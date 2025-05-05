РФ выпустила баллистику и 116 "шахедов": сбито 42 цели, 21 - локационно потеряно. ИНФОГРАФИКА

Российские оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами и беспилотниками различных типов в ночь на 5 мая 2025 года.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Так, войска РФ ударили по Сумщине двумя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Курской области, а также 116 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Орел, Миллерово - РФ, Приморск - оккупированная часть Запорожской области.

"По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 42 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны.



21 вражеский беспилотник-имитатор - локально потерян (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали Сумщина и Донецкая область.

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