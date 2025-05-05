УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11963 відвідувача онлайн
Новини Результат роботи ППО
1 467 4

РФ випустила балістику та 116 "шахедів": Збито 42 цілі, 21 - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

Обстріл 5 травня 2025 року. Скільки цілей збито

Російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами та безпілотниками різних типів у ніч на 5 травня 2025 року.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, війська РФ вдарили по Сумщині двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області, а також 116 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів з районів: Курськ, Орел, Міллерово - РФ., Приморськ - окупована частина Запорізької області.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни.

21 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

Читайте: Доба на Харківщині: від російських ударів у Золочеві, Куп’янську та Циркунах постраждало 9 людей

Обстріл 5 травня 2025 року. Скільки цілей збито

Автор: 

обстріл (28657) ППО (3214) Повітряні сили (2670) війна в Україні (4124)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
щось взагалі ні про що...
показати весь коментар
05.05.2025 09:17 Відповісти
Все більша кількість шахедів досягає своїх цілей! Тактика рою... 🤬
показати весь коментар
05.05.2025 09:32 Відповісти
Наслідки переводів з вогневих груп у піхоту - даються взнаки . ! На жаль .
показати весь коментар
05.05.2025 09:32 Відповісти
Ну, не для того ж бубочка Приморськ з Бердянськом здали, щоб звідти НЕ летіло. Склади снарядів й виробництво дронів на узбережжі Азовського моря усюди й всім відомі, але ж зєрмакам знищувати те ніззя! Мелітопольські Гідроагрегат, Моторний завод- там БПЛА "судоплатівці" виготовлять(!)- і ніфіга, ЖОДНОГО прильоту(один маленький 2 роки тому), міст через річку Молочну між Мелітополем і Костянтинівкою(ХондА- так місцеві називають село) одним Нептуном(!) прибрати- і логістика ДУЖЕ погіршиться, а міст там ну ніяк не "кримський". Одна ракета чи десяток БПЛА- і логістика на сотня кілометрів стане довшою для путінських рашистів- подивіться на карті, міст на трасі М14 через ріку Молочну. А ще один місточок з іншої сторони Мелітополя(там взагалі реально МІСТОЧОК) прибрати, то шлях для рснявої техніки буде ЧЕРЕЗ весь Мелітополь, потім на десяток км ближче до лінії боєзіткнення(тобто- досяжне все буде!). АЛЕ НІ, *****, будемо знов "мір в глазах путіна" шукати. І отримувати з Приморська(який, до речі, як НА ДОЛОНІ весь) Шахєди.
показати весь коментар
05.05.2025 09:48 Відповісти
 
 