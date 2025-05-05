ЕС готовится продлить льготный режим для украинской стали после 2025 года, - Европарламент

Европарламент 8 мая будет голосовать за введение льготного режима импорта украинской стали и железа после завершения действия торговых преференций 6 июня 2025 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Как отмечается, документ предусматривает сохранение приостановления действия Регламента ЕС 2015/478, регламентирующего общие правила импорта в Евросоюз.

В пояснительной записке Еврокомиссии указано, что, несмотря на войну, Украина остается важным экспортером стали и железа. Поэтому продолжение либерализации торговли с этой продукцией является частью поддержки со стороны ЕС.

Льготный режим предлагается ввести сроком на три года - с 6 июня 2025 года. После голосования в Европарламенте законодательную резолюцию еще должен утвердить Совет ЕС. Документ вступит в силу после публикации.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия не планирует продлевать действие режима автономных торговых мер (АТЗ) для Украины, который прекращается 5 июня.

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