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Новости Переговоры Трампа и Путина
2 062 22

Лидеры ЕС просили меня позвонить Путину, - Трамп

ЕС просил Трампа позвонить Путину

Президент США Дональд Трамп утверждает, что лидеры стран Европейского Союза "много раз" просили его позвонить президенту России Владимиру Путину, поскольку "он не отвечает на их звонки".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом Трамп заявил в интервью NBC News.

"Он не имел дела ни с кем в Европе, он не перезванивал им. Вы знаете, что я спросил его, я сказал: "Звонил ли вам Байден за три года? Байден хоть раз звонил?" Он ответил: "Он никогда не звонил", - сказал Трамп.

Он в очередной раз раскритиковал своего предшественника на посту президента США Джо Байдена и повторил тезис о том, что при его президентстве Россия не решилась бы начать полномасштабное вторжение в Украину.

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Автор: 

путин владимир (31318) Трамп Дональд (5368)


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Топ комментарии
+10
Ну подзвонив ти ху-йлу, - що змінилось? Ху-йло просто витерло тобою жопу і продовжило робить своє.
У Байдена ж хватило гідності не лизати йому жопу, так що незрозуміло чим ти хвалишся?
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05.05.2025 13:58
+6
Одне й те сами по колу. Ї@анутий старий фуфел.
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05.05.2025 13:55
+5
БРЕХЛО
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05.05.2025 13:55
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треба вот обох грохнути кловани фсб
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05.05.2025 13:52 Ответить
От якби Тримп був президентом,то Байден би дзвонив ***** по три рази на день. Зуб дає.
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05.05.2025 13:54 Ответить
...зуб Байдена, звісно
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05.05.2025 14:32 Ответить
Дай вгадаю орбан і фіцо. А пуйло їх тупо ігнорує.
Що ще раз доводить їхню нікчемність
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05.05.2025 13:55 Ответить
БРЕХЛО
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05.05.2025 13:55 Ответить
Одне й те сами по колу. Ї@анутий старий фуфел.
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05.05.2025 13:55 Ответить
Ну подзвонив ти ху-йлу, - що змінилось? Ху-йло просто витерло тобою жопу і продовжило робить своє.
У Байдена ж хватило гідності не лизати йому жопу, так що незрозуміло чим ти хвалишся?
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05.05.2025 13:58 Ответить
Коли у тебе військовий бюджет в десять раз більший за куйла - до чого тут гідність?
Тут просто посилати куйла нах... гідність тут ніпричому.
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05.05.2025 14:24 Ответить
Він вчергове розкритикував свого попередника на посаді президента США Джо Байдена
----------

А ще після однієї вечірки Байден Трампу в штани насрав і весь піджак облівав. Ось такий ось підступний папередник
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05.05.2025 13:58 Ответить
Трамп упоротий чел
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05.05.2025 14:00 Ответить
Назвав би прізвища, хто його просив позвонити... Бо "лідерів" так багато...
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05.05.2025 14:04 Ответить
не може, бо *******.
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05.05.2025 15:13 Ответить
... і повторив тезу про те, що за його президенства Росія не наважилася б розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Тогда непонятно, почему его, такого грозного, Путя сейчас на своём маленьком вертит.
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05.05.2025 14:04 Ответить
Тампон хоче подзвонити та сказати що гроші в нього закінчуються, та він чекає на наступний трансфер
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05.05.2025 14:04 Ответить
Ужас, какой законченный дебил управляет ядерной державой ??

Завтра он расскажет о чём его просит миланка, когда он ложится с ней в постель, вот тогда может и

посмеёмся, а пока, грустно.
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05.05.2025 14:05 Ответить
ПНХ, смердюча підстилка *****.
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05.05.2025 14:06 Ответить
оскільки "він не відповідає на їхні дзвінки". Джерело: https://censor.net/ua/n3550478
- I'm sorry, I can not answer the phone right now. Leave a message, and then wait by your phone until I call you back ...
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05.05.2025 14:12 Ответить
Пиз@ит, как Лукашенко..
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05.05.2025 14:14 Ответить
Ага. Всі хочуть на парад напроситись, щоб шоу українських дронів побачити, але хутін тобі місце тримає. Ми не проти
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05.05.2025 14:26 Ответить
Коли мені перевалилор за 65 я думвав шо багато чого бічив в житті і николи не міг подумати шо побачу таке яке бачу з травня 2019 року. Я не міг уявити собі яки отари баранів та вівец будуть обирати на вищі посади в державах блазней без вищой освіти і навіть без діплома клоуна, крадіїв птва та діджеєв тощо в депутати, неофашистів, відвертих крадіїв в гарной упаковці, тельманок пов'язаних зі Штазі - Гестапо, релігійних фанатиків. І в страшному сні не уявлял собі шо на саму саму саму посаду в наддержаві оті барани та вівці оберуть старого полуідіота та визнаного судом шаїраїя. Да вибачать мене панінки - це просто 3,14ЗДЕЦЬ!
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05.05.2025 14:29 Ответить
А попі...деть. Не думав, що в Америці може бути лідером такое же ху...ло
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05.05.2025 14:32 Ответить
НАТО без штатів порожнє місце
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05.05.2025 14:37 Ответить
 
 