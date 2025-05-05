РФ вивела в Чорне море ракетоносій із "Калібрами", ще один - у Середземному морі, - ВМС
5 травня Росія вивела на бойове чергування у Чорне море корабель, озброєний крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до шести ракет.
Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас в Азовському морі наразі не зафіксовано присутності ворожих кораблів.
У Середземному морі перебувають три російські судна, одне з яких також є носієм "Калібрів" із можливим залпом до восьми ракет.
За останню добу сім суден пройшли з Чорного моря через Керченську протоку в напрямку Босфору, ще вісім - у зворотному напрямку до Азовського моря, два з яких прибули з Босфору.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - зазначили у ВМС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потопимо це корито до дня "расейского пабедо-бесія"!