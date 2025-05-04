Украина совместно с Чехией создаст школу F-16, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание совместной с Чехией школы F-16.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом по итогам встречи в Праге, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы с президентом Павлом, а также наши представители на уровне наших чиновников и военных обсуждают следующие шаги в развитии нашей авиационной коалиции, а именно создание украинско-чешской школы F-16. Очевидно, что по состоянию на сейчас по причинам безопасности мы не можем открыть такую базу в Украине. Российские удары ежедневно продолжаются и поэтому мы работаем с партнерами, чтобы такие школы смогли открыться за пределами Украины, и это будет", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Чехию и анонсировал хорошие новости от авиационной коалиции.

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