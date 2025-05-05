На фронте за сутки 269 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении - 115 атак врага, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 269 боевых столкновений. Более 200 из них на восточном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 106 авиаударов, в частности сбросил 167 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5550 обстрелов, из них 121 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2628 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Рясное, Великая Писаревка, Тимоновичи Сумской области; Захаровка, Рубежное, Волчанск Харьковской области; Покровск, Сухой Яр, Заря, Леонидовка, Дружковка, Русин Яр, Малиновка, Удачное, Новопавловка, Зеленый Кут, Новоукраинка, Новополь, Богатирь, Зеленое Поле Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Высокое, Орехов Запорожской области; Веселое, Берислав, Бургунка Херсонской области.

Бои на востоке

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Строевки и Тихого.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки и в сторону Песчаного, Глушковки и Новоосинового.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодязи и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Редкодуба.

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло три боестолкновения в направлениях Григорьевки и Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отбиты нашими защитниками.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло десять боестолкновений в сторону Майского, Белой Горы и вблизи Ступочек и Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 115 атак агрессора в сторону населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Проминь, Новосергиевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Богатырь, а также в районах населенных пунктов Малиновка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 52 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Ривнополь, Новополь, Новоселка, Привольное и в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Богатирь.

Ситуация на юге и севере

Противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

На Ореховском направлении, вблизи Новоандреевки, Пятихаток и Степного, захватчики совершили три бесполезные атаки на позиции наших защитников.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 23 атаки противника. Противник совершил 317 артиллерийских обстрелов, из них 11 - из реактивных систем залпового огня. Также нанесено 10 авиационных ударов, во время которых сброшено 13 управляемых авиабомб.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийскую систему и еще один другой важный объект врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1260 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, восемь боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 137 БпЛА оперативно-тактического уровня, 109 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скорее всего, к лету война перейдет в формат "пехотной", - ОСУВ "Хортица"