ЄС завершить дію торговельного безвізу з Україною, - Єврокомісія

Європейська комісія не планує продовжувати дію режиму автономних торговельних заходів (АТЗ) для України, який припиняється 5 червня.

Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правда".

Гілл запевнив, що повного скасування лібералізації не буде - натомість розпочнеться перехід до нового механізму торгівлі в межах глибокої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю (ГВЗВТ) між Україною та ЄС.

"Ми маємо намір здійснити перехід, який дозволить дії АТЗ закінчитися, після чого всі деталі лібералізації будуть запрограмовані в ГВЗВТ", - наголосив речник.

Він зазначив, що поки не може назвати точну дату початку нового етапу, однак запевнив, що процес відбудеться у структурований спосіб без ризику "відкату назад".

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