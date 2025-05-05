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Встреча Трампа и Путина необходима, - Песков
Представитель российского диктатора Дмитрий Песков назвал встречу Путина и Трампа необходимой.
Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.
"Мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча (Трампа и Путина. - Ред.) явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима", - отметил он.
По словам Пескова, пока "какой-то конкретики по этому поводу нет".
"Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются", - добавил спикер диктатора.
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+11 Andrew Moon
показать весь комментарий05.05.2025 13:27
+8 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий05.05.2025 13:27
+7 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий05.05.2025 13:41
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Только пожелание сдохнуть вместе от радости встречи.
Уже говорили раз 10 вони і ? Путін каже хочу ВСЕ, Трамп каже - "я даю" і потім нічого бо ОТАК ПОВОРОТ, планета це не лише 2 старі діди