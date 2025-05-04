Трамп допустил снижение пошлин для Китая: Они уже очень хотят заключить соглашение

Президент США Дональд Трамп допускает, что Вашингтон может снизить пошлины, которые были введены на китайские товары, поскольку из-за них между США и Китаем фактически остановилась торговля.

Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы были очень жесткими с Китаем, как вы знаете. Мы наложили 145% пошлины. Никто никогда не слышал о таком. И мы, по сути, разорвали торговые отношения, введя такие высокие пошлины. И это нормально. Мы начали с чистого листа. Это означает, что мы не теряем", - сказал глава Белого дома.

Он добавил, что США "теряли триллион долларов из-за Китая".

"Триллион долларов. Это означает, что мы не теряем триллион долларов, потому что сейчас мы не ведем с ними бизнес. И они хотят заключить сделку. Они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, чем это все обернется, но это должна быть честная сделка... В какой-то момент я собираюсь их (пошлины. - Ред.) снизить, потому что иначе вы никогда не сможете вести с ними бизнес. А они очень хотят вести бизнес. Послушайте, их экономика действительно в плохом состоянии. Их экономика разрушается", - заявил американский лидер.

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Ранее Трамп выразил надежду на достижение торговой сделки с Китаем, которая будет включать вопросы управления правами интеллектуальной собственности. По его словам, "справедливая сделка" должна решать этот вопрос.

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