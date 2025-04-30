ЕС завершит действие торгового безвиза с Украиной, - Еврокомиссия

Европейская комиссия не планирует продлевать действие режима автономных торговых мер (АТЗ) для Украины, который прекращается 5 июня.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Гилл заверил, что полной отмены либерализации не будет - вместо этого начнется переход к новому механизму торговли в рамках глубокого и всеобъемлющего соглашения о свободной торговле (ГВЗСТ) между Украиной и ЕС.

"Мы намерены осуществить переход, который позволит действию АТЗ закончиться, после чего все детали либерализации будут запрограммированы в ГВЗСТ", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что пока не может назвать точную дату начала нового этапа, однако заверил, что процесс состоится структурированным образом без риска "отката назад".

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