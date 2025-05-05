Зустріч Трампа та Путіна є необхідною, - Пєсков

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав зустріч Путіна та Трампа необхідною.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують російські ЗМІ.

"Ми з вами неодноразово говорили, що така зустріч (Трампа та Путіна. - Ред.) явно на слуху, і багато в чому ми вважаємо, що вона, звичайно ж, необхідна", - зазначив він.

За словами Пєскова, наразі "якоїсь конкретики щодо цього немає".

"Це вимагає продовження контактів між Москвою і Вашингтоном, які були запущені і зараз тривають", - додав речник диктатора.

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