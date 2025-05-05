Лидеры ЕС просили меня позвонить Путину, - Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что лидеры стран Европейского Союза "много раз" просили его позвонить президенту России Владимиру Путину, поскольку "он не отвечает на их звонки".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Трамп заявил в интервью NBC News.
"Он не имел дела ни с кем в Европе, он не перезванивал им. Вы знаете, что я спросил его, я сказал: "Звонил ли вам Байден за три года? Байден хоть раз звонил?" Он ответил: "Он никогда не звонил", - сказал Трамп.
Он в очередной раз раскритиковал своего предшественника на посту президента США Джо Байдена и повторил тезис о том, что при его президентстве Россия не решилась бы начать полномасштабное вторжение в Украину.
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+10 Andrew Moon
показать весь комментарий05.05.2025 13:58
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показать весь комментарий05.05.2025 13:55
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Що ще раз доводить їхню нікчемність
У Байдена ж хватило гідності не лизати йому жопу, так що незрозуміло чим ти хвалишся?
Тут просто посилати куйла нах... гідність тут ніпричому.
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А ще після однієї вечірки Байден Трампу в штани насрав і весь піджак облівав. Ось такий ось підступний папередник
Тогда непонятно, почему его, такого грозного, Путя сейчас на своём маленьком вертит.
Завтра он расскажет о чём его просит миланка, когда он ложится с ней в постель, вот тогда может и
посмеёмся, а пока, грустно.
- I'm sorry, I can not answer the phone right now. Leave a message, and then wait by your phone until I call you back ...