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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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На фронті за добу 269 бойових зіткнень. Найгарячіше на Покровському напрямку - 115 атак ворога, - Генштаб

ЗСУ

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 269 бойових зіткнень. Понад 200 з них на східному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 106 авіаударів, зокрема скинув 167 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5550 обстрілів, з них 121 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2628 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Рясне, Велика Писарівка, Тимоновичі Сумської області; Захарівка, Рубіжне, Вовчанськ Харківської області; Покровськ, Сухий Яр, Зоря, Леонідівка, Дружківка, Русин Яр, Малинівка, Удачне, Новопавлівка, Зелений Кут, Новоукраїнка, Новопіль, Багатир, Зелене Поле Донецької області; Новодарівка, Гуляйполе, Високе, Оріхів Запорізької області; Веселе, Берислав, Бургунка Херсонської області.

Бої на сході

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося п’ять боєзіткнень у районах Вовчанська, Строївки та Тихого.

Бойові дії на ранок 5 травня

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах Голубівки, Петропавлівки та в бік Піщаного, Глушківки і Новоосинового.

Бойові дії на ранок 5 травня

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Нове, Копанки, Твердохлібове, Колодязі та в бік Зеленої Долини, Липового, Ольгівки, Рідкодуба.

Бойові дії на ранок 5 травня

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося три боєзіткнення в напрямках Григорівки та Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

Бойові дії на ранок 5 травня

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося десять боєзіткнень у бік Майського, Білої Гори та поблизу Ступочок і Часового Яру.

Бойові дії на ранок 5 травня

На Торецькому напрямку ворог здійснив 16 атак у районах Торецька, Дружби та в напрямку Диліївки.

Бойові дії на ранок 5 травня

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 115 атак агресора в бік населених пунктів Гнатівка, Миролюбівка, Промінь, Новосергіївка, Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Олексіївка, Багатир, а також у районах населених пунктів Малинівка, Даченське, Звірове, Новоолександрівка, Удачне, Єлизаветівка, Лисівка, Шевченко, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка.

Бойові дії на ранок 5 травня

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 52 ворожі штурми поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Рівнопіль, Новопіль, Новосілка, Привільне та в бік населених пунктів Зелене Поле, Шевченко, Багатир.

Бойові дії на ранок 5 травня

Ситуація на півдні та півночі

Противник п’ять разів атакував позиції наших захисників у районі Високого на Гуляйпільському напрямку.

Бойові дії на ранок 5 травня

На Оріхівському напрямку, поблизу Новоандріївки, П’ятихаток та Степового, загарбники здійснили три марні атаки на позиції наших захисників.

Бойові дії на ранок 5 травня

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 23 атаки противника. Противник здійснив 317 артилерійських обстрілів, з них 11 - із реактивних систем залпового вогню. Також завдано 10 авіаційних ударів, під час яких скинуто 13 керованих авіабомб.

Бойові дії на ранок 5 травня

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, активно підриваючи наступальний потенціал агресора в тилу.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один засіб протиповітряної оборони, станцію радіоелектронної боротьби, артилерійську систему та ще один інший важливий об’єкт ворога.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1260 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, вісім бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 137 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 109 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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Автор: 

Генштаб ЗС (6627) бойові дії (3875) війна в Україні (4124)


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@ "На Костянтинівському напрямку йдуть бої на південній околиці Старої Миколаївки, на східній околиці Малинівки, на південній околиці Нової Полтавки та у напрямку селища Дачне.
Між Старою Миколаївкою та Калиновим противником просунувся вздовж лісосмуги на східному березі ставка."
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05.05.2025 08:34 Відповісти
Ого, це мабудь найвищий показник за всю війну
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05.05.2025 08:36 Відповісти
Жахіття(
Стільки ще не було...
Це в цап"я наказ до шабашу девятномайського вбитися якнайбільше?
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05.05.2025 08:41 Відповісти
 
 