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Мужчина подорвался на противопехотной мине в Изюме, - ГСЧС
В городе Изюм на Харьковщине мужчина подорвался на противопехотной мине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.
"5 мая в городе Изюм мужчина 1975 г.р. подорвался на противопехотной мине. С диагнозом - частичная ампутация левой стопы, пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
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віктор федорович #394174
показать весь комментарий05.05.2025 18:41 Ответить Мне нравится 0
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віктор федорович #394174
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віктор федорович #394174
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віктор федорович #394174
показать весь комментарий05.05.2025 19:14 Ответить Мне нравится 0
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