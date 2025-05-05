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РФ выпустила баллистику и 116 "шахедов": сбито 42 цели, 21 - локационно потеряно. ИНФОГРАФИКА

Обстрел 5 мая 2025 года. Сколько целей сбито

Российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками различных типов в ночь на 5 мая 2025 года.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, войска РФ ударили по Сумщине двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области, а также 116 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Орел, Миллерово - РФ, Приморск - оккупированная часть Запорожской области.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 42 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны.

21 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина и Донецкая область.

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Обстрел 5 мая 2025 года. Сколько целей сбито

Автор: 

обстрел (27336) ПВО (2774) Воздушные силы (2331) война в Украине (4089)


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щось взагалі ні про що...
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05.05.2025 09:17 Ответить
Все більша кількість шахедів досягає своїх цілей! Тактика рою... 🤬
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05.05.2025 09:32 Ответить
Наслідки переводів з вогневих груп у піхоту - даються взнаки . ! На жаль .
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05.05.2025 09:32 Ответить
Ну, не для того ж бубочка Приморськ з Бердянськом здали, щоб звідти НЕ летіло. Склади снарядів й виробництво дронів на узбережжі Азовського моря усюди й всім відомі, але ж зєрмакам знищувати те ніззя! Мелітопольські Гідроагрегат, Моторний завод- там БПЛА "судоплатівці" виготовлять(!)- і ніфіга, ЖОДНОГО прильоту(один маленький 2 роки тому), міст через річку Молочну між Мелітополем і Костянтинівкою(ХондА- так місцеві називають село) одним Нептуном(!) прибрати- і логістика ДУЖЕ погіршиться, а міст там ну ніяк не "кримський". Одна ракета чи десяток БПЛА- і логістика на сотня кілометрів стане довшою для путінських рашистів- подивіться на карті, міст на трасі М14 через ріку Молочну. А ще один місточок з іншої сторони Мелітополя(там взагалі реально МІСТОЧОК) прибрати, то шлях для рснявої техніки буде ЧЕРЕЗ весь Мелітополь, потім на десяток км ближче до лінії боєзіткнення(тобто- досяжне все буде!). АЛЕ НІ, *****, будемо знов "мір в глазах путіна" шукати. І отримувати з Приморська(який, до речі, як НА ДОЛОНІ весь) Шахєди.
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05.05.2025 09:48 Ответить
 
 