РФ выпустила баллистику и 116 "шахедов": сбито 42 цели, 21 - локационно потеряно. ИНФОГРАФИКА
Российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками различных типов в ночь на 5 мая 2025 года.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
Так, войска РФ ударили по Сумщине двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области, а также 116 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Орел, Миллерово - РФ, Приморск - оккупированная часть Запорожской области.
"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 42 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны.
21 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки пострадали Сумщина и Донецкая область.
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