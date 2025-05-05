Лидеры ЕС просили меня позвонить Путину, - Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что лидеры стран Европейского Союза "много раз" просили его позвонить президенту России Владимиру Путину, поскольку "он не отвечает на их звонки".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Трамп заявил в интервью NBC News.

"Он не имел дела ни с кем в Европе, он не перезванивал им. Вы знаете, что я спросил его, я сказал: "Звонил ли вам Байден за три года? Байден хоть раз звонил?" Он ответил: "Он никогда не звонил", - сказал Трамп.

Он в очередной раз раскритиковал своего предшественника на посту президента США Джо Байдена и повторил тезис о том, что при его президентстве Россия не решилась бы начать полномасштабное вторжение в Украину.

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