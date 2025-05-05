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Новини Переговори Трампа і Путіна
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Лідери ЄС просили мене подзвонити Путіну, - Трамп

ЄС просив Трампа подзвонити Путіну

Президент США Дональд Трамп стверджує, що лідери країн Європейського Союзу "багато разів" просили його зателефонувати президенту Росії Володимиру Путіну, оскільки "він не відповідає на їхні дзвінки".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це Трамп заявив в інтерв'ю NBC News.

"Він не мав справи ні з ким в Європі, він не передзвонював їм. Ви знаєте, що я запитав його, я сказав: "Чи дзвонив вам Байден за три роки? Байден хоч раз дзвонив?" Він відповів: "Він ніколи не дзвонив", - сказав Трамп.

Він вчергове розкритикував свого попередника на посаді президента США Джо Байдена і повторив тезу про те, що за його президенства Росія не наважилася б розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

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Автор: 

путін володимир (23869) Трамп Дональд (5795)


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Топ коментарі
+12
Ну подзвонив ти ху-йлу, - що змінилось? Ху-йло просто витерло тобою жопу і продовжило робить своє.
У Байдена ж хватило гідності не лизати йому жопу, так що незрозуміло чим ти хвалишся?
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05.05.2025 13:58
+10
БРЕХЛО
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05.05.2025 13:55
+8
Одне й те сами по колу. Ї@анутий старий фуфел.
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05.05.2025 13:55
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треба вот обох грохнути кловани фсб
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05.05.2025 13:52 Відповісти
От якби Тримп був президентом,то Байден би дзвонив ***** по три рази на день. Зуб дає.
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05.05.2025 13:54 Відповісти
...зуб Байдена, звісно
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05.05.2025 14:32 Відповісти
Дай вгадаю орбан і фіцо. А пуйло їх тупо ігнорує.
Що ще раз доводить їхню нікчемність
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05.05.2025 13:55 Відповісти
БРЕХЛО
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05.05.2025 13:55 Відповісти
Просили дупу його цілувати і він це зробив.
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05.05.2025 15:36 Відповісти
Одне й те сами по колу. Ї@анутий старий фуфел.
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05.05.2025 13:55 Відповісти
Ну подзвонив ти ху-йлу, - що змінилось? Ху-йло просто витерло тобою жопу і продовжило робить своє.
У Байдена ж хватило гідності не лизати йому жопу, так що незрозуміло чим ти хвалишся?
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05.05.2025 13:58 Відповісти
Коли у тебе військовий бюджет в десять раз більший за куйла - до чого тут гідність?
Тут просто посилати куйла нах... гідність тут ніпричому.
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05.05.2025 14:24 Відповісти
Він вчергове розкритикував свого попередника на посаді президента США Джо Байдена
----------

А ще після однієї вечірки Байден Трампу в штани насрав і весь піджак облівав. Ось такий ось підступний папередник
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05.05.2025 13:58 Відповісти
Трамп упоротий чел
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05.05.2025 14:00 Відповісти
Назвав би прізвища, хто його просив позвонити... Бо "лідерів" так багато...
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05.05.2025 14:04 Відповісти
не може, бо *******.
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05.05.2025 15:13 Відповісти
... і повторив тезу про те, що за його президенства Росія не наважилася б розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

Тогда непонятно, почему его, такого грозного, Путя сейчас на своём маленьком вертит.
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05.05.2025 14:04 Відповісти
Тампон хоче подзвонити та сказати що гроші в нього закінчуються, та він чекає на наступний трансфер
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05.05.2025 14:04 Відповісти
Ужас, какой законченный дебил управляет ядерной державой ??

Завтра он расскажет о чём его просит миланка, когда он ложится с ней в постель, вот тогда может и

посмеёмся, а пока, грустно.
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05.05.2025 14:05 Відповісти
ПНХ, смердюча підстилка *****.
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05.05.2025 14:06 Відповісти
оскільки "він не відповідає на їхні дзвінки". Джерело: https://censor.net/ua/n3550478
- I'm sorry, I can not answer the phone right now. Leave a message, and then wait by your phone until I call you back ...
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05.05.2025 14:12 Відповісти
Пиз@ит, как Лукашенко..
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05.05.2025 14:14 Відповісти
Ага. Всі хочуть на парад напроситись, щоб шоу українських дронів побачити, але хутін тобі місце тримає. Ми не проти
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05.05.2025 14:26 Відповісти
Коли мені перевалилор за 65 я думвав шо багато чого бічив в житті і николи не міг подумати шо побачу таке яке бачу з травня 2019 року. Я не міг уявити собі яки отари баранів та вівец будуть обирати на вищі посади в державах блазней без вищой освіти і навіть без діплома клоуна, крадіїв птва та діджеєв тощо в депутати, неофашистів, відвертих крадіїв в гарной упаковці, тельманок пов'язаних зі Штазі - Гестапо, релігійних фанатиків. І в страшному сні не уявлял собі шо на саму саму саму посаду в наддержаві оті барани та вівці оберуть старого полуідіота та визнаного судом шаїраїя. Да вибачать мене панінки - це просто 3,14ЗДЕЦЬ!
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05.05.2025 14:29 Відповісти
А попі...деть. Не думав, що в Америці може бути лідером такое же ху...ло
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05.05.2025 14:32 Відповісти
НАТО без штатів порожнє місце
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05.05.2025 14:37 Відповісти
киздить як
трампон
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05.05.2025 15:28 Відповісти
 
 