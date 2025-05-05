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Новости Атака Калибрами с Черного моря
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РФ вывела в Черное море ракетоносец с "Калибрами", еще один - в Средиземном море, - ВМС

море,блокада,рф

5 мая Россия вывела на боевое дежурство в Черное море корабль, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до шести ракет.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В то же время в Азовском море пока не зафиксировано присутствие вражеских кораблей.

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В Средиземном море пребывают три российских судна, одно из которых также является носителем "Калибров" с возможным залпом до восьми ракет.

За последние сутки семь судов прошли из Черного моря через Керченский пролив в направлении Босфора, еще восемь - в обратном направлении в Азовское море, два из которых прибыли из Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", - отметили в ВМС.

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Автор: 

ВМС (1472) ракеты (3575) Черное море (1482)


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Топ комментарии
+2
А як би його втопити? До дня перемоги, скажімо...
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05.05.2025 10:51
+1
Так вони ж ховаються не вилазять з порту...
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05.05.2025 10:29
+1
Нумо хлобці-молодці!
Потопимо це корито до дня "расейского пабедо-бесія"!
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05.05.2025 10:30
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Як там люсяарестович казав: - та у них тих калібрів залишилось на два тижня, штук 200... А ми четвертий рік в страху потерпаємо від тих ******.
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05.05.2025 10:29 Ответить
Арестович зрадник з великим стажем- років 15.
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05.05.2025 10:33 Ответить
Так вони ж ховаються не вилазять з порту...
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05.05.2025 10:29 Ответить
Нумо хлобці-молодці!
Потопимо це корито до дня "расейского пабедо-бесія"!
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05.05.2025 10:30 Ответить
Так у чому справа ? Де наші морські безпілотники ?
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05.05.2025 10:32 Ответить
Готуються до величавого файєр-шоу під Таманню.
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05.05.2025 11:46 Ответить
Та в Середземному йому зразу капець - там же наші союзники, французи наприклад.
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05.05.2025 10:35 Ответить
А як би його втопити? До дня перемоги, скажімо...
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05.05.2025 10:51 Ответить
У ніч з 8-го на 9-те...
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05.05.2025 11:13 Ответить
Топіть піда рів!!!
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05.05.2025 11:40 Ответить
 
 