РФ вивела в Чорне море ракетоносій із "Калібрами", ще один - у Середземному морі, - ВМС

5 травня Росія вивела на бойове чергування у Чорне море корабель, озброєний крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до шести ракет.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас в Азовському морі наразі не зафіксовано присутності ворожих кораблів.

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У Середземному морі перебувають три російські судна, одне з яких також є носієм "Калібрів" із можливим залпом до восьми ракет.

За останню добу сім суден пройшли з Чорного моря через Керченську протоку в напрямку Босфору, ще вісім - у зворотному напрямку до Азовського моря, два з яких прибули з Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - зазначили у ВМС.

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