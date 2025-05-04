Україна спільно з Чехією створить школу F-16, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення спільної з Чехією школи F-16.

Про це він сказав на пресконференції з Президентом Чехії Петром Павелом за підсумками зустрічі в Празі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми з президентом Павлом також наші представники на рівні наших урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, а саме створення українсько-чеської школи F-16. Очевидно, що станом на зараз з безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні. Російські удари щодня тривають і тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи змогли відкритися за межами України і це буде", - зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялось, що Зеленський прибув до Чехії та анонсував хороші новини від авіаційної коаліції.

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