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Новости Безвизовый режим с ЕС
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ЕС завершит действие торгового безвиза с Украиной, - Еврокомиссия

Министры обороны стран Европы проведут экстренное совещание по Украине

Европейская комиссия не планирует продлевать действие режима автономных торговых мер (АТЗ) для Украины, который прекращается 5 июня.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Гилл заверил, что полной отмены либерализации не будет - вместо этого начнется переход к новому механизму торговли в рамках глубокого и всеобъемлющего соглашения о свободной торговле (ГВЗСТ) между Украиной и ЕС.

"Мы намерены осуществить переход, который позволит действию АТЗ закончиться, после чего все детали либерализации будут запрограммированы в ГВЗСТ", - подчеркнул спикер.

Он отметил, что пока не может назвать точную дату начала нового этапа, однако заверил, что процесс состоится структурированным образом без риска "отката назад".

Также читайте: Блокирование границы с ЕС не ожидается, очереди возможны из-за сезонного роста трафика, - ГПСУ

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торговля (953) безвизовый режим (1552) Евросоюз (17135)


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Орбан наполіг?
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30.04.2025 16:05 Ответить
Шапка новини така - шо торгівельна лафа з ЄС для України закінчується - далі пишуть шо безвіз буде - тільки під іншим соусом
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30.04.2025 16:07 Ответить
Гієни! Падальники!!
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30.04.2025 16:10 Ответить
кто?
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30.04.2025 16:19 Ответить
статтю мабуть прочитати чи зрозуміти про що йде мова мабуть не по силах?
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30.04.2025 16:22 Ответить
Користь від цього тільки хабарникам. Народу нічого.
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30.04.2025 16:50 Ответить
"перехід до нового механізму торгівлі в межах глибокої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю (ГВЗВТ) між Україною та ЄС.

Тобто, для українських товарів не буде ні квот, ні обмежень? І польські фермери не проти?
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30.04.2025 17:08 Ответить
Все, війна закінчилась, Україна відбудувалась, економіка відновилась... Все, можна гешефт робити, щоб, не дай Боже круасанчики в кав'ярнях Парижа чи Брюселя не подорожчали...
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30.04.2025 17:15 Ответить
 
 