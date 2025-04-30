Блокирование границы с ЕС не ожидается, очереди возможны из-за сезонного роста трафика, - ГПСУ
Государственная пограничная служба Украины не получала никакой информации о возможном блокировании пунктов пропуска со стороны пограничников сопредельных стран Европейского Союза.
Об этом в интервью Укринформу сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно блокировки - такой информации от пограничников сопредельных стран Европы не поступало", - отметил он, добавив, что ГПСУ надеется, что подобных ограничений для граждан или транспорта не будет.
В то же время возможны краткосрочные задержки из-за ремонтных работ на границе с Польшей, Румынией и Венгрией. В таких случаях пограничники и таможенная служба оперативно информируют граждан о ситуации.
Демченко также пояснил, что основной причиной очередей летом становится увеличение количества людей, которые хотят пересечь границу. Если в будни пассажиропоток держится на уровне 75-80 тысяч человек в сутки, то летом он может достигать 120-130 тысяч.
По его словам, пограничные службы Украины и сопредельных стран в пиковые дни усиливают персонал и обеспечивают эффективный обмен информацией, чтобы ускорить процедуры пересечения.
Кроме того, ГПСУ каждые три часа публикует информацию о загруженности пунктов пропуска на выезд из Украины на всех участках границы с ЕС и частично - с Молдовой. Аналогичная информация доступна и со стороны соседних стран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В цю неділю їхав до Польщі через пункт пропуску "Угринів". Вже в середині, від шлагбауму до шлагбауму, провів 3.5 години!
І все через поляків! Вони пускають нас ніби ворогів! Наші все роблять швидко, а от поляки працюють так, ніби ми, ****, не люди зовсім.
Отже, їх "блокування" має місце, постійно, але виглядає як повний по...уїзм. Вони не те що не поспішають, вони тягнуть час. В зоні митного контролю можна тупо стояти годину, без причини.
Не знаю, кому вони що доводять, може, своєму керівництву, може, нам.
Але перетин державного кордону перетворюється на знущання, випробування нервів та втрату часу.
Без видимих причин, просто так!