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Новини Митна війна США та Китаю
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Трамп допустив зниження мит для Китаю: Вони дуже сильно хочуть укласти угоду

Трамп допускає послаблення мит щодо КНР

Президент США Дональд Трамп допускає, що Вашингтон може знизити мита, які були запроваджені на китайські товари, оскільки через них між США та Китаєм фактично зупинилася торгівля.

Про це він сказав в інтерв’ю NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми були дуже жорсткими з Китаєм, як ви знаєте. Ми наклали 145% мита. Ніхто ніколи не чув про таке. І ми, по суті, розірвали торговельні відносини, ввівши такі високі мита. І це нормально. Ми почали з чистого аркуша. Це означає, що ми не втрачаємо", - сказав глава Білого дому.

Він додав, що США "втрачали трильйон доларів через Китай".

"Трильйон доларів. Це означає, що ми не втрачаємо трильйон доларів, тому що зараз ми не ведемо з ними бізнес. І вони хочуть укласти угоду. Вони дуже сильно хочуть укласти угоду. Побачимо, чим це все обернеться, але це має бути чесна угода... У якийсь момент я збираюся їх (мита, - ред.) знизити, тому що інакше ви ніколи не зможете вести з ними бізнес. А вони дуже хочуть вести бізнес. Послухайте, їхня економіка справді в поганому стані. Їх економіка руйнується", - заявив американський лідер.

Читайте також: Мита Трампа зірвали постачання літаків Boeing для китайської авіакомпанії,- Reuters

Раніше Трамп  висловив сподівання на досягнення торговельної угоди з Китаєм, яка включатиме питання управління правами інтелектуальної власності. За його словами, "справедлива угода" повинна вирішувати це питання.

Читайте також: США укладуть угоду з Китаєм. Пекін зараз переживає "дуже важкі часи", - Трамп

Автор: 

Китай (4620) мито (1058) США (23032) Трамп Дональд (5795)


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Топ коментарі
+14
Було в батька троє синів: двоє розумних, а третій - Трумп.
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04.05.2025 20:56
+11
Китай в курсі, що вже сильно хоче?😆
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04.05.2025 20:57
+6
"Побачимо, чим це все обернеться"
Та вже бачили. Соснеш куйца і скажеш шо це могутня перемога.
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04.05.2025 20:59
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Було в батька троє синів: двоє розумних, а третій - Трумп.
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04.05.2025 20:56 Відповісти
А третій - Додік ...
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04.05.2025 21:08 Відповісти
А два перших із 73%!
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04.05.2025 21:27 Відповісти
Увійде в історію як найбільший клоун на посаді президента США. Навіть Буш-молодший порівняно з ним був як Фрідріх II
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04.05.2025 21:33 Відповісти
Китай в курсі, що вже сильно хоче?😆
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04.05.2025 20:57 Відповісти
"сильно хоче"- це все ж таки не цілувати дупу ? чи це те саме ? то тоді навряд Китай цього хоче
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04.05.2025 21:11 Відповісти
Ага. Тромб все чекав коли Сі прийде цілувати дупу Тромбу а Сі сидів на березі річки і чекав. І Тромб вирішив що сам жестом доброї волі вилиже сраку Сі ще й назве це перемогою бо Сі хороший хлопець
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04.05.2025 22:11 Відповісти
А вони в дупу поцілували діла заради зниження мит?
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04.05.2025 20:57 Відповісти
Щось не помітив, щоб китайці трумпа в дупу цілували. Може то його звичний партнер вітьков був, а трумпу щось примарилось?
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04.05.2025 20:58 Відповісти
Амеріканській ігл потужно сідае на нефрітову гілку
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04.05.2025 20:58 Відповісти
Зеля на фоні Трампа таки "філософ".
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04.05.2025 20:58 Відповісти
"Побачимо, чим це все обернеться"
Та вже бачили. Соснеш куйца і скажеш шо це могутня перемога.
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04.05.2025 20:59 Відповісти
Американський федорович знов забув вчасно прийняти таблетки . Там немає лікаря який би за цим слідкував ?
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04.05.2025 21:02 Відповісти
Так , вокруг него , одни пацЫенты
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04.05.2025 21:11 Відповісти
Брехливий г-нюк Трамп. Його свої шпеняють за зупинку торгівлі з Китаєм , а не китайці. "Apple" не може вивезти свою продукцію в США із-за де-ла Трампа. і його мит. Це ж саме стосується Ілона Маска.
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04.05.2025 21:02 Відповісти
пусть везут в Кaнaду, a потом зaвозят с 10% мыт, a не с 134%.
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04.05.2025 21:55 Відповісти
Екзальтований додік всрався і почав розмазувати шмарклі червоною краваткою по синьому костюму.
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04.05.2025 21:03 Відповісти
Трампон - дурілка картонна. Сам собі яму викопав.
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04.05.2025 21:04 Відповісти
Віін не розуміє в своєму маразмонарцисизмі - у нього цього терміну немає поряд "хлопчика" котрий би сказав - "корольголий"
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04.05.2025 21:14 Відповісти
Хворі на голову не розуміють, що хворі. А ось тим, що його обрали, варто було б перечитати казку Андерсена про голого короля.
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04.05.2025 21:19 Відповісти
Ну ніяк не хочуть облизувати. А з другої сторони бізнес вже ледве стримується, щоб не загризти. Приходиться натякати, що сагласная я, угаварівайтє ужо..
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04.05.2025 21:12 Відповісти
Борыга
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04.05.2025 21:12 Відповісти
Учитесь у Китая молчать. Они прекрасно понимают, что лающая рыжая собака не кусает.
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04.05.2025 21:17 Відповісти
Дідусь схиблений на угодах, не знає, що тоталітарні країни угоди не виконують, їх угода - це сила і корупція.
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04.05.2025 21:22 Відповісти
...і на картах.
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04.05.2025 21:48 Відповісти
вони дуже сильно в упор тебе не бачать, бо тебе через чотири роки не буде.
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04.05.2025 21:23 Відповісти
Щось з боку Китаю повна тиша.

