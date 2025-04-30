Блокирование границы с ЕС не ожидается, очереди возможны из-за сезонного роста трафика, - ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины не получала никакой информации о возможном блокировании пунктов пропуска со стороны пограничников сопредельных стран Европейского Союза.

Об этом в интервью Укринформу сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно блокировки - такой информации от пограничников сопредельных стран Европы не поступало", - отметил он, добавив, что ГПСУ надеется, что подобных ограничений для граждан или транспорта не будет.

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В то же время возможны краткосрочные задержки из-за ремонтных работ на границе с Польшей, Румынией и Венгрией. В таких случаях пограничники и таможенная служба оперативно информируют граждан о ситуации.

Демченко также пояснил, что основной причиной очередей летом становится увеличение количества людей, которые хотят пересечь границу. Если в будни пассажиропоток держится на уровне 75-80 тысяч человек в сутки, то летом он может достигать 120-130 тысяч.

По его словам, пограничные службы Украины и сопредельных стран в пиковые дни усиливают персонал и обеспечивают эффективный обмен информацией, чтобы ускорить процедуры пересечения.

Кроме того, ГПСУ каждые три часа публикует информацию о загруженности пунктов пропуска на выезд из Украины на всех участках границы с ЕС и частично - с Молдовой. Аналогичная информация доступна и со стороны соседних стран.

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