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Новини Зустріч Трампа та Путіна
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Зустріч Трампа та Путіна є необхідною, - Пєсков

Кремль зробив заяву про можливість зустрічі Путіна та Трампа

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков назвав зустріч Путіна та Трампа необхідною.

Як інформує Цензор.НЕТ, його цитують російські ЗМІ.

"Ми з вами неодноразово говорили, що така зустріч (Трампа та Путіна. - Ред.) явно на слуху, і багато в чому ми вважаємо, що вона, звичайно ж, необхідна", - зазначив він.

За словами Пєскова, наразі "якоїсь конкретики щодо цього немає".

"Це вимагає продовження контактів між Москвою і Вашингтоном, які були запущені і зараз тривають", - додав речник диктатора.

Читайте: Пєсков про запрошення ЗСУ на парад до Великої Британії: Це неповага і блюзнірство

Автор: 

Пєсков Дмитро (1644) путін володимир (23869) росія (65360) Трамп Дональд (5795)


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Топ коментарі
+11
В Гаазі, на одній лавці...
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05.05.2025 13:27
+8
жопу Велікого Трампа целуй, холоп !

.
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05.05.2025 13:27
+7
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05.05.2025 13:41
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В Гаазі, на одній лавці...
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05.05.2025 13:27 Відповісти
Да пофіг на якій лавці в кацапську рулетку грати.
Головне чим. ПМ чи Глок 17 найкращий вибір.
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05.05.2025 13:35 Відповісти
Краще всі разом у Каддафі
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05.05.2025 13:52 Відповісти
жопу Велікого Трампа целуй, холоп !

.
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05.05.2025 13:27 Відповісти
але ж як заскавчала курва-йоршик в сі-бемоль мінорі !!!

сі♭ - до - ре♭ - мі♭ - фа - соль♭ - ля♭
B♭ - C - D♭ - E♭ - F - G♭ - A♭
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05.05.2025 13:30 Відповісти
Якийсь паровозик виходить ху...ло, трампонутий, піськов
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05.05.2025 14:36 Відповісти
Кобзон чекає.
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05.05.2025 13:31 Відповісти
Пуйло та трапо-гандон зустрінуться для деребану корисних Українських копалин!
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05.05.2025 13:32 Відповісти
А це чмуридло обов"язково кожний раз показувати?
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05.05.2025 13:32 Відповісти
Что может дать миру встреча двух уродов и террористов?

Только пожелание сдохнуть вместе от радости встречи.
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05.05.2025 13:36 Відповісти
Зустріч Трампа та Путіна є необхідною, для легалізації рашистської окупації України .Але зустріч відбудеться після повної деокупації України-це умова , котру США НЕ ВИСУВАЮТЬ НА ПЕРШЕ МІСЦЕ ,
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05.05.2025 13:37 Відповісти
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05.05.2025 13:41 Відповісти
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05.05.2025 13:42 Відповісти
Накуя, пісюн? Щоб воно дід )(уйло казки розказував другому діду?
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05.05.2025 13:47 Відповісти
ЩОБ ЩО?

Уже говорили раз 10 вони і ? Путін каже хочу ВСЕ, Трамп каже - "я даю" і потім нічого бо ОТАК ПОВОРОТ, планета це не лише 2 старі діди
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05.05.2025 13:48 Відповісти
А ще необхідніша зустріч путіна з жириновським і кобзоном.Півсвіту з нетерпінням чекає такої зустрічі.
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05.05.2025 13:51 Відповісти
що, ***** приревнувало трампа до Зелі?)))))))
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05.05.2025 13:51 Відповісти
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05.05.2025 13:57 Відповісти
ху#ло хоче рудій,обіссяній собаці свою шизоїдну маячню "впарювати",про печенігів,половців і так далі...
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05.05.2025 14:05 Відповісти
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05.05.2025 14:15 Відповісти
Ну хай іде в Америку сам.. хай почекає Трампа годин 5 у приймальні, а потім впаде на коліна і буде щось брехати.
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05.05.2025 14:38 Відповісти
Зустріч Трампа та Путіна є необхідною... тільки так пукін зможе "нагадати" Трампу про должок і компромат - після таких зустрічей Трамп завжди вигодив білий, як стіна, і починав блеяти якусь шмаркляву херню.
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05.05.2025 14:40 Відповісти
Час "заглядати в очі путіну" минув - прийшов час "заглядати в очі трампу"
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05.05.2025 15:01 Відповісти
 
 