То реднекам, що обирали Трампа, тепер нема куди дівати сою та кукурудзу.
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04.05.2025 21:23 Відповісти
його посадют))це ж маніпуляція ринками акцій))
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04.05.2025 21:27 Відповісти
у него иммунитет нa весь срок президенствa.
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04.05.2025 21:56 Відповісти
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04.05.2025 21:58 Відповісти
для импичментa нужно 2/3 голосов.

он может убить и съесть человекa в прямом эфире и ему зa это ничего не будет.
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04.05.2025 22:05 Відповісти
Пацієнт ********.
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04.05.2025 21:29 Відповісти
думаєте чому в нього пика червона???
намазав фарбою щоби люди думали що йому соромно
їа його кіздьож
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04.05.2025 21:33 Відповісти
отползaет ржaвaя собaкa.
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04.05.2025 21:42 Відповісти
Трамп таки отримає премію але Шнобелівську, за винахід яскравої обгортки в яку він загортає всі свої прооби і продає як цукеручку тупому виборцю
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04.05.2025 21:43 Відповісти
Ну ...банько !
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04.05.2025 21:46 Відповісти
Це як в нас казали, набрав гімна в рот і побіг плювати на сусіда, а сусід не відчинив ворота і прийшлось самому проковтнути
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04.05.2025 22:07 Відповісти
Трамп обісрався в понеділок 12 квітня, коли Китай почав скидати американські облігації і витягувати свої кошти з інших інвестиційних проектів в США, а також з тріском провалився регуляторний аукціон бондів T-bills, дебіл зрозумів, що ніхто не бажає фінансувати борги США і дав задню... для США сама велика проблема коли нема покупців їх боргу))
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04.05.2025 22:20 Відповісти
Китaй бы по-умному поступил и нaчaл бы скупaть европейские, японские и корейские долговые рaсписки вместо aмерикaнских.
Теперь нет уже никaкой нужды в том, чтобы выглядеть "пристойно", когдa перчaтки брошены и уже идет дрaкa.
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04.05.2025 22:25 Відповісти
Компанії, незважаючи на введення мит на імпорт практично з усіх країн світу, не поспішають переносити своє виробництво в США
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04.05.2025 22:33 Відповісти
Майже всі iPhone, що продаються в США, будуть вироблятися в Індії, в той час як iPad і MacBook будуть вироблятися у В'єтнамі, заявив генеральний директор Apple Тім Кук. При цьому основним виробником продукції Apple, яка продається за межами США, залишиться Китай.

У березні 2025 року 97,6% iPhone у Сполучених Штатах було експортовано з Індії - порівняно з 81,9% у період з грудня 2024 року по лютий 2025 року, пише Times of India.
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04.05.2025 22:35 Відповісти
 
 