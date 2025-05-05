Чоловік підірвався на протипіхотній міні в Ізюмі, - ДСНС

У місті Ізюм на Харківщині чоловік підірвався на протипіхотній міні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

"5 травня у місті Ізюм чоловік 1975 р.н. підірвався на протипіхотній міні. З діагнозом — часткова ампутація лівої стопи, постраждалого госпіталізовано до медичного закладу", - ідеться у повідомленні.

Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.

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