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Новини Атака Калібрами з Чорного моря
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РФ вивела в Чорне море ракетоносій із "Калібрами", ще один - у Середземному морі, - ВМС

море,блокада,рф

5 травня Росія вивела на бойове чергування у Чорне море корабель, озброєний крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до шести ракет.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас в Азовському морі наразі не зафіксовано присутності ворожих кораблів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони знищили російську гаубицю, засіб РЕБ "Поле-21", комплекс радіоелектронної розвідки. ВIДЕО

У Середземному морі перебувають три російські судна, одне з яких також є носієм "Калібрів" із можливим залпом до восьми ракет.

За останню добу сім суден пройшли з Чорного моря через Керченську протоку в напрямку Босфору, ще вісім - у зворотному напрямку до Азовського моря, два з яких прибули з Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - зазначили у ВМС.

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Автор: 

ВМС (1389) ракети (4029) Чорне море (1670)


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Як там люсяарестович казав: - та у них тих калібрів залишилось на два тижня, штук 200... А ми четвертий рік в страху потерпаємо від тих ******.
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05.05.2025 10:29 Відповісти
Арестович зрадник з великим стажем- років 15.
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05.05.2025 10:33 Відповісти
Так вони ж ховаються не вилазять з порту...
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05.05.2025 10:29 Відповісти
Нумо хлобці-молодці!
Потопимо це корито до дня "расейского пабедо-бесія"!
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05.05.2025 10:30 Відповісти
Так у чому справа ? Де наші морські безпілотники ?
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05.05.2025 10:32 Відповісти
Та в Середземному йому зразу капець - там же наші союзники, французи наприклад.
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05.05.2025 10:35 Відповісти
А як би його втопити? До дня перемоги, скажімо...
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05.05.2025 10:51 Відповісти
У ніч з 8-го на 9-те...
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05.05.2025 11:13 Відповісти
Топіть піда рів!!!
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05.05.2025 11:40 Відповісти
 
 