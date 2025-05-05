Лідери ЄС просили мене подзвонити Путіну, - Трамп

Президент США Дональд Трамп стверджує, що лідери країн Європейського Союзу "багато разів" просили його зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну, оскільки "він не відповідає на їхні дзвінки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Трамп заявив в інтерв'ю NBC News.

"Він не мав справи ні з ким в Європі, він не передзвонював їм. Ви знаєте, що я запитав його, я сказав: "Чи дзвонив вам Байден за три роки? Байден хоч раз дзвонив?" Він відповів: "Він ніколи не дзвонив", - сказав Трамп.

Він вчергове розкритикував свого попередника на посаді президента США Джо Байдена і повторив тезу про те, що за його президенства Росія не наважилася б розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

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