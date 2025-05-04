Трамп допустив зниження мит для Китаю: Вони дуже сильно хочуть укласти угоду

Президент США Дональд Трамп допускає, що Вашингтон може знизити мита, які були запроваджені на китайські товари, оскільки через них між США та Китаєм фактично зупинилася торгівля.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми були дуже жорсткими з Китаєм, як ви знаєте. Ми наклали 145% мита. Ніхто ніколи не чув про таке. І ми, по суті, розірвали торговельні відносини, ввівши такі високі мита. І це нормально. Ми почали з чистого аркуша. Це означає, що ми не втрачаємо", - сказав глава Білого дому.

Він додав, що США "втрачали трильйон доларів через Китай".

"Трильйон доларів. Це означає, що ми не втрачаємо трильйон доларів, тому що зараз ми не ведемо з ними бізнес. І вони хочуть укласти угоду. Вони дуже сильно хочуть укласти угоду. Побачимо, чим це все обернеться, але це має бути чесна угода... У якийсь момент я збираюся їх (мита, - ред.) знизити, тому що інакше ви ніколи не зможете вести з ними бізнес. А вони дуже хочуть вести бізнес. Послухайте, їхня економіка справді в поганому стані. Їх економіка руйнується", - заявив американський лідер.

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Раніше Трамп висловив сподівання на досягнення торговельної угоди з Китаєм, яка включатиме питання управління правами інтелектуальної власності. За його словами, "справедлива угода" повинна вирішувати це питання.

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