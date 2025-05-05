РФ випустила балістику та 116 "шахедів": Збито 42 цілі, 21 - локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

Російські окупанти атакували Україну балістичними ракетами та безпілотниками різних типів у ніч на 5 травня 2025 року.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Так, війська РФ вдарили по Сумщині двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Курської області, а також 116 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів з районів: Курськ, Орел, Міллерово - РФ., Приморськ - окупована частина Запорізької області.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та півдні країни.



21 ворожий безпілотник-імітатор - локаційно втрачений (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

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