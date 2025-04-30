Блокування кордону з ЄС не очікується, черги можливі через сезонне зростання трафіку, - ДПСУ

Державна прикордонна служба України не отримувала жодної інформації про можливе блокування пунктів пропуску з боку прикордонників суміжних країн Європейського Союзу.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо блокування - такої інформації від прикордонників суміжних країн Європи не надходило", - зазначив він, додавши, що ДПСУ сподівається, що подібних обмежень для громадян чи транспорту не буде.

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Водночас можливі короткострокові затримки через ремонтні роботи на кордоні з Польщею, Румунією та Угорщиною. У таких випадках прикордонники й митна служба оперативно інформують громадян про ситуацію.

Демченко також пояснив, що основною причиною черг улітку стає збільшення кількості людей, які хочуть перетнути кордон. Якщо в будні пасажиропотік тримається на рівні 75-80 тисяч осіб на добу, то влітку він може сягати 120-130 тисяч.

За його словами, прикордонні служби України та суміжних країн у пікові дні підсилюють персонал і забезпечують ефективний обмін інформацією, щоб прискорити процедури перетину.

Окрім того, ДПСУ що три години публікує інформацію про завантаженість пунктів пропуску на виїзд з України на всіх ділянках кордону з ЄС і частково - з Молдовою. Аналогічна інформація доступна і з боку суміжних країн.

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