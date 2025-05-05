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Новини Безвізовий режим з ЄС
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ЄС готується продовжити пільговий режим для української сталі після 2025 року, - Європарламент

Міністри оборони країн Європи проведуть екстрену нараду щодо України

Європарламент 8 травня голосуватиме за запровадження пільгового режиму імпорту української сталі та заліза після завершення дії торговельних преференцій 6 червня 2025 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Як зазначається, документ передбачає збереження призупинення дії Регламенту ЄС 2015/478, що регламентує загальні правила імпорту до Євросоюзу.

У пояснювальній записці Єврокомісії зазначено, що, попри війну, Україна залишається важливим експортером сталі й заліза. Тому продовження лібералізації торгівлі з цією продукцією є частиною підтримки з боку ЄС.

Пільговий режим пропонується запровадити терміном на три роки - з 6 червня 2025 року. Після голосування в Європарламенті законодавчу резолюцію ще має затвердити Рада ЄС. Документ набуде чинності після публікації.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія не планує продовжувати дію режиму автономних торговельних заходів (АТЗ) для України, який припиняється 5 червня.

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Європарламент (1047) безвізовий режим (1337) сталь (405)


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нехай за підвищення ціни металобрухту в Україні проголосують, об'їлись пі.ари рибної юшки та скуповують по 5.20 грн/кг при доларі за 40грн.- де ще такі ціни для гудка і іншої швалі Пінчуківської існують?
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05.05.2025 12:10 Відповісти
 
 