ЕС готовится продлить льготный режим для украинской стали после 2025 года, - Европарламент
Европарламент 8 мая будет голосовать за введение льготного режима импорта украинской стали и железа после завершения действия торговых преференций 6 июня 2025 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Как отмечается, документ предусматривает сохранение приостановления действия Регламента ЕС 2015/478, регламентирующего общие правила импорта в Евросоюз.
В пояснительной записке Еврокомиссии указано, что, несмотря на войну, Украина остается важным экспортером стали и железа. Поэтому продолжение либерализации торговли с этой продукцией является частью поддержки со стороны ЕС.
Льготный режим предлагается ввести сроком на три года - с 6 июня 2025 года. После голосования в Европарламенте законодательную резолюцию еще должен утвердить Совет ЕС. Документ вступит в силу после публикации.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия не планирует продлевать действие режима автономных торговых мер (АТЗ) для Украины, который прекращается 5 июня.
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