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Новини Підрив на міні
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Чоловік підірвався на протипіхотній міні в Ізюмі, - ДСНС

лепесток,міна,пелюстка

У місті Ізюм на Харківщині чоловік підірвався на протипіхотній міні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

"5 травня у місті Ізюм чоловік 1975 р.н. підірвався на протипіхотній міні. З діагнозом — часткова ампутація лівої стопи, постраждалого госпіталізовано до медичного закладу", - ідеться у повідомленні.

Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.

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Автор: 

поранення (2806) Ізюм (334) міна (358) Харківська область (886) Ізюмський район (76)


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За Януковича голосував?
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05.05.2025 18:41 Відповісти
У 2010 за Зеленського? Так за кого ти голосував у другому турі 2010?
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05.05.2025 18:50 Відповісти
Ще раз...за кого ти голосував у першому та другому турі у 2010?
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05.05.2025 19:04 Відповісти
Тобто ти своїм неголосуванням посприяв приходу до влади Януковича як у якості Прем'єра, так і у якості Президента.
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05.05.2025 19:14 Відповісти
 
 