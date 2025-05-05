ЄС готується продовжити пільговий режим для української сталі після 2025 року, - Європарламент

Європарламент 8 травня голосуватиме за запровадження пільгового режиму імпорту української сталі та заліза після завершення дії торговельних преференцій 6 червня 2025 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Як зазначається, документ передбачає збереження призупинення дії Регламенту ЄС 2015/478, що регламентує загальні правила імпорту до Євросоюзу.

У пояснювальній записці Єврокомісії зазначено, що, попри війну, Україна залишається важливим експортером сталі й заліза. Тому продовження лібералізації торгівлі з цією продукцією є частиною підтримки з боку ЄС.

Пільговий режим пропонується запровадити терміном на три роки - з 6 червня 2025 року. Після голосування в Європарламенті законодавчу резолюцію ще має затвердити Рада ЄС. Документ набуде чинності після публікації.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія не планує продовжувати дію режиму автономних торговельних заходів (АТЗ) для України, який припиняється 5 червня.

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