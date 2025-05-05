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Новости Подрыв на мине
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Мужчина подорвался на противопехотной мине в Изюме, - ГСЧС

лепесток, мина, лепесток

В городе Изюм на Харьковщине мужчина подорвался на противопехотной мине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"5 мая в городе Изюм мужчина 1975 г.р. подорвался на противопехотной мине. С диагнозом - частичная ампутация левой стопы, пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

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Автор: 

ранение (3387) Изюм (273) мина (292) Харьковская область (879) Изюмский район (76)


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За Януковича голосував?
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05.05.2025 18:41 Ответить
У 2010 за Зеленського? Так за кого ти голосував у другому турі 2010?
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05.05.2025 18:50 Ответить
Ще раз...за кого ти голосував у першому та другому турі у 2010?
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05.05.2025 19:04 Ответить
Тобто ти своїм неголосуванням посприяв приходу до влади Януковича як у якості Прем'єра, так і у якості Президента.
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05.05.2025 19:14 Ответить
 
 