак (2909) США (23024)


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Топ коментарі
+6
так тут не тільки винищувач.
усе, що потребує докупівлю американських запчастин тепер в сраку летить.
купуватимуть лише ті кого америка змусить силою, всі инші нормальні більше не купуватимуть.
і навіть зміна влади америку не врятує бо це постріл в ногу = нікого не потрібен такий гниленький союзничок.
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03.05.2025 20:29
+6
Який Тампон великий многоходовочник. Просрав не тільки американську репутацію і вплив в світі а і всю військову американську промисловість яка займала в сша один з самих важливих пунктів які формували бюджет сша
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03.05.2025 20:41
+4
Чем раньше Европа это сделает и не только в вопросах вооружения, тем больше у неё шансов

противостоять дебильной политике трампа.
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03.05.2025 20:55
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на перспективу американську зброю має можливість закуповувати куйло...
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03.05.2025 20:27 Відповісти
Отже можливо через 10 років будуть новітні європейські винищувачі. Чому так довго. Вони що, бабло в асфальт закопували, чи садили міільярд дерев.
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03.05.2025 20:35 Відповісти
Це від того, що ти погано друкований текст сприймаєш.
В статті мова про перспективний літак 6- го покоління. Його будуть розробляти. А 5- го буде Ф 35
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03.05.2025 20:42 Відповісти
Я просто сміюся з наших гура- патріотів , які від українського ВПК вимагають неможливого.
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03.05.2025 21:07 Відповісти
про можливі терміни- це писанина "вилами по воді2 а от про те.що країни ЄС.КОТРІ Є ОСНОВНИМИ ЧЛЕНАМИ НАТО ЗРОЗУМІЛИ США.ЯК НЕНАДІЙНИХ ПАРТНЕРІВ І ПОРА САМИМ ОЗБРОЮВАТИ ********* ЛІТАКАМИ СВОЇ АРМІЇЮ,,,Зокрема, спільна британська, італійська та японська програма шостого покоління GCAP, ЯПОНЦІ МАБУТЬ ТОЧНО ВЖЕ МАЮТЬ ПРОЕКТ ЛІТАКА.АДЖЕ І ВОНИ ЗРОЗУМІЛИ.ЩО США ВСЕ БІЛЬШЕ ПЕРЕСТАЄ БУТИ НАДІЙНИМ ПАРТНЕРОМ В ПИТАННІ ОЗБРОЄННЯ НА КОТРОГО МОЖНА ПОКЛАСТИСЯ В МАЙБУТНЬОМУ...
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03.05.2025 21:01 Відповісти
Ех, забули Василь Довганенко взяти консультантом! З ним - зробили б за рік.
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03.05.2025 21:31 Відповісти
так тут не тільки винищувач.
усе, що потребує докупівлю американських запчастин тепер в сраку летить.
купуватимуть лише ті кого америка змусить силою, всі инші нормальні більше не купуватимуть.
і навіть зміна влади америку не врятує бо це постріл в ногу = нікого не потрібен такий гниленький союзничок.
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03.05.2025 20:29 Відповісти
та ж наче Temrest має буть..
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03.05.2025 20:35 Відповісти
Tempest
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03.05.2025 20:44 Відповісти
Який Тампон великий многоходовочник. Просрав не тільки американську репутацію і вплив в світі а і всю військову американську промисловість яка займала в сша один з самих важливих пунктів які формували бюджет сша
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03.05.2025 20:41 Відповісти
Усё горазд з промисловістю і у бюджет вона давала і дає копійки. Почитайте квартальні звіти ціх компаній
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03.05.2025 20:52 Відповісти
Поздно
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03.05.2025 20:49 Відповісти
Сама концепція літаків тактичних у світлі ******** війни є під питанням.
Що потрібно літаку?
1 GBU, що літає 60- 70 км.
2. Ракета воздух- воздух даоїльністтю 120 180 км.
3.Бути носієм ракет воздух- поверхня.
Із цим всім справляється комплекс АВАКС і літак Ф15, Ф16, Рафаль, Гріппен Тайфун.
Всі ці ігри із стелс- технологіями, маневрами у повітрі- до опи дверці.
Висновок. Доводьде радари і системиикерування на діючих літакпх, а гроші на модернізацію і збільшення виробництва ракет і бомб повітряного базування.
А то, вбухає Європа трлн євро у 10 літаків, а ракет кіт наплакав..
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03.05.2025 20:55 Відповісти
Чем раньше Европа это сделает и не только в вопросах вооружения, тем больше у неё шансов

противостоять дебильной политике трампа.
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03.05.2025 20:55 Відповісти
дрони і піхота зараз вирішують все
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03.05.2025 20:59 Відповісти
Незважаючи на домінування літаків-невидимок на кшталт F-35, французький Dassault Rafale залишається світовим успіхом.

