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Новини Візит Зеленського до Чехії
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Україна спільно з Чехією створить школу F-16, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення спільної з Чехією школи F-16.

Про це він сказав на пресконференції з Президентом Чехії Петром Павелом за підсумками зустрічі в Празі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні ми з президентом Павлом також наші представники на рівні наших урядовців та військових обговорюють наступні кроки у розвитку нашої авіаційної коаліції, а саме створення українсько-чеської школи F-16. Очевидно, що станом на зараз з безпекових причин ми не можемо відкрити таку базу в Україні. Російські удари щодня тривають і тому ми працюємо з партнерами, щоб такі школи змогли відкритися за межами України і це буде", - зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялось, що Зеленський прибув до Чехії та анонсував хороші новини від авіаційної коаліції.

Читайте: Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для F-16 та послуг із навчання пілотів на $310 мільйонів

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Чехія (1615) Павел Петр (154) F16 F-16 (677)


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Потужно, домовився про школу
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04.05.2025 18:50 Відповісти
ПАстроим школу пИлотав і все навколо заасфальтуємо! ХУПС? та навіщо він потрібен, якщо неможна вкрасти гроші?
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04.05.2025 18:51 Відповісти
Потрібно збільшити податки. На школу пілотів Ф-16. Це будуть податки на повітря, яким дихають!
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04.05.2025 18:52 Відповісти
Та куди поспішати. Ще зо два рочки можуть почекати...
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04.05.2025 18:54 Відповісти
ЄС сказали як й Байден свого часу - шо в України у владі на сьогодні є з тим й працюємо, заради порятунку Європи ...
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04.05.2025 18:56 Відповісти
Створив би вже відразу президентський університет!
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04.05.2025 19:06 Відповісти
 
 