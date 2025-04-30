Блокування кордону з ЄС не очікується, черги можливі через сезонне зростання трафіку, - ДПСУ
Державна прикордонна служба України не отримувала жодної інформації про можливе блокування пунктів пропуску з боку прикордонників суміжних країн Європейського Союзу.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо блокування - такої інформації від прикордонників суміжних країн Європи не надходило", - зазначив він, додавши, що ДПСУ сподівається, що подібних обмежень для громадян чи транспорту не буде.
Водночас можливі короткострокові затримки через ремонтні роботи на кордоні з Польщею, Румунією та Угорщиною. У таких випадках прикордонники й митна служба оперативно інформують громадян про ситуацію.
Демченко також пояснив, що основною причиною черг улітку стає збільшення кількості людей, які хочуть перетнути кордон. Якщо в будні пасажиропотік тримається на рівні 75-80 тисяч осіб на добу, то влітку він може сягати 120-130 тисяч.
За його словами, прикордонні служби України та суміжних країн у пікові дні підсилюють персонал і забезпечують ефективний обмін інформацією, щоб прискорити процедури перетину.
Окрім того, ДПСУ що три години публікує інформацію про завантаженість пунктів пропуску на виїзд з України на всіх ділянках кордону з ЄС і частково - з Молдовою. Аналогічна інформація доступна і з боку суміжних країн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В цю неділю їхав до Польщі через пункт пропуску "Угринів". Вже в середині, від шлагбауму до шлагбауму, провів 3.5 години!
І все через поляків! Вони пускають нас ніби ворогів! Наші все роблять швидко, а от поляки працюють так, ніби ми, ****, не люди зовсім.
Отже, їх "блокування" має місце, постійно, але виглядає як повний по...уїзм. Вони не те що не поспішають, вони тягнуть час. В зоні митного контролю можна тупо стояти годину, без причини.
Не знаю, кому вони що доводять, може, своєму керівництву, може, нам.
Але перетин державного кордону перетворюється на знущання, випробування нервів та втрату часу.
Без видимих причин, просто так!