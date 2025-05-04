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Новости Таможенная война США и Китая
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Трамп допустил снижение пошлин для Китая: Они уже очень хотят заключить соглашение

Трамп допускает ослабление пошлин в отношении КНР

Президент США Дональд Трамп допускает, что Вашингтон может снизить пошлины, которые были введены на китайские товары, поскольку из-за них между США и Китаем фактически остановилась торговля.

Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы были очень жесткими с Китаем, как вы знаете. Мы наложили 145% пошлины. Никто никогда не слышал о таком. И мы, по сути, разорвали торговые отношения, введя такие высокие пошлины. И это нормально. Мы начали с чистого листа. Это означает, что мы не теряем", - сказал глава Белого дома.

Он добавил, что США "теряли триллион долларов из-за Китая".

"Триллион долларов. Это означает, что мы не теряем триллион долларов, потому что сейчас мы не ведем с ними бизнес. И они хотят заключить сделку. Они очень сильно хотят заключить сделку. Посмотрим, чем это все обернется, но это должна быть честная сделка... В какой-то момент я собираюсь их (пошлины. - Ред.) снизить, потому что иначе вы никогда не сможете вести с ними бизнес. А они очень хотят вести бизнес. Послушайте, их экономика действительно в плохом состоянии. Их экономика разрушается", - заявил американский лидер.

Читайте также: Пошлины Трампа сорвали поставки самолетов Boeing для китайской авиакомпании,- Reuters

Ранее Трамп выразил надежду на достижение торговой сделки с Китаем, которая будет включать вопросы управления правами интеллектуальной собственности. По его словам, "справедливая сделка" должна решать этот вопрос.

Читайте также: США заключат соглашение с Китаем. Пекин сейчас переживает "очень тяжелые времена", - Трамп

Автор: 

Китай (2990) пошлина (473) США (26835) Трамп Дональд (5368)


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Топ комментарии
+12
Було в батька троє синів: двоє розумних, а третій - Трумп.
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04.05.2025 20:56
+9
Китай в курсі, що вже сильно хоче?😆
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04.05.2025 20:57
+5
"Побачимо, чим це все обернеться"
Та вже бачили. Соснеш куйца і скажеш шо це могутня перемога.
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04.05.2025 20:59
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Було в батька троє синів: двоє розумних, а третій - Трумп.
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04.05.2025 20:56 Ответить
А третій - Додік ...
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04.05.2025 21:08 Ответить
А два перших із 73%!
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04.05.2025 21:27 Ответить
Увійде в історію як найбільший клоун на посаді президента США. Навіть Буш-молодший порівняно з ним був як Фрідріх II
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04.05.2025 21:33 Ответить
Китай в курсі, що вже сильно хоче?😆
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04.05.2025 20:57 Ответить
"сильно хоче"- це все ж таки не цілувати дупу ? чи це те саме ? то тоді навряд Китай цього хоче
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04.05.2025 21:11 Ответить
А вони в дупу поцілували діла заради зниження мит?
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04.05.2025 20:57 Ответить
Щось не помітив, щоб китайці трумпа в дупу цілували. Може то його звичний партнер вітьков був, а трумпу щось примарилось?
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04.05.2025 20:58 Ответить
Амеріканській ігл потужно сідае на нефрітову гілку
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04.05.2025 20:58 Ответить
Зеля на фоні Трампа таки "філософ".
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04.05.2025 20:58 Ответить
"Побачимо, чим це все обернеться"
Та вже бачили. Соснеш куйца і скажеш шо це могутня перемога.
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04.05.2025 20:59 Ответить
Американський федорович знов забув вчасно прийняти таблетки . Там немає лікаря який би за цим слідкував ?
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04.05.2025 21:02 Ответить
Так , вокруг него , одни пацЫенты
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04.05.2025 21:11 Ответить
Брехливий г-нюк Трамп. Його свої шпеняють за зупинку торгівлі з Китаєм , а не китайці. "Apple" не може вивезти свою продукцію в США із-за де-ла Трампа. і його мит. Це ж саме стосується Ілона Маска.
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04.05.2025 21:02 Ответить
пусть везут в Кaнaду, a потом зaвозят с 10% мыт, a не с 134%.
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04.05.2025 21:55 Ответить
Екзальтований додік всрався і почав розмазувати шмарклі червоною краваткою по синьому костюму.
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04.05.2025 21:03 Ответить
Трампон - дурілка картонна. Сам собі яму викопав.
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04.05.2025 21:04 Ответить
Віін не розуміє в своєму маразмонарцисизмі - у нього цього терміну немає поряд "хлопчика" котрий би сказав - "корольголий"
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04.05.2025 21:14 Ответить
Хворі на голову не розуміють, що хворі. А ось тим, що його обрали, варто було б перечитати казку Андерсена про голого короля.
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04.05.2025 21:19 Ответить
Ну ніяк не хочуть облизувати. А з другої сторони бізнес вже ледве стримується, щоб не загризти. Приходиться натякати, що сагласная я, угаварівайтє ужо..
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04.05.2025 21:12 Ответить
Борыга
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04.05.2025 21:12 Ответить
Учитесь у Китая молчать. Они прекрасно понимают, что лающая рыжая собака не кусает.
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04.05.2025 21:17 Ответить
Дідусь схиблений на угодах, не знає, що тоталітарні країни угоди не виконують, їх угода - це сила і корупція.
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04.05.2025 21:22 Ответить
...і на картах.
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04.05.2025 21:48 Ответить
вони дуже сильно в упор тебе не бачать, бо тебе через чотири роки не буде.
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04.05.2025 21:23 Ответить
Щось з боку Китаю повна тиша.

То реднекам, що обирали Трампа, тепер нема куди дівати сою та кукурудзу.
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04.05.2025 21:23 Ответить
його посадют))це ж маніпуляція ринками акцій))
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04.05.2025 21:27 Ответить
у него иммунитет нa весь срок президенствa.
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04.05.2025 21:56 Ответить
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04.05.2025 21:58 Ответить
для импичментa нужно 2/3 голосов.

он может убить и съесть человекa в прямом эфире и ему зa это ничего не будет.
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04.05.2025 22:05 Ответить
Пацієнт ********.
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04.05.2025 21:29 Ответить
думаєте чому в нього пика червона???
намазав фарбою щоби люди думали що йому соромно
їа його кіздьож
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04.05.2025 21:33 Ответить
отползaет ржaвaя собaкa.
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04.05.2025 21:42 Ответить
Трамп таки отримає премію але Шнобелівську, за винахід яскравої обгортки в яку він загортає всі свої прооби і продає як цукеручку тупому виборцю
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04.05.2025 21:43 Ответить
Ну ...банько !
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04.05.2025 21:46 Ответить
 
 