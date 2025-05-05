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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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На фронте за сутки 269 боевых столкновений. Самая горячая ситуация на Покровском направлении - 115 атак врага, - Генштаб

ЗСУ

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 269 боевых столкновений. Более 200 из них на восточном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 106 авиаударов, в частности сбросил 167 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5550 обстрелов, из них 121 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2628 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Рясное, Великая Писаревка, Тимоновичи Сумской области; Захаровка, Рубежное, Волчанск Харьковской области; Покровск, Сухой Яр, Заря, Леонидовка, Дружковка, Русин Яр, Малиновка, Удачное, Новопавловка, Зеленый Кут, Новоукраинка, Новополь, Богатирь, Зеленое Поле Донецкой области; Новодаровка, Гуляйполе, Высокое, Орехов Запорожской области; Веселое, Берислав, Бургунка Херсонской области.

Бои на востоке

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошло пять боестолкновений в районах Волчанска, Строевки и Тихого.

Боевые действия на утро 5 мая

На Купянском направлении за сутки зафиксировано семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Голубовки, Петропавловки и в сторону Песчаного, Глушковки и Новоосинового.

Боевые действия на утро 5 мая

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новое, Копанки, Твердохлебово, Колодязи и в сторону Зеленой Долины, Липового, Ольговки, Редкодуба.

Боевые действия на утро 5 мая

На Северском направлении за прошедшие сутки произошло три боестолкновения в направлениях Григорьевки и Верхнекаменского. Все попытки врага продвинуться вперед были отбиты нашими защитниками.

Боевые действия на утро 5 мая

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло десять боестолкновений в сторону Майского, Белой Горы и вблизи Ступочек и Часова Яра.

Боевые действия на утро 5 мая

На Торецком направлении враг совершил 16 атак в районах Торецка, Дружбы и в направлении Дилиевки.

Боевые действия на утро 5 мая

На Покровском направлении наши защитники остановили 115 атак агрессора в сторону населенных пунктов Гнатовка, Миролюбовка, Проминь, Новосергиевка, Старая Николаевка, Новая Полтавка, Алексеевка, Богатырь, а также в районах населенных пунктов Малиновка, Даченское, Зверево, Новоалександровка, Удачное, Елизаветовка, Лисовка, Шевченко, Котляровка, Троицкое, Андреевка, Богдановка.

Боевые действия на утро 5 мая

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 52 вражеских штурма вблизи населенных пунктов Константинополь, Ривнополь, Новополь, Новоселка, Привольное и в сторону населенных пунктов Зеленое Поле, Шевченко, Богатирь.

Боевые действия на утро 5 мая

Ситуация на юге и севере

Противник пять раз атаковал позиции наших защитников в районе Высокого на Гуляйпольском направлении.

Боевые действия на утро 5 мая

На Ореховском направлении, вблизи Новоандреевки, Пятихаток и Степного, захватчики совершили три бесполезные атаки на позиции наших защитников.

Боевые действия на утро 5 мая

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили 23 атаки противника. Противник совершил 317 артиллерийских обстрелов, из них 11 - из реактивных систем залпового огня. Также нанесено 10 авиационных ударов, во время которых сброшено 13 управляемых авиабомб.

Боевые действия на утро 5 мая

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одно средство противовоздушной обороны, станцию радиоэлектронной борьбы, артиллерийскую систему и еще один другой важный объект врага.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1260 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, восемь боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 137 БпЛА оперативно-тактического уровня, 109 единиц автомобильной техники оккупантов.

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Автор: 

Генштаб ВС (6327) боевые действия (4120) война в Украине (4089)


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@ "На Костянтинівському напрямку йдуть бої на південній околиці Старої Миколаївки, на східній околиці Малинівки, на південній околиці Нової Полтавки та у напрямку селища Дачне.
Між Старою Миколаївкою та Калиновим противником просунувся вздовж лісосмуги на східному березі ставка."
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05.05.2025 08:34 Ответить
Ого, це мабудь найвищий показник за всю війну
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05.05.2025 08:36 Ответить
Жахіття(
Стільки ще не було...
Це в цап"я наказ до шабашу девятномайського вбитися якнайбільше?
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05.05.2025 08:41 Ответить
 
 