Його привабливість полягає в тому, що він пропонує універсальні можливості «всебічної ролі» - ведення повітряного бою, наземного удару та розвідки - приблизно вдвічі дешевше за експлуатаційні витрати F-35. Використовуючи потужну внутрішню промислову базу, Dassault історично пропонував швидку доставку.
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03.05.2025 21:03 Відповісти
Не всі військово-повітряні сили потребують малопомітних можливостей, і Dassault може дуже швидко доставити мінімально малопомітні, але все ж боєздатні реактивні літаки, частково завдяки успіху своєї внутрішньої оборонно-промислової бази.
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03.05.2025 21:05 Відповісти
Сім країн-партнерів, включаючи Велику Британію, Австралію, Канаду, Норвегію, Нідерланди, Італію та Данію, виробляють, підтримують або іншим чином сприяють розробці F-35.

Стратегія розподіленого виробництва, безумовно, має переваги, включаючи розподіл витрат на виробництво, зміцнення стратегічних зв'язків з країнами-партнерами та підвищення економічної вигоди програми для учасників програми F-35. Однак ці розгалужені ланцюжки поставок ризикують подовжити терміни виробництва та зіткнутися з вузькими місцями в ланцюжку поставок.

На противагу цьому, Dassault вже давно рекламує свою здатність доставляти реактивні літаки Rafale клієнтам через три роки після отримання підписаних форм замовлень. Кілька країн розширили пропозицію Dassault і підписалися, включаючи Єгипет, Індію, Катар, Грецію, Хорватію, Об'єднані Арабські Емірати, Індонезію та Сербію. У поєднанні з Rafales на французькій службі, Dassault виготовив понад 500 реактивних літаків.
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03.05.2025 21:08 Відповісти
Рішення про закупівлі за програмою F-35 є, по суті, аналізом геополітичних суперників, з якими стикається країна поруч - насамперед Росії та Китаю, а також того, що ці суперники пропонують щодо можливостей.

З іншого боку, Китай швидко просувається вперед у своїх місцевих літаках 5-го покоління, хоча значною мірою завдяки вкраденим американським технологіям.

Якщо країна, швидше за все, не зіткнеться з суперниками на передньому краї військових технологій, аргумент на користь участі в програмі стелс-винищувачів п'ятого покоління буде важким аргументом. Rafale з Dassault легко ступає в цю порожнечу.
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03.05.2025 21:15 Відповісти
У грудні 2022 року Франція, Німеччина та Іспанія уклали контракти на фазу 1B системи Future Combat Airlines (FCAS) на суму 3,2 мільярда євро Dassault Airlines, Airbus, Indrasis Mass та Emmett. Це сталося після того, як Dassault і Airbus досягли угоди про наступне покоління винищувачів на початку місяця після більш ніж року конфлікту.

Dassault є великим підрядником нового покоління винищувачів або NGF, що лежать в основі бойової системи, а Airbus є основним партнером від імені Німеччини та Іспанії. Після фази розробки, наступним кроком є створення демонстраторів у фазі 2. Франція заявила, що раніше оголосила, що буде оголошена у 2026 році про свій перший рейс, запланований на 2029 рік.
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03.05.2025 21:26 Відповісти
Dassault є великим підрядником, але французька компанія має лише третину рішень і лише третину голосів, тоді як Airbus має дві третини голосів від імені Німеччини та Іспанії. Це означає, що провідні компанії NGF не можуть розділити свою роботу, тому що вона здається доречною, поскаржився генеральний директор.

«Ми маємо постійно йти назустріч і постійно вести переговори. Це те, що ми називаємо перманентними переговорами. Ми сподіваємося, що ми отримаємо домовленість, щоб рухатися вперед", - сказав він.

Генеральний директор заявив, що розрахунки для майбутніх форм літаків завершені і "знає, як їх зробити, знає, як літати максимально швидко".
Франція хоче літак наступного покоління, який може виконувати роль придушення ядерної зброї, здатний виконувати місії «без іноземних обмежень».
Французькі винищувачі також повинні мати можливість діяти з авіаносців.
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03.05.2025 21:34 Відповісти
Потужна потужність від Трампа
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03.05.2025 21:33 Відповісти
 
 