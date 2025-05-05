Лідери ЄС просили мене подзвонити Путіну, - Трамп
Президент США Дональд Трамп стверджує, що лідери країн Європейського Союзу "багато разів" просили його зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну, оскільки "він не відповідає на їхні дзвінки".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Трамп заявив в інтерв'ю NBC News.
"Він не мав справи ні з ким в Європі, він не передзвонював їм. Ви знаєте, що я запитав його, я сказав: "Чи дзвонив вам Байден за три роки? Байден хоч раз дзвонив?" Він відповів: "Він ніколи не дзвонив", - сказав Трамп.
Він вчергове розкритикував свого попередника на посаді президента США Джо Байдена і повторив тезу про те, що за його президенства Росія не наважилася б розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.
Топ коментарі
+12 Andrew Moon
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+10 Михайло Иляш
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+8 Gary Grant
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Що ще раз доводить їхню нікчемність
У Байдена ж хватило гідності не лизати йому жопу, так що незрозуміло чим ти хвалишся?
Тут просто посилати куйла нах... гідність тут ніпричому.
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А ще після однієї вечірки Байден Трампу в штани насрав і весь піджак облівав. Ось такий ось підступний папередник
Тогда непонятно, почему его, такого грозного, Путя сейчас на своём маленьком вертит.
Завтра он расскажет о чём его просит миланка, когда он ложится с ней в постель, вот тогда может и
посмеёмся, а пока, грустно.
- I'm sorry, I can not answer the phone right now. Leave a message, and then wait by your phone until I call you back ...
трампон