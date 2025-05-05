Мужчина подорвался на противопехотной мине в Изюме, - ГСЧС

В городе Изюм на Харьковщине мужчина подорвался на противопехотной мине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"5 мая в городе Изюм мужчина 1975 г.р. подорвался на противопехотной мине. С диагнозом - частичная ампутация левой стопы, пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

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