Встреча Трампа и Путина необходима, - Песков

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков назвал встречу Путина и Трампа необходимой.

Как информирует Цензор.НЕТ, его цитируют российские СМИ.

"Мы с вами неоднократно говорили, что такая встреча (Трампа и Путина. - Ред.) явно на слуху, и во многом мы считаем, что она, конечно же, необходима", - отметил он.

По словам Пескова, пока "какой-то конкретики по этому поводу нет".

"Это требует продолжения контактов между Москвой и Вашингтоном, которые были запущены и сейчас продолжаются", - добавил спикер диктатора.

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