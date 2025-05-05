Минобороны и Сухопутные войска ВСУ внедряют пилот по автоматизации транспортной логистики. ИНФОГРАФИКА

Минобороны Украины вместе с Командованием Сухопутных войск ВСУ начали пилотный проект по внедрению системы управления транспортом Transportation Management System (TMS) на базе решения SAP. Инициатива направлена на автоматизацию транспортных операций, оптимизацию логистики и повышение боевой готовности войск, а также является частью масштабной трансформации Сухопутных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, это сообщил командующий логистикой Сухопутных войск ВСУ полковник Юрий Погребной.

Для чего нужен TMS

По его словам, функционал системы обеспечивает скорость принятия управленческих решений, эффективное использование транспорта, существенное сокращение времени транспортировки и уменьшение затрат на выполнение военных перевозок. По предварительным оценкам, внедрение системы позволит в разы уменьшить время доставки военных грузов, а также сократить расходы топлива на 15%.

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"Мы не просто внедряем SAP или TMS - мы создаем образец современной военной логистики, который меняет не только культуру управления, но и устанавливает новые стандарты эффективности. Эта трансформация - мультипликатор изменений, что делает Сухопутные войска ВСУ мощнее и приближает победу Украины", - отметил Юрий Погребной.

Как уточнил офицер организационно-планового отдела штаба КСО ВСУ лейтенант Евгений Дьордяй, TMS автоматизирует весь цикл транспортных операций: от формирования заявки до доставки груза. Например, когда бригада на востоке Украины нуждается в боеприпасах, логист через TMS подает запрос, система назначает транспорт, а логисты отслеживают движение груза в реальном времени.

"Это как логистика международных компаний, но адаптированная к войне - с учетом безопасности, скорости и боевых условий", - отметил офицер.

Как долго продлится проект?

Как сообщила советник патронатной службы министра обороны Украины Оксана Ферчук, пилотный проект по внедрению TMS продлится до сентября. После обобщения и оценки его эффективности он будет масштабирован на весь кластер транспортной логистики Сухопутных войск ВСУ, а также других видов и родов войск.

"Командование Сухопутных войск в очередной раз проявило лидерство в автоматизации логистики, в частности во внедрении современной системы управления транспортом. Этот проект сочетает в себе реальный боевой опыт Вооруженных сил и лучшие практики коммерческой логистики. Он определенно будет интересен нашим партнерам - армиям стран НАТО", - резюмировала Оксана Ферчук.

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Что такое TMS

Transportation Management System - это программное обеспечение для планирования маршрутов, отслеживания грузов, управления автопарком и анализа логистических данных.

В 2023 году Минобороны вместе с Генеральным штабом ВСУ и Командованием Сил логистики ВСУ начали внедрение SAP по автоматизации процессов снабжения и обеспечения по основным тыловым и военным службам обеспечения.

Внедрение решений SAP в ВСУ уже сократило время обработки логистических заявок с нескольких недель до 2-3 дней. Сотни воинских частей используют систему для учета имущества, запчастей и техники, а склады перешли на цифровые операции со сканерами вместо бумажных журналов. TMS дополняет эту экосистему, фокусируясь на транспорте.

Командование Сухопутных войск успешно автоматизировало логистические процессы по направлениям вещевого обеспечения, учета наземных систем вооружения, процессы поставки запчастей, обеспечения беспилотными системами.

Систему SAP используют для управления оборонными ресурсами 28 стран-членов НАТО.

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