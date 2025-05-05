РФ вывела в Черное море ракетоносец с "Калибрами", еще один - в Средиземном море, - ВМС

5 мая Россия вывела на боевое дежурство в Черное море корабль, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до шести ракет.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время в Азовском море пока не зафиксировано присутствие вражеских кораблей.

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В Средиземном море пребывают три российских судна, одно из которых также является носителем "Калибров" с возможным залпом до восьми ракет.

За последние сутки семь судов прошли из Черного моря через Керченский пролив в направлении Босфора, еще восемь - в обратном направлении в Азовское море, два из которых прибыли из Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - отметили в ВМС.

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