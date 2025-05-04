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Новости Визит Зеленского в Чехию
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Украина совместно с Чехией создаст школу F-16, - Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание совместной с Чехией школы F-16.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом по итогам встречи в Праге, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы с президентом Павлом, а также наши представители на уровне наших чиновников и военных обсуждают следующие шаги в развитии нашей авиационной коалиции, а именно создание украинско-чешской школы F-16. Очевидно, что по состоянию на сейчас по причинам безопасности мы не можем открыть такую базу в Украине. Российские удары ежедневно продолжаются и поэтому мы работаем с партнерами, чтобы такие школы смогли открыться за пределами Украины, и это будет", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Чехию и анонсировал хорошие новости от авиационной коалиции.

Читайте: Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для F-16 и услуг по обучению пилотов на $310 миллионов

Автор: 

Зеленский Владимир (20482) Чехия (1707) Павел Петр (123) F-16 (557)


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Потужно, домовився про школу
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04.05.2025 18:50 Ответить
ПАстроим школу пИлотав і все навколо заасфальтуємо! ХУПС? та навіщо він потрібен, якщо неможна вкрасти гроші?
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04.05.2025 18:51 Ответить
Потрібно збільшити податки. На школу пілотів Ф-16. Це будуть податки на повітря, яким дихають!
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04.05.2025 18:52 Ответить
Та куди поспішати. Ще зо два рочки можуть почекати...
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04.05.2025 18:54 Ответить
ЄС сказали як й Байден свого часу - шо в України у владі на сьогодні є з тим й працюємо, заради порятунку Європи ...
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04.05.2025 18:56 Ответить
 
 