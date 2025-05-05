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Новости Встреча Трампа и Путина
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Встреча Трампа и Путина необходима, - Песков

Кремль сделал заявление о возможности встречи Путина и Трампа

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков назвал встречу Путина и Трампа необходимой.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.

"Мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча (Трампа и Путина. - Ред.) явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима", - отметил он.

По словам Пескова, пока "какой-то конкретики по этому поводу нет".

"Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются", - добавил спикер диктатора.

Читайте: Песков о приглашении ВСУ на парад в Великобританию: Это неуважение и кощунство

Автор: 

Песков Дмитрий (1892) путин владимир (31318) россия (95660) Трамп Дональд (5368)


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Топ комментарии
+11
В Гаазі, на одній лавці...
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05.05.2025 13:27
+8
жопу Велікого Трампа целуй, холоп !

.
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05.05.2025 13:27
+7
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05.05.2025 13:41
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В Гаазі, на одній лавці...
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05.05.2025 13:27 Ответить
Да пофіг на якій лавці в кацапську рулетку грати.
Головне чим. ПМ чи Глок 17 найкращий вибір.
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05.05.2025 13:35 Ответить
Краще всі разом у Каддафі
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05.05.2025 13:52 Ответить
жопу Велікого Трампа целуй, холоп !

.
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05.05.2025 13:27 Ответить
але ж як заскавчала курва-йоршик в сі-бемоль мінорі !!!

сі♭ - до - ре♭ - мі♭ - фа - соль♭ - ля♭
B♭ - C - D♭ - E♭ - F - G♭ - A♭
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05.05.2025 13:30 Ответить
Якийсь паровозик виходить ху...ло, трампонутий, піськов
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05.05.2025 14:36 Ответить
Кобзон чекає.
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05.05.2025 13:31 Ответить
Пуйло та трапо-гандон зустрінуться для деребану корисних Українських копалин!
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05.05.2025 13:32 Ответить
А це чмуридло обов"язково кожний раз показувати?
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05.05.2025 13:32 Ответить
Что может дать миру встреча двух уродов и террористов?

Только пожелание сдохнуть вместе от радости встречи.
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05.05.2025 13:36 Ответить
Зустріч Трампа та Путіна є необхідною, для легалізації рашистської окупації України .Але зустріч відбудеться після повної деокупації України-це умова , котру США НЕ ВИСУВАЮТЬ НА ПЕРШЕ МІСЦЕ ,
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05.05.2025 13:37 Ответить
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05.05.2025 13:41 Ответить
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05.05.2025 13:42 Ответить
Накуя, пісюн? Щоб воно дід )(уйло казки розказував другому діду?
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05.05.2025 13:47 Ответить
ЩОБ ЩО?

Уже говорили раз 10 вони і ? Путін каже хочу ВСЕ, Трамп каже - "я даю" і потім нічого бо ОТАК ПОВОРОТ, планета це не лише 2 старі діди
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05.05.2025 13:48 Ответить
А ще необхідніша зустріч путіна з жириновським і кобзоном.Півсвіту з нетерпінням чекає такої зустрічі.
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05.05.2025 13:51 Ответить
що, ***** приревнувало трампа до Зелі?)))))))
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05.05.2025 13:51 Ответить
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05.05.2025 13:57 Ответить
ху#ло хоче рудій,обіссяній собаці свою шизоїдну маячню "впарювати",про печенігів,половців і так далі...
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05.05.2025 14:05 Ответить
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05.05.2025 14:15 Ответить
Ну хай іде в Америку сам.. хай почекає Трампа годин 5 у приймальні, а потім впаде на коліна і буде щось брехати.
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05.05.2025 14:38 Ответить
Зустріч Трампа та Путіна є необхідною... тільки так пукін зможе "нагадати" Трампу про должок і компромат - після таких зустрічей Трамп завжди вигодив білий, як стіна, і починав блеяти якусь шмаркляву херню.
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05.05.2025 14:40 Ответить
Час "заглядати в очі путіну" минув - прийшов час "заглядати в очі трампу"
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05.05.2025 15:01 Ответить
 
 