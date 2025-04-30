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Новини Безвізовий режим з ЄС
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ЄС завершить дію торговельного безвізу з Україною, - Єврокомісія

Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України

Європейська комісія не планує продовжувати дію режиму автономних торговельних заходів (АТЗ) для України, який припиняється 5 червня.

Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правда".

Гілл запевнив, що повного скасування лібералізації не буде - натомість розпочнеться перехід до нового механізму торгівлі в межах глибокої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю (ГВЗВТ) між Україною та ЄС.

"Ми маємо намір здійснити перехід, який дозволить дії АТЗ закінчитися, після чого всі деталі лібералізації будуть запрограмовані в ГВЗВТ", - наголосив речник.

Він зазначив, що поки не може назвати точну дату початку нового етапу, однак запевнив, що процес відбудеться у структурований спосіб без ризику "відкату назад".

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Автор: 

торгівля (1286) безвізовий режим (1336) Євросоюз (13425)


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Орбан наполіг?
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30.04.2025 16:05 Відповісти
Шапка новини така - шо торгівельна лафа з ЄС для України закінчується - далі пишуть шо безвіз буде - тільки під іншим соусом
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30.04.2025 16:07 Відповісти
Гієни! Падальники!!
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30.04.2025 16:10 Відповісти
кто?
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30.04.2025 16:19 Відповісти
статтю мабуть прочитати чи зрозуміти про що йде мова мабуть не по силах?
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30.04.2025 16:22 Відповісти
Користь від цього тільки хабарникам. Народу нічого.
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30.04.2025 16:50 Відповісти
"перехід до нового механізму торгівлі в межах глибокої та всеосяжної угоди про вільну торгівлю (ГВЗВТ) між Україною та ЄС.

Тобто, для українських товарів не буде ні квот, ні обмежень? І польські фермери не проти?
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30.04.2025 17:08 Відповісти
Все, війна закінчилась, Україна відбудувалась, економіка відновилась... Все, можна гешефт робити, щоб, не дай Боже круасанчики в кав'ярнях Парижа чи Брюселя не подорожчали...
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30.04.2025 17:15 Відповісти
 
 