Украина совместно с Чехией создаст школу F-16, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание совместной с Чехией школы F-16.
Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом по итогам встречи в Праге, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы с президентом Павлом, а также наши представители на уровне наших чиновников и военных обсуждают следующие шаги в развитии нашей авиационной коалиции, а именно создание украинско-чешской школы F-16. Очевидно, что по состоянию на сейчас по причинам безопасности мы не можем открыть такую базу в Украине. Российские удары ежедневно продолжаются и поэтому мы работаем с партнерами, чтобы такие школы смогли открыться за пределами Украины, и это будет", - отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Чехию и анонсировал хорошие новости от авиационной коалиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль