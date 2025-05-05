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Чоловік підірвався на протипіхотній міні в Ізюмі, - ДСНС
У місті Ізюм на Харківщині чоловік підірвався на протипіхотній міні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.
"5 травня у місті Ізюм чоловік 1975 р.н. підірвався на протипіхотній міні. З діагнозом — часткова ампутація лівої стопи, постраждалого госпіталізовано до медичного закладу", - ідеться у повідомленні.
Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи.
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віктор федорович #394174
показати весь коментар05.05.2025 18:41 Відповісти Мені подобається 0
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віктор федорович #394174
показати весь коментар05.05.2025 18:50 Відповісти Мені подобається 0
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віктор федорович #394174
показати весь коментар05.05.2025 19:04 Відповісти Мені подобається 0
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віктор федорович #394174
показати весь коментар05.05.2025 19:14 Відповісти Мені подобається 0
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