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Зустріч Трампа та Путіна є необхідною, - Пєсков
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав зустріч Путіна та Трампа необхідною.
Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують російські ЗМІ.
"Ми з вами неодноразово говорили, що така зустріч (Трампа та Путіна. - Ред.) явно на слуху, і багато в чому ми вважаємо, що вона, звичайно ж, необхідна", - зазначив він.
За словами Пєскова, наразі "якоїсь конкретики щодо цього немає".
"Це вимагає продовження контактів між Москвою і Вашингтоном, які були запущені і зараз тривають", - додав речник диктатора.
Топ коментарі
+11 Andrew Moon
показати весь коментар05.05.2025 13:27
+8 Алекс Мышкевич
показати весь коментар05.05.2025 13:27
+7 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар05.05.2025 13:41
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Только пожелание сдохнуть вместе от радости встречи.
Уже говорили раз 10 вони і ? Путін каже хочу ВСЕ, Трамп каже - "я даю" і потім нічого бо ОТАК ПОВОРОТ, планета це не лише 2 старі діди